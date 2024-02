Tábor se rozloučil se Štybarem, závod MS vyhrál Van der Poel

Nizozemec Mathieu van der Poel se stal v Táboře pošesté mistrem světa v cyklokrosu a už jen jeden titul ho dělí od rekordu Belgičana Erika De Vlaemincka, který v terénu vládl v 60. a 70. letech minulého století. Michael Boroš dojel sedmý a vyrovnal své maximum z roku 2017. Od té doby nikdo z českých mužů výš neskončil.

Bývalý trojnásobný světový šampion Zdeněk Štybar uzavřel v 38 letech cyklistickou kariéru 31. místem a užil si dojemné loučení před tisícovkami fanoušků.

Van der Poel, který v Táboře získal v roce 2015 svůj první titul, splnil roli jasného favorita a vyhrál o 37 sekund před krajanem Jorisem Nieuwenhuisem. Třetí skončil Belgičan Michael Vanthourenhout.

Cestu ke zlatu usnadnila devětadvacetiletému nizozemskému univerzálovi absence předloňského šampiona Brita Toma Pidcocka a trojnásobného mistra světa Wouta van Aerta z Belgie, kteří už dali přednost přípravě na silniční sezonu. Van der Poel, jenž loni ovládl i mistrovství světa na silnici a letos chce uspět na olympijských hrách v Paříži na horském kole, vyhrál v cyklokrosové sezoně 13 ze 14 závodů.

Nejlepší výsledek v sezoně ve světové konkurenci vybojoval Boroš. "Směrovali jsme poslední dva roky všechno na tenhle závod. Jsem rád, že to vyšlo, že to bylo i bez technických problémů. Závod jsem si užil na maximum," řekl České televizi.

V závěru jel i na šestém místě, od kterého ho nakonec dělilo osm sekund. "Dal jsem do toho maximum, i v posledním kole. Bohužel na to místo přede mnou už to bylo. I tak jsem spokojený. Bylo to hodně náročné. Takovéhle podmínky jsem v Táboře nikdy nezažil," komentoval hluboké bahno na trati sedminásobný mistr republiky.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře:

Muži elite: 1. Van der Poel 58:14, 2. Nieuwenhuis (oba Niz.) -37, 3. M. Vanthourenhout (Belg.) -1:06, 4. Ronhaar (Niz.) -1:36, 5. Iserbyt -2:08, 6. Adams (oba Belg.) -2:21, 7. Boroš -2:29, …27. A. Ťoupalík -6:26, 31. Štybar -7:02, 34. Říman -7:56, 43. Vaníček -8:18. Junioři: 1. Viezzi (It.) 42:01, 2. Solen (Niz.) -9, 3. Bažant -31, …34. Janout -5:36, 41. Lienert -6:08, 42. Havel -6:16, 55. Hájek -7:28, 65. Kraus -10:47. Ženy do 23 let: 1. Bäckstedtová (Brit.) 48:24, 2. Zemanová (ČR) -44, 3. Bentveldová (Niz.) -55, …12. Spěšná -3:24, 16. Hladíková -5:11, 24. Jeřábková (všechny ČR) -9:25.