Sedl jsem do letadla jako býk a teď jsem pelikán, řekl Satoranský o výměně

Seděl v letadle a vracel se do Česka ze své první olympiády, když se basketbalista Tomáš Satoranský dozvěděl, že zámořská média informují o jeho výměně z Chicaga Bulls do New Orleans Pelicans. Přestože oba kluby o jeho přestupu za jiného rozehrávače Lonza Balla ještě oficiálně neinformovaly, reprezentační kapitán už se těší novou výzvu. Přiznal, že se stěhováním počítal.

"Nastupoval jsem do letadla jako býk Chicaga Bulls a po 16 hodinách jsem pelikán," žertoval Satoranský při setkání s médii. "Je to ale něco, s čím jsem já nebo má rodina počítali. Jsem nadšený, že mohu být součástí New Orleans, protože jsem o té organizaci slyšel samé dobré věci. Mají mladý, potenciální tým a situace by se pro mě zase tak moc nezměnila. Je to tým, který se bude chtít dostat do play off, budu poprvé na západě. Ještě se s tou informací ale učím pracovat," netajil se Satoranský.

Devětadvacetiletý rozehrávač odehrál v týmu Bulls poslední dvě sezony a smlouvu měl ještě na tu příští. Signálem k výměně byl podle médií fakt, že jeho dosavadní klub uplatnil opci na třetí rok Satoranského kontraktu, který českému hráči garantuje stejně jako v minulých dvou letech příjem 10 milionů dolarů.

"Člověk to tak musí brát. To je opačná stránka byznysu NBA. Musíte počítat se vším a nemáte tam jistotu. Kontrakty se tam podepisují pohádkové, ale jistotu zde nemáte. Já navíc zatím tolik výměn ve své kariéře v NBA nezažil a je to poprvé, co se s tím musím vypořádat. Rodina na to ale byla připravená a mám podporu, abych to zvládl," uvedl Satoranský.

Zároveň byl i rád, že se o jeho přestupu začalo jednat během reprezentačního působení a na olympijských hrách. "Nemusel jsem nad tím sedět a dumat. Bohužel ten timing vyšel v době, kdy jsme letěli. Řešilo se to, ale v letadle jsou wifi, takže tak jsem byl na přijmu. Je to hektické léto, když jsem s národním týmem. Tohle léto bylo hodně specifické tím, že se měnily plány na další dobu," řekl Satoranský.

Teď si chce po náročném reprezentačním programu odpočinout a věnovat se i léčbě zraněného třísla. To ho limitovalo i v závěru olympijském turnaje.

"Je dobré, že teď budu mít čtyři týdny volna. Po konci sezony jsem se začal individuálně připravovat na kvalifikaci do Kanady, takže se těším, že budu s rodinou, která mě měsíc neviděla. Budu mít odpočinek a to pomůže i tomu tříslu, protože je to zranění, které chce klid a to teď naštěstí budu mít," řekl Satoranský, který i k posledním zápasům na olympiádě nastoupil s léky proti bolesti.

"Neřešil jsem ale, že bych nenastoupil. Byla to olympiáda. Asi se to vše nahromadilo během celého léta a zranění vyběhlo v nejméně vhodný moment," dodal Satoranský.