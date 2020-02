Basketbalisté v Litvě vzdorovali velmoci. Na konci zápasu však zcela vyhořeli

Čeští basketbalisté podlehli v kvalifikaci mistrovství Evropy ve Vilniusu Litvě 89:97 a po páteční výhře v Pardubicích nad Dánskem utrpěli první porážku. Domácí výběr rozhodl utkání na začátku závěrečné čtvrtiny, kdy předvedl šňůru 18:0. Úspěch Litvy zařídil 26 body Eimantas Bendžius.

Porážku českého výběru neodvrátilo ani 26 bodů Vojtěcha Hrubana, který byl společně s Bendžiusem nejlepším střelcem utkání.

Tým trenéra Ronena Ginzburga má díky tomu, že Česko bude v září příštího roku hostit jednu základní skupinu v pražské O2 areně, účast na turnaji jistou.

Další zápas sehrají čeští basketbalisté 10. června v přípravě na olympijskou kvalifikaci v Pardubicích proti Finsku.

V české sestavě se objevil uzdravený pivot Patrik Auda, který kvůli zranění kotníku vynechal páteční duel proti Dánsku (75:71). Debut v národním týmu si odbyl Radek Farský.

Před utkáním aktéři zápasu v zaplněné Siemens Areně před 6591 diváky minutou ticha uctili památku zesnulých basketbalových osobností - dlouholetého komisionáře NBA Davida Sterna a hvězdného Kobeho Bryanta.

"Musím říct, že tu byla skvělá atmosféra jako vždycky v Litvě. Hráli jsme mnohem lépe než proti Dánsku. Tři čtvrtiny jsme předváděli ne skvělý, ale velmi dobrý basketbal. Měli jsme objektivní problém na pivotu. V takovém zápase, jako byl ten dnešní, nám o to víc chyběl Ondra Balvín. Nakonec jsme za to zaplatili," řekl Ginzburg.

"Jejich pivoti nás nakonec zničili. Zápas se rozhodl v těch dvou, třech minutách na začátku čtvrté čtvrtiny. My jsme nedali otevřené střely a oni nás potrestali z pick and rollu. Tam jsme zápas ztratili," prohlásil izraelský kouč českého týmu.

Ginzburgův výběr začal utkání šestibodovou šňůrou a Litevci se dostali jen nakrátko do vedení v 6. minutě díky Birutisově smeči. Další trhák ze stavu 10:12 odstartoval trojkou Bohačík a Češi po první čtvrtině drželi jednobodový náskok, přestože je soupeř přeskákal pod oběma koši. Litevci bojující o nápravu propadáku v Belgii, kde prohráli o 21 bodů, vedli za celý poločas dohromady dvakrát.

Než se jim to povedlo podruhé, český tým unikl ve 14. minutě do devítibodového náskoku. Postarali se o něj trojkou Peterka a následně shodně po asistenci Krejčího Vyoral a po spolupráci s Peterkou Kříž. Domácí fanoušci slavili sice po Bendžiusově trojce vedení Litvy 42:41, ale Češi do pauzy měli k dobru pět bodů.

Domácí se snažili o zvrat dobrým vstupem do druhé poloviny utkání, ale Češi brzy odpověděli a drželi si stále odstup. Litevci sice ve třetí čtvrtině ztrátu stáhli, ale osmibodová šňůra českému týmu zajistila podruhé v utkání nejvyšší náskok o devět bodů. Podílel se na tom i lahůdkovou samostatnou akcí zakončenou smečí Krejčí.

"Byl bych rád, kdyby u mě pokračoval ten výkon z první půle, protože ta druhá byla otřesná. Ale jsem rád za každé minuty," řekl devatenáctiletý Krejčí. "Byl to hodně kvalitní soupeř a všichni jsme se poučili, že nejde ani na minutu přestat, protože pak je hrozně těžké je zastavit."

Litevci zlomili zápas na startu čtvrté čtvrtiny. Jejich šňůru 18:0 přerušil prvním českým košem v závěrečné části až ve 35. minutě Auda, který proměnil dva trestné hody. Domácí si důležitou výhru už bez potíží pohlídali.

"Od začátku jsme měli problém doskakovat. Pak už na konci došly síly, Litevci se probudili. Je to strašně kvalitní tým, takže to může přijít kdykoliv. Bohužel jsme je nechali dostat do zápasu a to byl pro nás konec," doplnil Krejčí.

"Nikdy nemůžete být spokojení, když prohrajete zápas v poslední čtvrtině. Myslím ale, že musíme být objektivní a podívat se na naši sestavu s mladíky na některých pozicích. Jsem hrozně rád za charakter, který jsme ukázali. Jsme na dobré cestě a doufám, že to tak bude pokračovat," uvedl Ginzburg, který dal v dvojzápase při absenci několika opor šanci třinácti ze čtrnácti nominovaných včetně dvou nováčků.

Utkání kvalifikace ME basketbalistů 2021 ve Vilniusu:

Skupina C:

Litva - ČR 97:89 (19:20, 42:47, 62:67)

Nejvíce bodů: Bendžius 26, Birutis 17, Butkevičius 11 - Hruban 26, Auda 16, Bohačík 11. Fauly: 23:24. Trestné hody: 28/21 - 17/10. Trojky: 12:7. Doskoky: 36:26.

Dánsko - Belgie 72:88.

Tabulka: