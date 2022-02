Curryho show: hvězdný střelec dal v Utkání hvězd NBA 50 bodů a rekordních 16 trojek

Basketbalista Stephen Curry ovládl Utkání hvězd NBA a 50 body dovedl Tým LeBrona Jamese k vítězství 163:160 nad Týmem Kevina Duranta.

Curry o pouhé dva body zaostal za rekordem Anthonyho Davise z roku 2017, ale 16 trojkami stanovil nový ligový rekord. Tolik trojek dosud nikdo v jednom zápase nedal. Poprvé v kariéře byl Curry vyhlášen nejužitečnějším hráčem exhibice a doplnil tak svou sbírku cen MVP.

"Je to pro mě velká pocta. Získat cenu pojmenovanou po Kobe Bryantovi je velmi speciální," řekl třiatřicetiletý Curry. Střeleckou pohodu ukazoval už při rozcvičování, neboť trefil čtyři střely z poloviny hřiště za sebou. A při zápase pak potvrdil, proč je nejlepším trojkařem historie NBA, a proč se o něm říká, že nejvíce ovlivnil moderní způsob basketbalu.

V zápase střílel z rozličných pozic bez ohledu na to, jak daleko je od koše. Často i poblíž poloviny hřiště. Dokonce dal pět trojek během 128 vteřin. Při jednom z dalekonosných pokusů nejprve "vyfintoval" bránícího Trae Younga a ihned po střele se otočil a ani se nedíval, zda míč propadne košem, jelikož si byl jistý, že ano.

"Tenhle člověk je z jiné planety," prohlásil o Currym jeho kapitán James. "Jako kdyby měl k ruce přidělané automatické zaměřování. Když se dostane do pohody, tak všichni v hale vědí, že každá jeho střela jde přesně do středu koše. Je to nádhera," doplnil. James se také mezi hvězdami neschovával. Ve své domovině v Clevelandu, kde začínal kariéru v NBA, pomáhal táhnout svůj tým k vítězství.

Exhibiční duel se hrál podle jiných pravidel. Pro poslední čtvrtinu byla dopředu dána hranice, že vyhraje ten z týmů, který jako první dá 163 bodů. A právě James dal poslední rozhodující koš. Trefil se z otočky. Svůj výběr tak v Utkání hvězd dovedl k vítězství už popáté, celkem zaznamenal 24 bodů a 8 asistencí.

Janis Adetokunbo nasbíral 30 bodů a 12 doskoků.V týmu Kevina Duranta, který do hry nezasáhl kvůli zranění, byl nejvíce vidět Joel Embiid. Pivot Philadelphie potvrdil formu 36 body a 10 doskoky. Devin Booker přidal 20 bodů.

K vidění bylo i několik pohledných smečí. Ja Morant se otočil kolem své osy, než zasmečoval po nahození od spoluhráče. Nový spoluhráč Tomáše Satoranského v San Antoniu Dejounte Murray si míč nahodil sám o desku a další smeč přidal poté, co mu LaMelo Ball nahazoval míč mezi nohama.