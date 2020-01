Nevídaná ostuda: Basketbalová Slavia dohrávala ve dvou. Je to žumpa, láteřil Kaderka

Bizarní pointu mělo Final Four Českého poháru basketbalistek v Kutné Hoře, v němž se utkaly KP Brno se Slavií Praha. Pražankám se vyfaulovalo hned sedm hráček a utkání dohrávaly pouze se dvěma hrdinkami.

Bronz v Českém poháru získaly loňské finalistky z KP Brno, které si poradily 107:50 se Slavií. Pražanky se pokusily soupeře zaskočit tvrdou hrou, ale postupně se jim vyfaulovalo sedm hráček a i kvůli zranění Angéline Turmelové tak utkání nedůstojně dohrávaly ve dvou.

"Nic takového jsem nikdy nezažil a doufám, že už nezažiju. Zápas se zlomil zřejmě, když se vyfaulovala Bakajsová. Vypadalo to, že strčila Remenárovou, ale musím se podívat na záznam. Nemyslím si, že to byl čistý zápas ze strany Slavie, ale to je jejich věc," prohlásil trenér Brna Dušan Medvecký.

Slavia se hájí tím, že jeho tým se pouze snažil vyrovnat s tvrdostí soupeře. A že rozhodčí byli proti jejich týmu zaujatí. "Už v sobotním semifinále na nás byli trochu přísnější, a jelikož jsme si celý zápas stěžovali, bylo jasné, co nás čeká v neděli," tvrdí kapitánka Petra Bakajsová. Delegaci na nedělní zápas totiž obdrželi dva sudí ze soboty - Lucie Peterková a Štěpán Pokorný.

Sama musela ze hřiště ve třetí čtvrtině, kdy dostala technickou chybu, celkově její pátou. "Krátce předtím jsem dostala loktem do obličeje. Po přerušení jsem za protihráčkou zašla a ptala se jí, jestli je to normální. Nedotkla jsem se jí, ani ji nijak nenapadala," popisuje.

Od rozhodčího Pokorného přesto dostala technickou chybu. "A to ani u té situace nebyl, stál na druhé straně hřiště. Chtěla jsem po něm vědět, proč předchozí faul loktem do hlavy neodpískali jako úmyslný, což by mělo být automatické. Řekl mi, ať vypadnu ze hřiště," dodává kapitánka.

Emotivní utkání zjitřila i přítomnost tenisového bosse Iva Kaderky, jehož manželka Darina dříve za Slavii hrála a nyní pro klub pracuje. "Je to žumpa, kterou vidíme v podobě českých rozhodčích," rozčiloval se předseda tenisového svazu v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Pokud to ČBF nebudou urychleně řešit, bude z toho velký skandál. Tihle rozhodčí nemůžou pískat ani školní ligu, poškodili Slavii brutálním způsobem. Znectili český basketbal," láteřil Kaderka.

Podle zástupců basketbalové federace však k žádným fatálním přešlapům rozhodcovského tria nedošlo. "Nemyslím, že by tam byla nějaká velká pochybení, která by poškodila jeden nebo druhý tým. Svou roli sehrálo to, že Slavia má úzký tým, bohužel tam došlo ještě ke zranění jedné hráčky, která nemohla zápas dohrát. Nicméně vyfaulování hráček rozhodně nebylo přísnějším metrem ze strany rozhodčích," komentoval zápas tiskový mluvčí Martin Peterka, který sám byl na zápase přítomen.