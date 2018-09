Historický postup! Basketbalisté vyhráli v Bosně a zahrají si na mistrovství světa

16. 9. 2018

Čeští basketbalisté si poprvé v samostatné historii zahrají mistrovství světa, na kterém naposledy startovalo v roce 1982 tehdejší Československo.

Sarajevo - Definitivu postupu si zajistili výhrou 85:80 v Bosně a Hercegovině, po které se čtyři kola před koncem kvalifikace dělí o vedení ve skupině K s Francií s náskokem tří výher na pronásledovatele a už nemohou přijít o jedno ze tří postupových míst.

Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga naplno využili skutečnost, že na toto kvalifikační okno měli k dispozici nejsilnější tým i s Tomášem Satoranským a Janem Veselým a vybojovali potřebné výhry nad Ruskem a nyní nad Bosnou. V Sarajevu byli oporami Blake Schilb (20 bodů), Vojtěch Hruban (17) a zejména Satoranský, který k 22 bodům přidal devět doskoků a šest asistencí.

Češi se mohou těšit, že se za 348 dní podívají do Číny, která bude od 31. srpna do 15. září hostit světový šampionát v osmi městech. Dosud mají účast jistou jen domácí tým, Nigérie, Tunisko, Řecko a Německo.

Pro český mužský basketbal jde o historický úspěch. Od rozdělení Československa v roce 1993 startovala reprezentace jen pětkrát z třinácti možností na mistrovství Evropy, kde bylo nejlepším výsledkem sedmé místo v roce 2015. Na účast na MS dosud národní tým nemohl ani pomýšlet, pomohla ale změna kvalifikačního systému.

"Je to historický moment a obrovský úspěch pro český basketbal. Musím poděkovat především hráčům, ale i celému realizačnímu týmu, předsedovi federace i generálnímu sekretáři, prostě všem, co se na tom podíleli. Je to týmová práce," řekl trenér Ronen Ginzburg. "Těžko se mi mluví, protože jsem plný emocí. Píšeme historii," přidal Hruban.

Češi v Sarajevu nehráli svůj nejlepší zápas, občas zbytečně ztráceli míče a nedařila se jim tolik střelba, přesto v první půli dvakrát vedli o devět bodů díky kolektivnímu výkonu, zatímco soupeř spoléhal na své individuality Jusufa Nurkiče a Džanana Musu, kteří si často vystačili sami. Díky nim se hostům nepovedlo soupeře ještě více odstřihnout a naopak do poločasu se domácí dotáhli.

Oproti zápasu s Ruskem se Češi trápili pod košem, kde dominoval pivot z NBA Nurkič, autor 19 bodů a 15 doskoků, navíc oba hlavní čeští pivoti Veselý a Ondřej Balvín se v úvodu druhé půle dostali do problémů s fauly a Bosňané získávali zápas pod kontrolu.

Jenže důležité dvě těžké trojky zaznamenal Hruban a znovu nastartoval český výběr. Poté převzal štafetu Schilb a dal devět českých bodů v řadě. Jenže dvě trojky zase udržely domácí v těsném kontaktu.

V úvodu poslední čtvrtiny se vyfauloval Veselý, který stihl odehrát jen 17 minut. Bez něj se český tým trápil na doskoku, ale roli lídra potvrdil Satoranský, který pod košem skvěle vypomáhal a táhl rychlé brejky, které držely hosty nad vodou.

Satoranský byl hlavním strůjcem výhry a vedle útoku udělal i hodně "černé práce". Mimo jiné vybojoval dvě prorážení na Nurkičovi, který se tak dvě minuty před koncem vyfauloval a nebyl domácím k dispozici ve chvíli, kdy Češi už neměli na hřišti vyfaulového Veselého a Balvína. Češi zkušeně dovedli zápas k vytoužené výhře. Klíčový koš na čtyřbodový rozdíl dal 35 sekund před koncem opět Satoranský, který podobně rozhodl zápas s Ruskem.

"Věděli jsme, že to bude těžký zápas, měli jsme problémy s jejich pivoty, ale rvali jsme se jako zvěř a výhru vybojovali," řekl Ginzburg. "Byla to bitva o každý míč a na konci jsme byli šťastnější. Nebyli jsme lepší, ale prostě jsme měli víc štěstí. Rozhodly dva útoky, možná víc proměněných trestných hodů," zhodnotil Hruban.

Bosna a Hercegovina - ČR 80:85 (18:22, 37:38, 60:60)

Nejvíce bodů: Nurkič 19, Kikanovič 18, Musa 15, Atič 13 - Satoranský 22, Schilb 20, Hruban 17, Kříž 12. Fauly: 24:27. Trestné hody: 38/24 - 24/20. Trojky: 4:7. Doskoky: 46:39.

Další zápasy: Rusko - Bulharsko 77:73, Francie - Finsko 84:67.