Havárie jako ta Vakočova? Je to o štěstí, vyhnout se jim nedá, říká Štybar

před 1 hodinou

Zdeněk Štybar se chystá na další sezonu v týmu Quick-Step. Přípravu si zpestří cyklokrosovými závody a soustřeďovat se bude opět na jarní klasiky. Kterou Grand Tour ale pojede, zatím neví. Jak hodnotí minulou sezonu, co říká na těžký osud týmového kolegy Petra Vakoče i jaké má další plány, si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

Cyklokrosové fanoušky jistě potěšilo, že se během Vánoc k tomuto sportu na čtyři závody vrátíte. Jak se tato myšlenka zrodila? Souvisí nějak s novým belgickým sponzorem stáje?

Doopravdy to s tím nemá s nic společného. Já to spíš vidím jako skvělou přípravu na jarní klasiky a letos mi cyklokrosové závody skvěle zapadají do tréninku. Tým mě v tom podpořil.

V plánu máte čtyři závody v Belgii. Nebylo ve hře i to, že byste se zúčastnil listopadového SP v Táboře (nebo nějakého závodu v ČR)? A vylučujete start na únorovém MS?

To ve hře nebylo, protože jsem ještě netrénoval, občas si také potřebuju odpočinout (smích). Myslím, ze šance startovat na MS je minimální, protože už je to hodně blízko startu silničního programu.

Co si od cyklokrosových startů slibujete? Bude to jen zpestření zimní přípravy, nebo máte vítězné ambice? Přece jen jste naposledy absolvoval top cyklokrosový závod před čtyřmi lety na MS, které jste ale na druhou stranu vyhrál.

Moje největší ambice je si to užít. Moc se těším na své fanoušky a alespoň si dopřeju o řízek navíc, protože v té intenzitě se bude rychle pálit (smích).

Mohou se na vás fanoušci cyklokrosu těšit na okruzích i v dalších letech? Neschází vám disciplína, ve které jste byl tolik úspěšný?

Možná někdy do budoucna, ale ještě mám spousty cílů na silnici. Věřím, že se mi povede jich dosáhnout. Samozřejmě mi cyklokros občas chybí, ale na druhou stranu silnice mi už hodně dala.

V minulé sezoně jste na rozdíl od těch předchozích nezaznamenal žádné velké etapové vítězství, ani jste nevyhrál vysněné Roubaix, na druhou stranu jste rok zakončil na krásném 36. místě žebříčku UCI (a na jaře jste na velkých jednorázovkách končil stabilně v top 10). Jak ji zpětně hodnotíte?

Škoda že se mi nepovedlo vyhrát žádný závod, jinak to byla jedna z těch lepších sezon. V podstatě ve všech jednodenních závodech jsem byl v top 10, ale žádné vítězství. Byl jsem také u spousty vítězství týmových kolegů a to se taky počítá.

O Roubaix a jarních klasikách na předsezonním soustředění hodně mluvil také váš týmový kolega Petr Vakoč. Pak se mu ale stala osudná nehoda, ze které se teprve teď pořádně vrací k cyklistice. Jak jste s ním jeho těžké období prožívali?

Bylo to těžké období hlavně pro něj, my jsme na něj mysleli a občas mu poslali zprávu, ale on si to musel odmakat sám, nikdo to za něj neudělal. Myslím, že v prvních závodech bude ještě bojovat, ale věřím tomu, že bude stejně skvělý závodník jako před nehodou.

A co říkáte na to, že se po necelém roce dokázal vrátit do profi formy? Čekal jste, že se dá tak rychle dohromady?

Věřil jsem tomu, ale nejdůležitější je, že tomu hlavně věřil on sám.

Před pár týdny také proběhla médii zpráva o další srážce cyklisty s autem, kterou tentokrát odnesl Mark Renshaw. Nestávají se podobné nehody pořád častěji? A mají nějaký společný jmenovatel? A jak se jim co nejlépe dá vyhnout?

Já myslím, že nehod je pořád stejně. Spíše přibývá cyklistů na silnicích, protože cyklistika je tak populární sport. Vyhnout se tomu v podstatě nedá. Myslím, že mám krizovou situaci téměř každý den. Je to asi spíše o štěstí.

V médiích jste už naznačil, že i další rok se hodláte koncentrovat na jarní klasiky. Hlavním cílem sezony 2019 bude tedy opět Okolo Flander a Roubaix? Přemýšlel jste nad nějakou změnou? Třeba vyzkoušet na výsledek Amstel nebo jinou ardenskou jednorázovku? Váš týmový kolega Gilbert takové závody spojit dokáže.

Ne, já se chci stále koncentrovat na kostkové klasiky. Sedí mi víc jak tratě, tak styl závodění. Amstel jsem párkrát zkoušel, ale kombinace Roubaix/Amstel se mi nikdy nepovedla. Lutych bych opět rád jel.

Loni jste před touto dvojicí slavných dlážděných klasik objel téměř všechny větší jednorázovky v Belgii, dokonce jste jel i Scheldeprijs v týdnu mezi Flandrami a Roubaix, navíc ve velmi těžkých podmínkách. Nebylo to až příliš před dvojicí extrémně náročných závodů, jako jsou Flandry a Roubaix? Jaké závody zvolíte letos jako přípravu na klasiky?

Bude vše skoro stejné, jenom doladím pár detailů. Neřekl bych, že toho bylo moc, někdy je lepší být v zápřahu a závodit. Tělo je na to zvyklé, využíval jsem tyto závody k tréninku.

Loni se vám hodně zalíbilo Giro d’Italia. Zopakujete letos pokus o dovršení etapových vítězství na všech Grand Tours? Nebo se zaměříte na Tour de France, která je k vašemu klasikářskému profilu obvyklejší?

Záleží, kam mě pošle tým. Giro bylo skvělé hlavně kvůli českým fanouškům. Připadal jsem si, jako kdybych jel závod Okolo Čech.

Váš tým letos ovládl bodování UCI, získal přes 13 000 bodů, k čemuž jste osobně přispěl více než tisícovkou bodů. Stejné ambice nejspíš jako tým máte i do další sezony, ale neoslabí vás odchod zejména Gavirii, ale také Terpstry a De Pluse? Nebo naopak dostane Zdeněk Štybar více prostoru na osobní úspěch?

Vždycky nějaký prostor mám, hlavně na klasikách. Ano, určité oslabení to je, ale máme silné mladé závodníky, jako je Fabio Jakobsen a Alvaro Hodeg. Myslím, že jsou stejně silní jako Gaviria.

Poznámka: Stáj Quick-step Floors / Deceuninck - Quick-Step vlastní český majitel Zdeněk Bakala, který je současně vlastníkem vydavatelství Economia, pod které spadá i web Aktuálně.cz.