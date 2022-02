Jediný zápas za San Antonio a další změna. Satoranský se vrací do Washingtonu

Basketbalista Tomáš Satoranský mění počtvrté za poslední rok v NBA dres. Český reprezentační rozehrávač se podle amerických médií dohodl na vyplacení ze smlouvy v San Antoniu a odešel do Washingtonu, kde v roce 2016 odstartoval svou kariéru v zámořské lize a hrál tam do roku 2019.

Třicetiletý Satoranský byl loni v srpnu vyměněn z Chicaga do New Orleans, kde působil většinu této sezony. Před necelými třemi týdny se 8. února v rámci velké výměny stal krátce hráčem Portlandu, jenž ho ale už den nato poslal do San Antonia.

Související Satoranský i Krejčí pomohli v NBA k těsným výhrám po prodloužení

Za Spurs odehrál Satoranský jediný zápas, v pátek právě na hřišti Washingtonu a třemi body přispěl k výhře San Antonia 157:153 po druhém prodloužení. U Wizards by měl pražský rodák zvýšit konkurenci na postu rozehrávače, kde bude mít nyní tým tři zkušené hráče Satoranského, Ishe Smithe a Raula Neta.