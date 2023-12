Vondroušová vyhrála Sportovce roku. Vyhlášení ankety se kvůli střelbě nezúčastnila

Wimbledonská vítězka tenistka Markéta Vondroušová poprvé vyhrála anketu Sportovec roku. Druhý je beachvolejbalový pár Ondřej Perušič, David Schweiner.

Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku se po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila, ale Česká televize ho nevysílala přímým přenosem. Galavečer byl nakonec v okleštěné podobě bez kulturního programu a natáčel se na záznam. Večera se kvůli tragédii nezúčastnila wimbledonská šampionka tenistka Markéta Vondroušová.

Pořadatelé tradiční ankety se na tomto řešení domluvili se všemi, kterých se to týká. "Probíhalo to velmi jednoduše. Spíš šlo o to, že jsou na to navázaní partneři, nějaké věci, bylo potřeba se dohodnout. Bylo logické, že dnes není nálada na to, aby se slavilo. Nebylo by to úplně vhodné. Bude probíhat tiskovka vlády, prezidenta, ta pozornost je upřena jinam," vysvětloval předseda Klubu sportovních novinářů Michal Dusík.

Odložení galavečera bylo vzhledem k nabitému programu sportovců nereálné.

Střelec zabil v budově školy v centru Prahy dnes odpoledne 14 lidí, dalších 25 je zraněných. Pachatel je mrtvý. Je to dosud nejtragičtější případ střelby v Česku. Kvůli tomu na galavečeru nebude jedna z adeptek na vítězství Vondroušová. "S ohledem na dnešní tragickou událost, která mnou otřásla, se neúčastním ankety Sportovec roku," uvedla pro ČTK.

Pořadatelé se nakonec vzhledem k okolnostem rozhodli, že na ceremoniálu pouze vyhlásí výsledky, nebude žádný odprovodný program.

Dnešní hrůzostrašná událost v centru Prahy se osobně dotkla beachvolejbalového mistra světa Ondřeje Perušiče, který společně s Davidem Schweinerem patří k favoritům na přední umístění v anketě. Sám na Filozofické fakultě UK studuje historii.

"Je to připomínka, že jsou daleko důležitější věci než sport. Upřímně řečeno mi nepřijde úplně vhodné, abych tady dneska nějak úžasně slavil naše umístění, ať už je jakékoli, protože současně spousta mých kolegů, spolužáků, kamarádů a dalších má za sebou tuhle tragickou událost, která mnohé stála život. Upřímně si nejsem jistý, jestli je vůbec vhodné tu akci pořádat za těchto okolností, ale uvědomuju si, že to má spoustu dalších rozměrů," řekl novinářům ještě před tím, než bylo rozhodnuto o odvysílání galavečera ze záznamu.

Na bezprecedentní masakr v centru Prahy reagoval i olympijský šampion a úřadující vicemistr světa ve vodním slalomu Jiří Prskavec. "Když jsem se to dozvěděl, tak jsem zrovna jel pro syna do školky a úplně mě polil pot. Je to věc, o které člověk slyší ze zahraničí, o nějaké střelbě ve škole a tak dále, a říká si: To se u nás nestane. A najednou je to tady a opravdu to bylo… Skoro jsem musel zastavit, jak mi z toho bylo špatně. Věřím, že je to opravdu ojedinělý případ. Je to smutné," řekl.

V sále pro tiskové konference se o odložení přímého přenosu dozvěděl bronzový medailista z MS oštěpař Jakub Vadlejch. "Já si myslím, že je to férové. Je to poslední věc, na kterou by teď český národ chtěl myslet. Všichni jsou v myšlenkách s oběťmi," uvedl.

Anketa Sportovec roku ČR 2023:

Jednotlivci: 1. Markéta Vondroušová (tenis) 1579 b., 2. Ondřej Perušič/David Schweiner (plážový volejbal) 1432, 3. David Pastrňák (hokej) 1251, 4. Eva Adamczyková (snowboarding) 1147, 5. Karolína Muchová (tenis) 862, 6. Jakub Vadlejch (atletika) 836, 7. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) 810, 8. Jiří Prskavec (vodní slalom) 783, 9. Barbora Krejčíková/Kateřina Siniaková (tenis) 749, 10. Marie Horáčková (lukostřelba) 729.

Další pořadí: 11. Lukáš Krpálek (judo) 369, 12. Tomáš Souček (fotbal) 314, 13. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 225, 14. Markéta Davidová (biatlon) 222, 15. Barbora Strýcová (tenis) 193, 16. Tomáš Satoranský (basketbal) 144, 17. Vít Přindiš (vodní slalom) 105, 18. Artur Omarov (zápas) 98, 19. Vladimír Coufal (fotbal) 92, 20. Petr Nymburský (sportovní střelba) 73, 21. Petr Nikodém (motorismus) 58, 22. Jan Veselý (basketbal) 54, 23. Ervín Krajčovič (motorismus), 24. Martin Nečas (hokej), 25. Jiří Přívratský (sportovní střelba) všichni 52, 26. Iveta Miculyčová (cyklistika) 50, 27. Jan Kvěch (motorismus) 48, 28. Václav Chaloupka (vodní slalom) 39, 29. Fabiana Bytyqi (box) 35, 30. Tomáš Staněk (atletika) 33.

Kolektivy: 1. hokejisté Česka do 20 let 422, 2. atletická smíšená štafeta Česka na 4×400 metrů 348, 3. hokejistky Česka 313. Další pořadí: 4. baseballisté Česka 141, 5. tenistky Česka 60, 6. vodní slalomáři Česka - K1 59, 7. fotbalisté Sparty Praha 53, 8. hokejisté Třince 47, 9. ragbistky Česka - sedmičky 41, 10. tenisté Česka 28.

Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.

Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka: Bedřich Šupčík (gymnastika - šplh na laně bez přírazu). Oddanost sportu - Cena Národní sportovní agentury: Lenka Matoušková (neslyšící atletka - hod diskem). Junioři: 1. Barbora Galušková (vodní slalom) 41, 2. - 3. Miroslav Knedla (plavání) a Kateřina a Daniel Mrázkovi (krasobruslení) všichni 35.