Satoranský už byl v sestavě San Antonia, do zápasu ale nezasáhl. Nehrál ani Krejčí

Čeští basketbalisté Tomáš Satoranský a Vít Krejčí nezasáhli do sobotních zápasů NBA. Satoranského nový klub San Antonio zvítězilo 124:114 na hřišti New Orleans, odkud lídr reprezentace před několika dny přes Portland do Texasu přestoupil. Krejčího Oklahoma naopak podlehla v Chicagu favorizovaným Bulls 101:106.

Satoranský se poprvé po výměně dostal do sestavy San Antonia, ale legendární trenér Gregg Popovich jej do hry neposlal. Úspěch Spurs, kteří průběžně vedli až o 18 bodů, režíroval Dejounte Murray s 31 body, 12 asistencemi a sedmi doskoky. Hosté sice prohráli na doskoky 34:46, ale ztratili jen pět míčů, zatímco domácí celek 15. "Hrajeme o play off. Nikdo nechce prohrávat," řekl Murray. San Antonio je v Západní konferenci dvanácté s bilancí 22-35 a ztrátou jednoho vítězství na desátý Portland (23-34). Mezi oběma kluby jsou Pelicans (22-34). Jejich nová posila CJ McCollum si vytvořil sezonní maximum 36 body. Krejčí si o den dříve zahrál v lize po třech měsících a dal čtyři body. Tentokrát jen sledoval porážku, jeho tým vedl celý první poločas, ale nakonec mu nestačil ani náskok až 14 bodů. V dresu Bulls nasbíral DeMar DeRozan 38 bodů a prodloužil sérii s alespoň 35 body na pět utkání. K vyrovnání klubového rekordu Michaela Jordana mu jich ale ještě pět chybí. DeRozan dal devět bodů v posledních pěti minutách. "Je to neuvěřitelný profesionál. Pokaždé je připravený," pochválil DeRozana trenér Billy Donovan. Třicetibodový výkon předvedl i Nikola Vučevič (31), Chicago si k výhře dopomohlo 57 doskoky. V týmu Thunder zaznamenal druhý triple double v sezoně Josh Giddey, autor 11 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. Související Bylo to peklo, líčí Balvín. Prosil, ať smí zpátky do Evropy, teď je rád, že vydržel Pivot Philadelphie Joel Embiid jako první hráč v klubu od počinu Wilta Chamberlaina v roce 1968 zaznamenal triple double se čtyřicetibodovým příspěvkem. Sixers díky němu porazili Cleveland 103:93. Embiid ke 40 bodům přidal 14 doskoků a 10 asistencí. James Harden by si měl odbýt debut nejdříve v úterý. "Věřím, že mi hru ještě více usnadní," těšil se Embiid. Dosud nejlepší výkon od návratu po těžkém zranění a téměř dvouleté pauze předvedl střelec Golden State Klay Thompson. Warriors porazili Los Angeles Lakers 117:115, poté co LeBron James dvě sekundy před koncem netrefil dvě šestky ze tří. Thompson k triumfu pomohl 33 body, z nichž 16 zaznamenal v poslední části. Sekundoval mu Stephen Curry s 24 body, kalifornskému týmu naopak nepomohlo ani 26 bodů, 15 doskoků a osm asistencí Jamese, který ale proměnil jen devět z 27 střel. Lakers prohráli potřetí v řadě a s bilancí 26-31 jsou v Západní konferenci až devátí. Naopak pátou výhru v řadě vybojoval nejlepší tým ligy Phoenix, který porazil i díky 26 bodům Devina Bookera Orlando 132:105. Ani 45 bodů Luky Dončiče nestačilo Dallasu proti Los Angeles Clippers, kterým se povedla odveta za dva dny starou porážku a znovu v hale soupeře tentokrát zvítězili 99:97. Výsledky NBA: Charlotte - Memphis 118:125, Chicago - Oklahoma City 106:101, Dallas - LA Clippers 97:99, Golden State - LA Lakers 117:115, Miami - Brooklyn 115:111, New Orleans - San Antonio 114:124, Philadelphia - Cleveland 103:93, Phoenix - Orlando 132:105, Portland - New York 112:103, Toronto - Denver 109:110, Washington - Sacramento 110:123. Tabulky: Východní konference: Atlantická divize: 1. Philadelphia 56 34 22 60,7 2. Toronto 55 31 24 56,4 3. Boston 57 32 25 56,1 4. Brooklyn 56 29 27 51,8 5. New York 57 25 32 43,9 Centrální divize: 1. Chicago 57 36 21 63,2 2. Cleveland 57 35 22 61,4 3. Milwaukee 57 35 22 61,4 4. Indiana 57 19 38 33,3 5. Detroit 56 12 44 21,4 Jihovýchodní divize: 1. Miami 57 37 20 64,9 2. Charlotte 58 29 29 50,0 3. Atlanta 55 26 29 47,3 4. Washington 55 25 30 45,5 5. Orlando 58 13 45 22,4 Západní konference: Jihozápadní divize: 1. Memphis 58 40 18 69,0 2. Dallas 57 33 24 57,9 3. New Orleans 56 22 34 39,3 4. San Antonio 57 22 35 38,6 5. Houston 55 15 40 27,3 Severozápadní divize: 1. Utah 56 35 21 62,5 2. Denver 56 31 25 55,4 3. Minnesota 56 29 27 51,8 4. Portland 57 23 34 40,4 5. Oklahoma City 56 17 39 30,4 Pacifická divize: 1. Phoenix 56 46 10 82,1 2. Golden State 57 42 15 73,7 3. LA Clippers 58 28 30 48,3 4. LA Lakers 57 26 31 45,6 5. Sacramento 58 22 36 37,9