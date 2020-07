Froome rozbije dominanci Ineosu, věští experti. Už na Tour bude tým zranitelný

Chris Froome před týdnem oznámil odchod ze stáje Ineos, od příštího roku bude jezdit v barvách týmu Israel Start-Up Nation. Cyklistický svět začal okamžitě diskutovat, jak tento krok ovlivní dění ve světovém pelotonu. A také co to znamená pro blížící se Tour de France, kterou Froome absolvuje ještě coby závodník britského chlebodárce.

Konec Froomea v britské formaci, kterou reprezentuje od roku 2010, byl na spadnutí. Ani fenomenální rodák z Nairobi nezastaví stárnutí a v 35 letech, navíc po těžkém loňském úrazu, už zkrátka není pro Ineos tak žhavým zbožím. Přestože je jednou z největších legend svého sportu.

Zásobárně talentů britské stáje dominuje Kolumbijec Egan Bernal, který vloni triumfoval na Tour v 22 letech. Ty nejvyšší ambice má také zkušený Geraint Thomas, vítěz "Staré dámy" z roku 2018. Byť je to po tak dlouhé a úspěšné spolupráci bolestivý rozchod, Froome musel z kola ven.

Za dva týdny podepíše smlouvu s bohatou a progresivní stájí Israel Start-Up Nation, kde by měl vydržet až do konce kariéry. A kde se potká mimo jiné s českým sportovním ředitelem Reném Andrlem.

Velkým cílem Froomea je rozšířit sbírku čtyř triumfů z Tour. Nejdříve dorovnat trojici rekordmanů s pěti tituly - Jacquese Anquetila, Bernarda Hinaulta, Miguela Induraina a Eddyho Merckxe - a pak se šestou výhrou osamostatnit v čele statistik. Po pětatřicítce vskutku smělý plán.

První šanci by měl mít už letos od 29. srpna, ještě coby jezdec Ineosu, ovšem tady má Froomeův plán jedno velké ale. Nebude jediným lídrem mužstva a o svou pozici bude muset bojovat s Bernalem a Thomasem, což podle mnohých nepřinese hvězdnému Ineosu nic dobrého.

Froome může vyvolat výbuch

"Nebral bych všechny tři na start," má jasno bývalý francouzský cyklista Cyrille Guimard. "Froome může působit jako střelný prach, který vyvolá v týmu výbuch. Třeba nebude tak silný a zbytečně zabere místo. Protože si neumím představit, že pojede tempo Bernalovi," doplňuje muž, který na Tour v 70. a 80. letech zažil sedm triumfů v roli sportovního ředitele.

Jenže povídejte to šéfovi Ineosu Daveu Brailsfordovi. Těžko nevezme na start borce, který pro jeho formaci Tour v letech 2013, 2015, 2016 a 2017 vyhrál a otevřeně hovoří o útoku na rekord. Thomas a Bernal jsou ale také šampioni, a navíc s nimi v Ineosu počítají do budoucna.

"Otevírá se velká šance pro Thibauta Pinota, Naira Quintanu, Romaina Bardeta a tým Jumbo-Visma," tvrdí 73letý Guimard. Z jeho slov je patrné, že by si přál konec nadvlády britského týmu, již na Tour od roku 2012 přerušil jen Vincenzo Nibali z Astany svým triumfem z před šesti let.

Například španělský Movistar se pokoušel o rozbití dominance Ineosu v posledních dvou ročnících právě s třemi rovnocennými lídry Alejandrem Valverdem, Mikelem Landou a Quintanou. A nikdy to nedopadlo dobře. Nikdy to nepřineslo ani celkové umístění na stupních vítězů.

"Froome musel z týmu odejít, to je jasné. Jediná možnost k setrvání byla, že vzdá snahy o vítězství na Tour a potáhne mladšího kolegu. Ale to není v jeho povaze, ostatně sám Froome tohle vyvrátil," pokračuje Guimard. "Tour bude díky tomu velmi zajímavá, opravdový závod," těší se.

Obnoví Froome někdejší formu?

Také Tom Boonen, bývalý belgický cyklista, šampion bodovací soutěže na Tour v roce 2007 a vítěz šesti etap, si myslí, že Froome udělal přestupem z Velké Británie do Izraele správné rozhodnutí. Boonen zastává názor, že by Froome mohl Ineos rozklížit zvenčí. Od příštího roku, v novém týmu.

"Froome zná systém Ineosu skrz naskrz. Pokud ten tým může někdo rozložit a otočit jeho fungování ve svou výhodu, je to právě Chris," míní belgický vítěz sedmi cyklistických monumentů. "Samozřejmě jedině v případě, že se vrátí do své staré formy," připomíná Boonen.

To je právě otázka. Už v roce 2018 nebyl Froome nejsilnějším mužem na trati a musel se sklonit před Thomasem. Vloni při závodě Critérium du Dauphiné narazil v rychlosti 70 kilometrů za hodinu do zdi a zlomil si stehenní kost, hrudní kost, krční obratel, loket a žebra.

Sám tvrdí, že ho zranění zocelila, ale bude schopný útočit v nejtěžších pasážích horských etap? "Můžete pro rehabilitaci udělat cokoliv, ale tak těžká zranění na vás musí zanechat nějaké stopy," podotýká Boonen.

Poprvé od osudového Dauphiné se Froome představil letos v únoru na závodě Kolem Emirátů, než sezonu nadlouho uťala koronavirová krize.

Možní pomocníci pro lídra Izraelců

Bezprostředně po oznámení Froomeova příchodu do týmu Israel Start-Up Nation se začalo čile spekulovat o dalších nákupech stáje vlastněné kanadsko-izraelským miliardářem Sylvanem Adamsem. "Určitě přijde ještě někdo z Ineosu, koho Chris dobře zná," přemítá Boonen.

Renomovaný server cyclingnews.com zveřejnil tipy na jména jako Richie Porte, Bob Jungels či Wilco Kelderman. Belgická média přišla s informací, že Izraelci jednají s olympijským šampionem Gregem van Avermaetem, a sportovní ředitel Andrle v rozhovoru pro MF Dnes prozradil, že usiluje o příchod českého závodníka Jana Hirta.

Momentálně jsou největšími hvězdami týmu, který se chystá na svou první Tour, Dan Martin z Irska, německý sprinter André Greipel nebo britský časovkář Alex Dowsett. Je jasné, že do příštích let bude třeba podřídit skladbu Froomeovi a přivést mu mocné pomocníky do hor.

"Jeho starý tým se mu stane do posledních let kariéry největším rivalem. Skvělý příběh," napsal bývalý tiskový mluvčí týmu Sky (dnešního Ineosu) Brian Nygaard. Pokud se Froome dokáže vrátit do své někdejší pohody, mohou se cyklističtí fanoušci těšit na třaskavé hvězdné války.