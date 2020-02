Satoranskému pomáhá i voják, který prošel Irákem. Staral se mu o jídlo i posilovnu

I na pomoc Michala Miřejovského spoléhá Tomáš Satoranský, jediný český hráč v NBA. Kondiční kouč českých basketbalistů popsal, jak vypadá spolupráce s hvězdou Chicaga Bulls.

Miřejovský strávil na začátku sezony tři měsíce ve Spojených státech amerických, kde byl Satoranskému k dispozici. Na spolupráci opět navážou v Praze, až Bulls skončí sezona, a potom i v národním týmu. Na start další sezony NBA bude opět chystat Satoranského v Chicagu.

"Tomáš je absolutní profík a snaží se v přípravě na zápas a pro svoji kariéru celkově dělat maximum. V létě jsme se bavili, že v NBA nějaké věci neřeší a nechávají to na hráčích individuálně. Třeba jídlo, spánek a takové věci. Domluvili jsme se na tříměsíční spolupráci, protože jsem tam mohl na turistická víza," řekl Miřejovský k dohodě s největší českou hvězdou.

V Chicagu fungoval mimo klub. "Největší naše spolupráce byla při domácích zápasech nějaké tři hodiny před zápasem. Našel jsem posilovnu, kterou má Tomáš minutu od svého bydliště, tam jsme měli třiceti až čtyřicetiminutové okno, kdy jsme pracovali na aktivitě jeho těla, mobilitě a měli jsme takovou předzápasovou rutinu," popsal Miřejovský.

Po letním přesunu z Washingtonu do Chicaga Satoranskému pomáhal, s čím se dalo. Podle svých slov byl připraven pro jeho potřeby sedm dnů v týdnu 24 hodin.

"Měl jsem to k Tomášovi asi dvacet minut. Na začátku jsme se vídali víc a pomáhal jsme mu i se zabydlením. On toho času má opravdu málo a v předsezonní přípravě ještě dost trénovali. Když potřeboval, tak jsem přijel a snažil jsem se pomoct, aby měl co nejvíc času na rodinu," uvedl bývalý profesionální voják, který má za sebou i misi v Iráku.

Satoranského následoval Miřejovský i na venkovní zápasy. Necestoval k nim však s Bulls, ale po vlastní ose. "Letenku a hotel jsem si vždycky řešil sám. Bydlel jsem tak, abych byl do pěti minut u Tomáše. Na tripech jsme měli nejvíc prostoru, protože tam neměl rodinu," podotkl Miřejovský.

"Hraje se tam každý druhý den zápas, takže to bylo soustředěné na regeneraci. Večer jsme dělali na protahování. Na tripech jsem se staral Tomášovi také o jídlo."

Pro Miřejovského, který před působením v armádě hrál za Pardubice v nejvyšší basketbalové soutěži, to byl první osobní kontakt s NBA.

"Chodil jsem na každý zápas, což pro mě byl neskutečný zážitek, protože NBA jsem sledoval tady od malička. Měl jsem přístup do family roomu. Byl tam třeba Vince Carter nebo různé jiné hvězdy NBA. Nejvíc na tripech jsem byl s Tomášem na obědě s pár hráči, to byl taky skvělý zážitek," líčil.

Jako příznivec inovativních metod se snažil inspirovat. "Měl jsem místo přímo u palubovky, tak jsem se snažil nakoukávat, jak se hráči rozcvičují. Hledal jsem nové inspirace a snažil jsem se využít pobyt na maximum."

Na spolupráci se Satoranským navážou. "Až se Tomáš vrátí po sezoně, tak začneme spolupracovat a zbytek se bude odvíjet od olympijské kvalifikace. Předběžně říkal, že by chtěl jet do Ameriky dřív. Tak asi od poloviny srpna a v září bych mu měl pomoct v přípravě na sezonu," doplnil Miřejovský.