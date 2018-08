Nový čtyřkajak prošel do finále i s Dostálem na pokraji sil. Rodinný debl Fuksových neuspěl

před 1 hodinou

OBR VODNÍ. Nový živočišný druh, český čtyřkajak, postoupil do světového finále. Foto: Milan Kammermayer

Český čtyřkajak v novém složení Zavřel, Šlouf, Dostál a Štěrba bude na MS v Portugalsku bojovat o medaile. Šlouf se Štěrbou byli členy loňské bronzové posádky, ale druhá polovina lodi je vyměněná. Poprvé na vrcholné akci závodili společně i bratři Martin a Petr Fuksovi, ale do finále deblkanoistů neprošli.

Montemor-o-Velho (od našeho zpravodaje) - Z dosavadního průběhu MS v rychlostní kanoistice mají Josef Dostál a Martin Fuksa každý už po dvou medailích, ale o další úspěchy usilovali také v týmech. Jednomu se povedlo projít ještě do jednoho finále, druhý sbíral s bratrem zkušenosti. Oba závodili na tratích dlouhých 500 metrů.

Kajakář Dostál usedl do lodi s Jakubem Zavřelem, Radkem Šloufem a Janem Štěrbou, a přestože čtyřkajak neprošel do finále hned z rozjížďky, v semifinále už nezaváhal. "Suprová jízda, to určitě, ale na konci jsem na Kubu řval, abychom Portugalce pustili," komentoval semifinále Šlouf.

Ano, také čtyřkajak v kvalifikačních jízdách taktizoval tak, aby jel finále co nejblíže bariéře proti větru. Nepovedlo se, své semifinále před Portugalci těsně vyhrál a nastoupí v sedmé dráze. "Máme horší stranu, ale budeme s tím muset něco udělat a bojovat," pokračoval třiadvacetiletý Šlouf.

"Pepa (Dostál) sice neumí jet v semifinále na druhé místo, ale ve finále je pak první, nebo třetí. Doufám, že to vydrží," smál se Šlouf a narážel na Dostálovo semifinále pětistovky, kdy chtěl český kajakář také z taktických důvodů skončit na druhém místě, ale jízdu o dvě setiny vyhrál.

Dostál se sice nejdříve usmíval, ale absolutní vyčerpání po sobotním čtvrtém závodě na něm bylo znát. "Upřímně, před semifinále jsem se bál, že už na to nemám. Bylo mi hrozné vedro, nevím, jestli je to tím horkem, anebo jsem chytl úpal," vyprávěl bronzový medailista z kilometru.

Zavřel: Pepa nám neřekl, že je takhle hotový

V součtu s páteční pětistovkou a čtvrtečními rozjížďkami odjel Dostál na MS v Portugalsku osm jízd a už mu zbývá jen jedna, zato finálová. "To už je v pohodě, navíc až odpoledne," pousmál se Dostál. Parťákům v lodi chtěl pomoct do nedělního boje o medaile, a povedlo se.

Ačkoliv v rozjížďce nechali Češi postoupit odjeté Maďary a sami se radši připravili na semifinále. "Chtěli jsme šetřit síly kvůli Pepovi, i když on nám neřekl, že je tak hotový," prohodil Zavřel, zatímco zmožený Dostál popadl plastovou židli a usedl po boku tří stojících kolegů.

"Možná dobře udělal, protože by nás akorát znervóznil. Chtěli jsme jet v rozjížďce čtvrtí nebo pátí, abychom měli výhodnou dráhu pro semifinále, což se povedlo," popisoval háček Zavřel českou taktiku. S větrem bojují na kanále Montemor-o-Velho všichni, čtyřkajak není výjimkou.

Podle Zavřela ovlivní nepříznivé podmínky čtyřčlennou loď ještě o něco více. "Loď je delší a vítr se do ní více opře. Když jsme se točili na startu rozjížďky, vítr v levé straně byl cítit hodně. A jakmile jsme se srovnali v naší druhé dráze do bloku, rázem bylo bezvětří," vyprávěl Zavřel.

Na červnovém ME v Bělehradě skončil bronzový čtyřkajak z loňských Račic ve složení Havel, Štěrba, Špicar, Šlouf už v semifinále. Havel a Špicar přešli do deblkajaku a čtveřici doplnili Zavřel s Dostálem.

"Je velká úleva, že jsme se po výbuchu na Evropě vrátili do finále. Na posledních 100 metrech máme ještě rezervu, koukal jsem doleva po Portugalcích jako na tenise," řekl Šlouf. "Ve finále je devět vyrovnaných lodí a my udělám všechno, abychom byli vpředu," dodal Štěrba.

Nejzkušenější člen posádky pamatuje spolu s Dostálem už bronzový zrod parádní české disciplíny na hrách v Londýně, jeden světový, tři evropské tituly a další bronz z Ria de Janeira. Navážou Češi na sérii skvělých úspěchů? Závod jim začne v neděli ve 14:25 českého času.

Zklamání Fuksových, ale také výhled do budoucna

To kanoista Fuksa, jenž už má ze šampionátu bronz na pětistovce a ze soboty stříbro na kilometru, závodil na deblkanoi s mladším bratrem Petrem. Na velké akci si odbyli premiéru. "Jsem smutný. Dělali jsme, co jsme mohli. Hodili jsme za hlavu, příště budeme lepší," hodnotil Petr.

Dvojice ze slavné kanoistické rodiny totiž skončila v semifinále druhá pod čarou, celkově na jedenáctém místě. "Tady to byl všechno začátek, na debl jsme se nějak extra nepřipravovali. I tak jsme měli na lepší výsledek než tohle," pravil starší a medailemi ověnčený Martin.

V rozjížďce i v semifinále jela bratrská dvojice v deváté dráze a prala se s větrem. "Zatím nemáme takové kvality, abychom soupeřili proti mistrům světa, kteří jedou ve dvojce. Není to výmluva, nechtěl jsem to řešit ani u singlu, ale devátá dráha je tu ve velké nevýhodě," řekl Martin.

Martin ani Petr Fuksovi už tedy v neděli na kanále Montemor-o-Velho závodit nebudou a těší se na odpočinek. Příští rok se hodlají poprat o olympiádu v Tokiu. To je velký sen kanoistické dvojice sourozenců.