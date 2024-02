Láska v bahně a diskomfortu. Českou hvězdu baví pestrost, na MS běhal po zádech mráz

"To jako mladá holka přijede do Tábora, aby nosila zablácené kolo po schodech?" Tato hláška byla k vidění na sociálních sítích před týdnem při mistrovství světa v cyklokrosu a její autorka kroutila hlavou nad náročností závodů v bahně. To Kristýna Zemanová vydřela na těžké domácí trati stříbro v kategorii do 23 let a v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví nejen o tomto úspěchu.

Zemanová si na MS po roce vylepšila výsledek o jeden stupínek, když na bronzovou medaili navázala druhou příčkou. A pak závod před bouřlivým domácím publikem označila za jeden z nejhezčích zážitků v životě. "Byl to těžký, poctivý a spravedlivý závod. Ale byl krásný. V ten den mi všechno sedlo, na 100 procent jsem byla schopna prodat, co jsem měla natrénováno. Atmosféra byla nádherná," vrací se dvacetiletá Češka k první únorové neděli. Související Tábor se rozloučil se Štybarem, závod MS vyhrál Van der Poel Nestačila jen na favorizovanou Britku Zoe Bäckstedtovou, v posledním kole se však úspěšně odtrhla od třetí Nizozemky Leonie Bentveldové a užila si stříbrné oslavy. Mnoho diváků zaujalo, jak moc bahnitý a náročný terén v Táboře byl, nicméně v cyklokrosu to zase až taková zvláštnost není. "Jezdí se za každého počasí, občas je to samozřejmě hodně za hranicí komfortu. Někdy si říkám, proč to vlastně dělám, ale to myslím vždy spíš ze srandy. Moc mě to baví," popisuje Zemanová. "Cyklokros jsem si zamilovala hned, spojuje totiž kolo a běh, což jsou dvě činnosti, které mám nejraději. Baví mě pestrost závodů, tratí a podmínek na nich. Je to atraktivní. Cyklokrosař by měl být komplexní závodník a musí umět zajet na všem," pokračuje. Související Nejsledovanější televizní program všech dob. Žhavý Super Bowl lámal v USA rekordy 30 fotografií Podmínky v Táboře ji proto nezaskočily. "Počasí je v tomto období dost proměnlivé, a já už jsem zvyklá na vše. Nejraději mám suché a rychlé závody, ráda mám tratě na písku, ale bláto mě nerozhodilo," říká. Přes svůj nízký věk je Zemanová již trojnásobnou českou šampionkou mezi dospělými ženami a nad rámec své kategorie se prosazuje i ve Světovém poháru. V aktuální sezoně byla mezi ženami i čtvrtá. "K úplné špičce mi ještě pár kroků chybí. Před příští sezonou bych chtěla v přípravě odjet víc závodů na silnici, mám v hlavě určitou vizi. Nicméně prioritu bude mít nadále cyklokros, to měnit nebudu," podotýká členka Brilon Racing Teamu z Mladé Boleslavi. Díky výsledkům z poslední doby patří k novým hvězdám české cyklistiky, v Táboře přitom byla zároveň také u loučení legendy Zdeňka Štybara. Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu a vítěz etapy na Vueltě i Tour de France uzavřel před domácími fanoušky bohatou kariéru, ale potom se musel o pozornost tak trochu dělit se Zemanovou. Kristýna Zemanová jako Královna cyklistiky 2023. | Foto: Michal Červený "To si zase nemyslím," usmívá se královna české cyklistiky pro rok 2023. "Hlavně na něj se přišli lidi podívat, podpořit ho a rozloučit se s ním. Odmala byl i mým vzorem," dodává. "Bylo mi ctí vedle něj v Táboře stát. Všem nám pomohl, když si s námi projížděl trať, diskutoval s námi o tom a motivoval nás. Když potom sám dojížděl do cíle, běhal mi mráz po zádech. Bylo to opravdu dojemné," líčí Zemanová. Tu čekají v sobotu 17. a v neděli 18. února ještě dva poslední závody v sezoně v Belgii. Po nich už se Češka těší na zasloužené volno. "V posledních dnech je to trochu hektické, někdy až vyčerpávající. Pořád mi někdo píše, neustále zvoní telefon. V podstatě mi trvalo přesně týden, než jsem vyřídila odpovědi na všechny gratulace. Do toho musím stále trénovat," vyjmenovává čerstvá vicemistryně světa. "Ale samozřejmě z toho mám radost. Všichni, kteří mi psali nebo kteří mě sledovali a prožívali se mnou závod, mě ohromně potěšili. Děkuju zároveň rodičům a týmu, to díky nim se mohu trénování a závodění věnovat na maximum," uzavírá Zemanová.