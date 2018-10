Batohy a vody už netahám. U spoluhráčů jsem si vybudoval respekt, věří si Satoranský

před 36 minutami

Klíčová, třetí sezona čeká Tomáše Satoranského v NBA v dresu Washingtonu. Šestadvacetiletý rozehrávač do ní vstoupí dnes v noci zápasem s Miami a bude v ní bojovat o další kontrakt, který mu napřesrok vyprší. „Sebevědomí mám. Už jsem mentálně silný,“ prozradil v rozhovoru, který zprostředkoval portál Nova Sport TV.

Čeká vás první zápas nové sezony NBA proti Miami. S čím do něj půjdete?

Do týmu přibyla spousta nových hráčů, hlavně do druhé pětky. Přípravné zápasy posloužily k tomu, abychom se rozehráli. Před sezonou jsme se zaměřili na to, abychom víc stříleli trojky a zakončovali pod košem na úkor pokusů o dvojky z delší vzdálenosti, ostatně to je nyní tendence v celé NBA. Snažili jsme se to dát naší hry a v některých zápasech se nám dařilo.

Odehrál jste všech pět přípravných zápasů. Jste spokojen s prostorem, jaký jste dostal?

Nerad hodnotím svoji předsezonní minutáž, stejně se nikdy moc nepotvrdila. Taky v předchozích dvou letech jsem hrál hodně, ale pak jsem v prvních zápasech nenastoupil. Ale můžu říct, že je vidět, že tu mám jinou pozici. U spoluhráčů jsem si vybudoval respekt.

Nadcházející sezona je také vaší třetí ve Washingtonu. Vlastně jste už mazák…

No jasně, už nemusím nosit batohy ani láhve s vodou. Nováčkům se snažím pomáhat nejen mimo palubovku, ale také v některých herních situacích. Spoluhráči vědí, co ode mě můžou očekávat, vědí o mých kvalitách na hřišti a už se na mě víc spoléhají. Ale že bych si hrál na veterána, to určitě ne.

Jak vycházíte s hvězdým Dwightem Howardem, který v létě přišel do týmu? Jednou jste prozradil, že jste v mládí měl jeho plakát doma na zdi…

Jelikož sedím v kabině vedle něj, tak se prakticky pořád směju, ten člověk se snad nezastaví, furt jenom vtipkuje. Vypadá to, že mě čeká zábavná sezona. Bohužel se zatím kvůli problémům se zády nedostal do tréninku.

Howard v týmu vystřídal Poláka Marcina Gortata, v týmu vám tak zbyl už jen jeden Evropan - Francouz Ian Mahinmi. Není vám to líto?

No a ten je napůl Jamajčan a napůl z Beninu, přestože má francouzský pas. Taky si z něj dělám legraci, že je Evropan jen poloviční. (smích) Byl jsem rád, že jsem tu Marcina měl, hlavně na začátku, hodně mi pomohl. Je to můj velký kamarád, hodně času jsem trávil s ním. Ale člověk musí pochopit, že basketbal je byznys a takové změny se stávají pravidelně. Já se s tím srovnám.

Před měsícem jste svou střelou poslal českou reprezentaci k senzačnímu postupu na mistrovství světa. Přenesl jste si pozitivní náladu i za moře?

Určitě. Navíc díky zápasům nároďáku, při kterých bylo hodně hry pět na pět, jsem se nemusel tolik rozehrávat před training campem. Rozdíly mezi NBA a FIBA hrou jsou znát, ale jelikož tohle je už moje třetí sezona za mořem, hodně rychle jsem dokázal přepnout.

Jaký ohlas vzbudil reprezentační úspěch ve Washingtonu?

Velký, i díky tomu, že klub sledoval kvalifikaci i na sociálních sítích. Na svém účtu sdílel videa ze zápasu s Ruskem a informoval fanoušky. Gratulovali mi hlavně trenéři, ale i spoluhráči. Asi to není něco, co by mi mělo pomoct ve Washingtonu, ale potěšilo mě to.

Na konci sezony vám vyprší kontrakt. Berete nadcházející ročník jako zlomový?

Asi ani ne, i když hodně lidí mi přesně tohle připomíná. Vždycky se snažím soustředit se jen na to, nad čím mám kontrolu - dobře trénovat, zlepšovat se ve hře a mít lepší pozici v týmu. A nepřemýšlet nad tím, co se stane po sezoně. Jenom se mi to potvrdilo, že když má člověk takový přístup a pozitivní myšlení, tak se mi to vždycky v kariéře vyplatilo. Proto nepřemýšlím nad tím, co by se stalo, kdyby mi ta sezona nevyšla.

S jakými cíli vstupuje Washington do nové sezony?

Na Východě asi patříme mezi tři nejlepší týmy, kvalitu máme. Teď je otázkou, jak solidní budeme proti soupeřům, kteří nejsou takoví favorité a proti nimž se nám v minulé sezoně tolik nedařilo. A jestli udrží výkonnost po celou sezonu, jako to mělo třeba Toronto minulý rok. A další věci, jak to pak vyladíte na play off. Na finále konference máme stoprocentně.

Výsledek z minulé sezony, kdy jste skončili v prvním kole play off, by asi teď byl ještě větším zklamáním, že?

Jednoznačně by to byl velký neúspěch. Je to znát i na tom, že náš vlastník Ted Leonsis se netají tím, že od nás očekává mnohem víc. Nemáme se na co vymlouvat, postavili nám novou tréninkovou arénu, máme nejkompaktnější tým, který jsme kdy měli za moje působení. Cíle jsou vysoké.

Zmiňovaný Ted Leonsis vlastní i hokejové Capitals, kteří vyhráli Stanley Cup…

A tým Mystics, který postoupil do finále WNBA. Celý Washington se veze na vítězné mentalitě. Vzhledem k tomu, že máme tak silný tým, je očekávání vysoké. První týden ukáže, jak jsme připraveni.

Ostatně Stanley Cup jste slavil společně s Jakubem Vránou. Zopakujete si to příští rok?

Já se z poháru napil, už mám odškrtnuto. (smích) Jakubovi jsem teď gratuloval po prvním zápase, kdy Capitals porazili Boston 7:0. Teď se jim trochu přestalo dařit, ale sezona je dlouhá, určitě se budou snažit o obhajobu titulu.

A co vaše osobní očekávání?

Ta nejvyšší. Věřím, že moje role bude významná hlavně ve druhé pětce. Důležité je být mentálně silný a díky tomu, že jsem tady už třetím rokem, mentální sílu mám. A dokážu udržet chladnou hlavu, když se třeba nedaří.

V rámci přípravy na sezonu jste hodně piloval trojky. Je znát, že vám to tam teď padá častěji?

Paradoxně míň. (smích) Je to tím, že jsem změnil balony a asi jsem si na ně zvykal delší dobu. Trénoval jsem trojky z driblinku i z pohybu, věřím, že se to projeví. Z minulé sezony mám dost sebevědomí, abych dával hodně trojek a udržel si slušné procento.