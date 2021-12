Satoranský pomohl New Orleans k osmé výhře, Adetokunbo dal 41 bodů

Basketbalisté New Orleans zvítězili v NBA doma nad Detroitem 109:93 a připsali si osmou výhru v sezoně. V souboji dvou nejhorších týmů obou konferencí odehrál český reprezentant Tomáš Satoranský přes 19 minut a k výhře Pelicans přispěl čtyřmi body, čtyřmi doskoky a třemi asistencemi.

Phoenix zvítězil nad Bostonem 111:90 a v čele soutěže se opět dotáhl na Golden State. Obhájci titulu z Milwaukee ukončili sedmizápasovou vítěznou sérii Houstonu, který porazili 123:114 i díky 41 bodům a 17 doskokům Janise Adetokunba.

New Orleans se proti nejhoršímu týmu soutěže v prvním poločase moc nedařilo a prohrávalo už o 15 bodů. Pak se ale karty zcela otočily a domácí si postupně vypracovali náskok až o 27 bodů a v klidu si hlídali vítězství. Ve třetí čtvrtině dovolili soupeři jen 12 bodů. Pro Detroit to byla jedenáctá porážka za sebou.

"Úplně jsme se rozpadli. Není možné, abychom přišli z poločasové přestávky takto nepřipraveni hrát. Bylo tam mnoho selhání v obraně a navíc jsme minuli snad šest jasných košů," řekl trenér Detroitu Dwane Casey.

Satoranský dostal v sestavě vítězů větší prostor, neboť jeho konkurent na rozehrávce Kira Lewis si v minulém zápase přetrhl vaz v kolenu a zřejmě přijde o zbytek sezony. "Tomáš dostane více minut. Zaslouží si je. Je to prověřený hráč, který už roky podává dobré výkony," uvedl trenér New Orleans Willie Green.

"Kira je skvělý kluk a mít ve 20 letech takové zranění pro něj musí být opravdu těžké. Pro tým je to špatná zpráva. Je to jeden z nejrychlejších hráčů, se kterými jsem kdy hrál, tak snad ho to v tomto smyslu nepoznamená," přál Satoranský svému spoluhráči. "Dosud jsme se o minuty z lavičky dělili. Nedělá mi radost získat více minut za těchto okolností, ale jsem na to připraven. Cítím se fyzicky lépe než v úvodu sezony," dodal.

V zápase Satoranský proměnil střelu z hranice trestných hodů na 75:61 a pak v závěru přidal koš zblízka po dobrém seběhnutí. Rovněž vyslal čtyři střely za tři body, ale ani jednou neuspěl.

Druhý z českých hráčů v soutěži Vít Krejčí nenastoupil v dresu Oklahoma City proti Los Angeles Lakers a jen sledoval, jak jeho spoluhráči prohráli 95:116. Thunder nenavázali na dvě předchozí výhry nad Lakers, které táhl 33 body LeBron James.

Phoenix vyhrál už dvacátý z posledních 21 zápasů, když Bostonu nedal sebemenší šanci. Po šňůře 25:3 ve druhé čtvrtině měli Suns náskok už 24 bodů a mohli pošetřit síly do dalších zápasů. Nejlepším střelcem Phoenixu byl s 21 body a 15 doskoky pivot JaVale McGee. Šest jeho spoluhráčů se dostalo na dvouciferný počet bodů.

Zatímco Phoenix se dotáhl na první místo Západní konference, Brooklyn uhájil první místo ve Východní konferenci výhrou 113:105 nad Atlantou. Kevin Durant k tomu přispěl 31 body. Nets zápas rozhodli šňůrou 8:0 ve čtvrté čtvrtině. Už se zdálo, že Houston potvrdí svou formu i proti šampionům z Milwaukee, když velkou část zápasu vedl a ještě v poslední čtvrtině měl náskok osmi bodů. Jenže pak vzal osud zápasu do svých rukou Adetokunbo a 14 body v posledních devíti minutách rozhodl. Se 41 body to pro něj byl druhý nejlepší výkon sezony.

Sacramento prohrálo s Charlotte 123:124 poté, co v posledních vteřinách zahodil dva trestné hody DeAaron Fox. Ten byl přitom s 31 body nejlepším střelcem zápasu, ale klíčovou možnost na vítězství nevyužil. Charlotte k výhře pomohl svým osobním rekordem v podobě 24 bodů nováček James Bouknight.

NBA:

New Orleans - Detroit 109:93 (za domácí Satoranský 4 body, 4 doskoky, 3 asistence), Atlanta - Brooklyn 105:113, Charlotte - Sacramento 124:123, Houston - Milwaukee 114:123, Indiana - Dallas 106:93, Minnesota - Cleveland 106:123, Oklahoma City - LA Lakers 95:116, Phoenix - Boston 111:90, Toronto - New York 90:87.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 26 18 8 69,2 2. Philadelphia 26 14 12 53,8 3. Boston 27 13 14 48,1 4. New York 26 12 14 46,2 Toronto 26 12 14 46,2

Centrální divize:

1. Chicago 26 17 9 65,4 2. Milwaukee 27 17 10 63,0 3. Cleveland 27 15 12 55,6 4. Indiana 28 12 16 42,9 5. Detroit 25 4 21 16,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 26 15 11 57,7 Washington 26 15 11 57,7 3. Charlotte 28 15 13 53,6 4. Atlanta 26 13 13 50,0 5. Orlando 26 5 21 19,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 26 15 11 57,7 2. Dallas 25 12 13 48,0 3. San Antonio 24 9 15 37,5 4. Houston 25 8 17 32,0 5. New Orleans 28 8 20 28,6

Severozápadní divize:

1. Utah 25 18 7 72,0 2. Denver 25 12 13 48,0 3. Minnesota 26 11 15 42,3 Portland 26 11 15 42,3 5. Oklahoma City 25 8 17 32,0

Pacifická divize: