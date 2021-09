Spolu zvedli národní tým, v Evropě šli proti sobě. Neno toho věděl více, uznal Czudek

Basketbalisté Opavy ve čtvrtek prohráli v kvalifikaci o Ligu mistrů v Sofii s ukrajinským mužstvem Prometej 78:100. Zvláštní nádech mělo utkání kvůli souboji dvou trenérských kolegů: Petra Czudka, kouče Opavy, a Ronena Ginzburga, který vede Prometej a jemuž právě Czudek pomáhá jako asistent u českého národního týmu. Opavský trenér neskrýval, že soupeř byl kvalitou výše.

Jakou roli hrála přítomnost trenéra Ronena Ginzburga a jeho příprava na tým z české ligy, který nejspíš dobře zná?

Neno (přezdívka Ginzburga, pozn. red.) je známý tím, že jeho příprava na soupeře je na opravdu špičkové úrovni. Věnuje tomu hrozně moc času. Náš tým zná z české ligy jako kouč i jako pozorovatel. Zajímal se i o to, jak jsme hráli v Česko-slovenském poháru před Ligou mistrů. Byl výborně připraven a nabádal své svěřence, ať nás nepodcení, byť máme kádr jen z českých hráčů. Věděl, že když nám to sedne, můžeme porazit i papírově silnějšího soupeře.

A jaké bylo pro vás osobně vést tým proti trenérovi, kterého tak dobře znáte ze vzájemné spolupráce u národního mužstva?

Byl jsem rád, že jsem ho viděl. Bavili jsme se před zápasem i po zápase, to jsme řešili i věci kolem národního týmu. Ale abych měl před utkáním nějaký zvláštní pocit, že tam je Neno, nebo že bych byl kvůli tomu nějak přemotivovaný a chtěl si něco dokázat, to ne. Bral jsem to normálně. Neno ocenil náš tým, je si vědom velké finanční síly svého klubu, má tam vynikající hráče. Ostatně po výhře nad námi Prometej porazil i Perm a do Ligy mistrů postoupil. Přitom před turnajem se větší šance dávaly právě Permu nebo Le Mans.

Co se týče trenérských tahů, asi jste nemohli jeden druhého ničím výrazně zaskočit…

Neno vidí do mé kuchyně, já do té jeho. Ale samozřejmě on znal naše hráče více, věděl o Opavě více než já o Prometeji. My jsme těžili ze skautingu z několika zápasů, Neno v Česku působil dlouhá léta.

Od druhé čtvrtiny jste proti Prometeji hráli vyrovnaný zápas, ale tu první jste ztratili v poměru 13:33? Čím si to vysvětlujete?

Zčásti velkou silou soupeře, který má v týmu čtyři Američany. V prvním zápase proti Sofii jim naopak začátek trochu utekl, ale ve druhé čtvrtině skoro nedostali koš. Proti nám tu kvalitu potvrdili a než jsme se pořádně rozkoukali, bylo po zápase. Je to škoda, protože kdyby rozdíl nebyl tak velký, mohli jsme s nimi hrát vyrovnaný duel. Prometej hrál potom v pohodě, měl například úspěšnost 50 procent ve střelbě za tři body.

Do Bulharska jste jeli autobusem, už před odjezdem jste mluvil o tom, že to není nic příjemného. Promítlo se to v zápase?

Strávit 18 hodin v autobuse není příjemné, ale jeli jsme s dostatečným předstihem. Přijeli jsme v úterý, hráli jsme ve čtvrtek, měli jsme čtyři tréninky na aklimatizaci. V tom bych problém nehledal.

Může Prometej uspět i v hlavní fázi Ligy mistrů? Je to klub, který byl založen teprve před třemi lety, ale už se pyšní ukrajinským titulem.

Ukrajinská liga je silná, jsou tam kvalitní zahraniční hráči, a navíc všichni ukrajinští reprezentanti hrají doma. Basketbal je tam preferovaný, finanční síla je velká. Neno může mít skoro každého, na koho si ukáže. Někdy se hráčům na Ukrajinu třeba nechce, ale síla peněz hovoří jasně. Když jsou hráči z italských soutěží schopni jít na Ukrajinu, už to něco znamená. Majitel Prometeje je hodně hladový a chce s klubem uspět i v Evropě. Určitě budou v Lize mistrů nepříjemným protivníkem.

Jste rádi, že po prohře s Prometejem budete hrát alespoň FIBA Europe Cup, kde byste mohli být konkurenceschopnější?

Uvidíme, jaké to bude. Do Ligy mistrů se nedostalo hodně silných celků. Perm, který hrál proti Prometeji vyrovnaný zápas, máme ve skupině. Dále jsme dostali holandský Den Bosch a ještě k nám přibude jeden z kvalifikantů. Věřím, že s nimi budeme schopni hrát a souhlasím, že je nám to úrovní bližší než Liga mistrů, která je kvalitou odskočená.

To jste poznali v sezoně 2018/19, kdy jste hlavní fázi Ligy mistrů hráli a skončili jste s bilancí dvou výher a dvanácti porážek.

Ano, tehdy jsme tam postoupili přímo. Teď už si na to dávají pozor a kvalifikace se hraje nejen před Ligou mistrů, ale i před FIBA Europe Cupem. Jsme rádi, že máme zajištěné vůbec ty tři zápasy doma a venku, pak uvidíme, jak na tom budeme dál. Nebereme to jako samozřejmost, protože všichni cítí, že pokud se chcete posouvat jako klub, musíte mít srovnání s Evropou. A v současném systému to není vůbec jednoduché. Chceme pracovat na našem ratingu, abychom si i za rok zahráli evropský pohár. Jedině tak se budeme posouvat.