Moji hráči nejsou jako Američané, máme větší srdce, velebil kouč české basketbalisty

Trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg si vychutnává historické tažení se svým týmem.

Po postupu na mistrovství světa po 37 letech a poprvé za dobu samostatnosti České republiky už na šampionátu v Číně vyrovnal nejlepší počin v podobě šestého místa Československa z roku 1970. V sobotu proti Srbsku jej mohou Češi ještě vylepšit.

"Moji hráči pokaždé ukazují lví srdce. Po včerejší prohře jsme měli druhý zápas v druhém dnu, Poláci měli den volno a hrát takhle? Je to úžasné," řekl Ginzburg po výhře ve skupině o 5. až 8. místo nad Polskem. Jeho tým hrál čtvrtfinále proti Austrálii ve středu večer, Poláci se Španělskem už o den dříve.

"Tohle je tak skvělá parta hráčů a lidí, že tam nechají všechno. Píšeme dějiny, to je krásné. Rozhodlo srdce, ofenzivní výkony, dokázali jsme něco, co nikdo nečekal. Skončili jsme před USA, poslali domů Řecko, Turecko… Prostě úžasné," prohlásil izraelský kouč, který za týden oslaví 56. narozeniny.

Bylo podle něj náročně chystat se na druhý zápas ve dvou dnech, který byl zároveň už sedmým na turnaji. "Přiznám se, že já jsem byl unavený. Snažil jsem se nepřenášet svoje pocity na hráče," uvedl.

"Byl to velmi důležitý zápas. Zaprvé proto, že jsme mohli zase psát historii. Zadruhé šlo o Polsko, sousední zemi, je vždycky dobré je porazit z řady důvody. I hráči o tom sami mluvili, že je to pro ně důležité. Teď skončíme nejhůře šestí, jsou to dvě mouchy jednou ranou," doplnil Ginzburg.

Češi v úvodu prohrávali 0:5 i 6:14. "Když jsme sem jeli, v autobuse jsme slyšeli, že první čtvrtinu Srbsko vedlo nad USA asi 30:5 a já říkal ostatním, že to může být podobné. Amerika taky hrála druhý zápas ve dvou dnech, je to fakt těžké," prohlásil.

"Zároveň jsem věděl, že moji hráči nejsou jako Američané, že máme větší srdce. Začali jsme rozpačitě v ofenzivě i defenzivě, ale tohle jsem fakt čekal. Vrátili jsme se k naší hře, udělali pár změn. A mašina se zase rozjela," potěšilo Ginzburga.

Jeho tým sice na úvod turnaje prohrál s USA o 21 bodů, ale nakonec nechal šampiony z minulých dvou MS v pořadí za sebou. "Pokud byste na to vsadili před turnajem, třeba i jeden dolar, byl by z vás dnes boháč. Úžasné. Ale nejen tohle. Víte, Poláci hráli proti jiným soupeřům, my poslali domů Řecko, Turecko, Brazílii… Všichni tihle jsou za námi, my máme jisté šesté místo," připomněl.

Teď připraví tým na Srby. "Řeknu hráčům: 'Dejte do toho všechno, co ve vás je.' Jasně, jsou to na papíře mnohem lepší basketbalisté, měli si tu dojít pro zlato, ne pro páté nebo šesté místo. Nemusím je motivovat a říkat jim: 'Prosím, ještě makejte,'" prohlásil Ginzburg.

Křídlo Blake Schilb i s výronem kotníku nastoupil nejen do středečního čtvrtfinále, ale i dnes. "Tak moc chtěl hrát včera, jeho kotník mu zase otekl. Nejsem si jistý, jestli by tohle udělal v klubu. Dneska to zase zkoušel, ale bylo vidět, že má problémy. Ukazuje to tu atmosféru," ocenil Ginzburg.

Víc než nyní Pekingu se nemůže dočkat návratu do Česka. "Těším se do Prahy. Bylo to hodně dlouhé léto, ale taky kouzelné. Pro Česko a basketbal. Víme, že už čeká jen jeden zápas. Asie zase na chvíli stačila," usmál se Ginzburg.