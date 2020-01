Voodoo nefunguje. Čeští házenkáři zkoušeli před šampionátem rozhodit soupeře kouzly

Českého házenkáře Pavla Horáka čeká v pátečním úvodním utkání na mistrovství Evropy proti domácímu Rakousku zajímavý souboj s klubovým spoluhráčem z německého Kielu Nikolou Bilykem.

Nikolu Bilyka zkoušeli čeští házenkáři rozhodit pomocí voodoo kouzel. Zatím to moc nefunguje, opora Rakouska se má čile k světu. | Foto: Reuters

Rodáka z Tuniska, který v pouhých 23 letech dělá národnímu týmu kapitána, považuje opora reprezentační obrany za největší soupeřovu zbraň.

"Hecování nebylo. Jen už mu vyhrožuju přes dva měsíce, že jakmile skončí polovina sezony v Německu, tak vytáhnu voodoo panenku a budu do ní píchat jehličkami," řekl s úsměvem Horák. "Zatím je zdravý, bohužel to nefunguje," dodal v žertu sedmatřicetiletý lídr české obrany.

Bilyk od svého debutu v rakouské reprezentaci nastřílel už více než 260 branek. "Určitě je to jejich nejnebezpečnější a hlavně nejuniverzálnější hráč. Je šikovný, mladý, dobrý. A je to hodný kluk," podotkl Horák.

Na Bilyka hodně spoléhají i v Kielu, který vede český trenér a bývalý reprezentační kapitán Filip Jícha. "Sice měl poslední dva měsíce horší formu, ale Filip na něm hodně staví, měl hodně prostoru. V národním mužstvu ale bude mít prostoru ještě mnohem víc a určitě na něj bude vyvíjen ještě větší tlak. Ne přímo trenéry a hráči, ale veřejností a jím samým," prohlásil Horák.

Rakušané budou prvním soupeřem českého týmu ve vyrovnané základní skupině B ve Vídni, v níž hrají ještě Severní Makedonie a Ukrajina. Do další fáze postoupí první dva celky. Před šesti lety na Euru v Dánsku zvítězilo Rakousko nad reprezentanty vysoko 30:20.

"Naštěstí už nebude hrát Žiura, ten nám v Dánsku dal, fuj. Takového agresivního hráče tam snad nemají. Ale určitě najdou jiné. Když to nepůjde herně, budou prostě bojovat," podotkl Horák.

"Oporou je třeba i Janko Božovič. Velká věž, umí střílet z dálky. Rakušáci dlouhodobě dobře pracují s mládeží, šli hodně nahoru. Záleží na aktuální formě, jak do zápasu vkročíte. Když náš Nikola první tři čtyři střely nepromění, nebude se mu dařit a nebude se cítit dobře, pak máme velkou šanci," přemítal Horák.

Věří, že čeští obhájci šestého místa z minulého Eura budou mít na turnaji vzhledem k poloze Vídně velkou podporu od fanoušků.

"Od předloňského úspěchu už proteklo piva, to už si nikdo nepamatuje. Ale fanoušci určitě dorazí. Co jsem slyšel, někteří přijedou z Alp, vezmou to po cestě. Takže když budou dupat s lyžáky, uslyšíme je," smál se Horák.

"Předloni v Chorvatsku si někteří možná udělali předčasnou dovolenou za levnější ceny. Tak třeba si teď dají zpětně vánoční Vídeň za poloviční cenu, třeba tam ještě zůstane nějaký stromeček," vtipkoval Horák.

Od začátku sezony hraje za německý Kiel a angažmá ve slavném házenkářském klubu si nemůže vynachválit. "Nejlepší krok. Je tam golfové hřiště kousek od tréninkového centra. Trénujeme ráno, takže mám celý den volno. Zápasů je tam dost, cestujeme, podíváme se po Evropě. I vlakem," řekl s úsměvem Horák.

"A Filda (Jícha) je dobrý trenér. Je to profesionál, bere to zodpovědně. Nějaké kamarádství tam moc nepěstujeme. Je ještě větší puntičkář, než když hrál," dodal Horák.