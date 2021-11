Utah oplatil New Orleans porážku, Satoranský dal šest bodů

Basketbalisté New Orleans nedokázali v NBA porazit favorizovaný Utah i druhý den po sobě. Po páteční těsné výhře 98:97 prohráli Pelicans jasně 105:127. S pěti výhrami tak zůstali předposlední v Západní konferenci. Český reprezentant Tomáš Satoranský odehrál za Pelikány 17 minut a stihl šest bodů, doskok a tři asistence.

Skvělou formu potvrzuje Phoenix, který zvítězil 113:107 nad lídrem Východní konference Brooklynem a má šestnáctou výhru v řadě. Pokud vyhraje i příště nad zatím nejlepším týmem soutěže Golden State, vyrovná klubový rekord.

Tým New Orleans se v poslední době herně zvedal a v sobotu porazil Utah poslední střelou. Jenže Jazz jim to v odvetě o 24 hodin později vrátili i s úroky. Už v první čtvrtině utekli na rozdíl 16 bodů a vedení navýšili až na 40 bodů. Oba celky v poslední čtvrtině šetřily opory a Satoranský tak byl u toho, když hosté v poslední čtvrtině výrazně snížili ztrátu. V zápase trefil jednu dlouhou dvojku a dva nájezdy do koše.

"Tentokrát jsme hráli opravdu koncentrovaně. Když hrajeme celý zápas jako tým, tak jsme opravdu těžko k poražení," řekl Donovan Mitchell, s 21 body nejlepší střelec večera. K tomu přidal 7 doskoků a 7 asistencí. Na straně New Orleans dal nejvíce 15 bodů náhradník Jaxson Hayes, jemuž na to stačilo sedm a půl minuty na hřišti.

Phoenix zatím ukazuje, že by opět měl patřit mezi favority ligy. Ačkoli hrál druhý zápas ve dvou dnech, proti silnému Brooklynu měl zápas neustále pod kontrolou, dvakrát odskočil na dvacetibodový rozdíl a pouze dovolil Nets snížit.

"Všichni víme, že hlavním cílem je získat titul, ale když se neraduješ z malých výher v průběhu sezony, tak proč bys to vůbec hrál? Takže samozřejmě že chceme pokořit klubový rekord," řekl Chris Paul, jenž k výhře Suns přispěl 22 body, 8 doskoky a 5 asistencemi.

Stal se tak prvním hráčem historie NBA, který zaznamenal 20 tisíc bodů, 10 tisíc asistencí a 5 tisíc doskoků. Devin Booker potřetí za sebou pokořil třicetibodovou hranici. Brooklynu nepomohlo ani 39 bodů Kevina Duranta a 12 bodů, 13 doskoků a 14 asistencí Jamese Hardena.

Joel Embiid se po devítizápasové pauze zaviněné covidem vrátil do sestavy Philadelphie ve velkém stylu: připsal si 42 bodů a 14 doskoků, ale Sixers i tak podlehli Minnesotě 120:121 po druhém prodloužení.

Philadelphia přitom mohla vyhrát už v základní hrací době, ale Tobias Harris proměnil 18 vteřin před koncem jen jeden trestný hod. V prvním prodloužení zase zachraňoval Sixers dopichem v poslední vteřině Andre Drummond.

Ve druhém prodloužení dal Embiid sedm bodů a držel svůj tým v těsném vedení, ale deset vteřin před koncem získal D'Angelo Russell míč a nahrál na vítězný koš Taueranu Princeovi. Sám Russell měl 35 bodů a 8 asistencí.

Dramatická přestřelka byla k vidění i v Houstonu, kde domácí Rockets udolali Charlotte 146:143 po prodloužení a připsali si druhou výhru po sobě a celkově teprve třetí v sezoně. Christian Wood k tomu pomohl svým nejlepším výkonem kariéry v podobě 33 bodů a 16 doskoků.

Atlanta přišla o sedmizápasovou vítěznou šňůru, doma prohrála s New Yorkem 90:99. Nepomohlo jí ani 33 bodů Trae Younga. Za Knicks byl nejlepším střelcem s 23 body Alec Burks.

NBA:

Atlanta - New York 90:99, Brooklyn - Phoenix 107:113, Chicago - Miami 104:107, Cleveland - Orlando 105:92, Dallas - Washington 114:120, Houston - Charlotte 146:143 po prodl., Philadelphia - Minnesota 120:121 po druhém prodl., Utah - New Orleans 127:105 (za hosty Satoranský 6 bodů, 3 asistence, 1 doskok).