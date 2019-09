Basketbalisté inspirují volejbalisty. Chceme jejich jízdu napodobit, hlásí kouč

Vrcholem letošní volejbalové sezony je česká účast seniorského týmu mužů na mistrovství Evropy, které začíná pozítří ve Francii, Nizozemsku, Belgii a Slovinsku. Poprvé v historii se koná ve čtyřech státech, které budou hostit 24 družstev.

"Máme za sebou částečnou generační výměnu, ale mladí hráči se rychle zabydleli, ukazují výkonnostní vzestup, a proto věřím v dobré výsledky," říká hlavní trenér Michal Nekola v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Z jakého důvodu umožnili volejbaloví šéfové sdílené pořadatelství šampionátu?

Nový model dává šanci dostat se na mistrovství i zemím, pro které to bylo dosud hodně složité. Tím by mělo dojít i větší popularizaci volejbalu po celé Evropě. Mimochodem v roce 2021 bude se jedna ze základních skupin konat v Ostravě.

Pokud jde o letošní šampionát, tak byla příprava podle vašich představ?

Byla dostatečně dlouhá a během osmi týdnů ji absolvovalo 14 hráčů ke všeobecné spokojenosti. Většinu času jsme strávili v Jablonci nad Nisou, kde máme už tradiční základnu. Sehráli jsme po dvou utkáních se Slovenskem a Portugalskem a tři s Francií, z nichž hned toho prvního si cením nejvíc. Sice jsme těsně 2:3 prohráli, ale ukázalo se, že pokud podáme koncentrovaný výkon, tak můžeme hrát s kýmkoli vyrovnané střetnutí.

Co byste řekl na adresu pěti soupeřů, proti nimž vaši svěřenci nastoupí na nizozemské půdě?

Jasným favoritem jsou Poláci, úřadující mistři světa. Velice silným sokem jsou Nizozemci, kteří budou mít sedmého hráče v domácím prostředí. S Estonskem máme z loňska vyrovnanou bilanci a stejný je i náš letošní účet s Ukrajinou. Trochu neznámým soupeřem pak bude Černá Hora, ale určitě to není žádný outsider. Jde tedy o skupinu, v níž bude rozhodovat momentální forma. Můžeme v ní skončit druzí, ale třeba i šestí, což však nechci říkat moc hlasitě.

Které zbraně českého týmu by měly být nejúčinnější?

Hodně bude záležet na servisu, který ve vyrovnaných bitvách může hrát rozhodující roli. Novým systémem přibyly zápasy ve skupině, takže času na odpočinek ve fyzicky náročných dnech bude velice málo. Máme však mladý tým a proto věřím, že to zvládne. A jako určitou výhodu vidím i výkonnostní rovnováhu všech hráčů. Nelze tedy mluvit o nějaké lavičce náhradníků.

S jakým vysvědčením byste byl spokojen?

Na posledním šampionátu skončil český tým sedmý a obhájit tuto pozici bude velice těžké. Základním cílem je postup ze základní skupiny, z které budou mít čtyři nejlepší celky otevřené dveře do osmifinále. A potom překvapit.

Jsou pro vás aspoň částečnou motivací basketbalisté?

Samozřejmě, že jejich nádhernou cestu pozorně sledujeme, jejich hra i výsledky jsou jedním slovem skvělé, což je pro nás opravdu motivace. Bylo by to úžasné, kdyby se nám podařilo jejich postup až do čtvrtfinále napodobit. Chceme se o to pokusit.