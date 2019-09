Ukázali jsme světu, že i v Česku se hraje dobrý basketbal, liboval si Satoranský

Ani porážka na závěr s favorizovaným Srbskem nemohla pokazit hvězdě české basketbalové reprezentace Tomáši Satoranskému dojem z vystoupení na MS v Číně, kde národní tým skončil na šestém místě.

Sedmadvacetiletá letní posila Chicaga z Washingtonu si vyrovnání historicky nejlepšího umístění nesmírně vážila. A stejně tak týmové práce, díky které k němu svěřenci trenéra Ronena Ginzburga dokráčeli.

"Byl to pro nás úžasný turnaj. To, že se nám podařilo propracovat až do tohoto zápasu a fáze turnaje, je neskutečné. Každý chce turnaj končit vítězstvím. V první půli jsme ukázali, proč jsme se sem dostali, ale ve druhé půli ukázali zase oni, proč jsou tak skvělý tým. Bogdanovič ukázal, proč je asi nejlepším hráčem na turnaji," řekl Satoranský.

I poslední zápas ukázal, že český tým na šampionátu nechal všechny síly. "Měli jsme o co hrát, páté místo by bylo nejlepší v historii. Chtěli jsme do toho jít a ukázat proti Srbům, proč jsme na tomto turnaji byli úspěšní," prohlásil Satoranský.

Srbové zlomili zápas ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 28:12 a vedli 69:62. "Myslím, že jsme ve třetí čtvrtině špatně četli jejich hru. Už tam nebyly nohy jako předtím. Myslím, že by to ale nemělo kazit pocit po tomto turnaji," prohlásil Satoranský.

Jako jediný český zástupce v NBA prokázal své kvality a byl hlavním lídrem týmu. "Bylo to o všech. Sebevědomí přišlo z toho, jaké kluci hráli zápasy v kvalifikacích a psychicky jsem třeba podpořil, ale to sebevědomí už měli a chtěli ukázat světu, že i v Česku se hraje dobrý basket a oni jsou dobří hráči," ocenil týmovou práci.

Satoranský je vděčný fanouškům za podporu. "Byli jsme z toho pozitivně překvapení a užívali si to. Chtěli jsme si to užívat co nejdéle, to se nám povedlo," pochvaloval si motor největšího překvapení šampionátu.

"Jsme tu prakticky do konce turnaje, ale také se těšíme domů za rodinami, protože i s tím turnajem v Koreji jsme tu měsíc a za týden by už byla nějaká ponorka. Tenhle turnaj si budeme pamatovat do konce našich životů a hrozně rádi se k němu budeme vracet," dodal Satoranský.

Přestože se celá česká výprava na cestu domů rozdělí, na Letišti Václava Havla se v neděli v 19:00 po příletu hlavní části výpravy všichni setkají. "Máme to nějak rozdělené, protože se nám nepodařilo zajistit letadlo pro všechny. Samozřejmě v neděli se setkáme v Praze, máme ještě společnou večeři, protože si myslím, že si tento turnaj něco takového zaslouží," uvedl Satoranský, který už v příštím týdnu zamíří do Chicaga.

Do turnaje dal hodně sil, ale i kvůli stěhování z Washingtonu chce do Chicaga co nejdříve. "Cítím se teď, že bych si dal měsíc dovolené, ale na to samozřejmě nebude čas. Od Chicaga mám zprávu, že si můžu dát, kolik dní potřebuju na to, abych zregeneroval tělo," podotkl Satoranský.

"Ale zároveň tam musím být co nejrychleji, abych se přizpůsobil trošku už Chicagu a našel nové bydlení. Těším se, až to oslavím i s rodinou. Hodně mi chybí, měsíc jsem neviděl malou dcerku," dodal Satoranský.