"Chceme vyprodat Prahu." Basketbaloví hrdinové jdou opět do akce už s novým kapitánem

V září pobláznili basketbalem celou zemi, teď se čeští reprezentanti poprvé od úspěšného vystoupení na mistrovství světa v Číně představí domácím fanouškům.

Příští týden vstoupí čeští basketbalisté v Pardubicích do evropské kvalifikace, ale protože Praha bude příští rok v srpnu jedním ze čtyř pořadatelů šampionátu, účast mezi šestnácti nejlepšími celky mají jistou bez ohledu na výsledky. A jelikož Pavel Pumprla po mistrovství světa, kde tým obsadil skvělé šesté místo, ukončil reprezentační kariéru, povede mužstvo jako kapitán Vojtěch Hruban. "Je to pro mě velká pocta," komentuje změnu v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

S jakými záměry do této nové role vstupujete?

Přede mnou tuto funkci zastávali výborní basketbalisté a ještě lepší kluci. A protože přebírám toto žezlo po Pavlovi Pumprlovi, tak chci jít v jeho stopách. Nic tedy nehodlám měnit, chci jen navázat na všechno pěkné. Především si však uvědomuju, že tato moje nová role je o velké zodpovědnosti.

Účast na mistrovství Evropy má český tým jako jeden z pořadatelů jistou. Co pro vás tedy budou znamenat kvalifikační zápasy?

Budou mít pro nás stejnou důležitost, jako kdyby v nich šlo o postup na šampionát. Především chceme předvádět dál pěkný basketbal, udržet si fanoušky a v neposlední řadě půjde i o body do evropského žebříčku, v němž zatím držíme krásnou sedmou příčku. Ta by nám před losem mistrovství pomohla k umístění ve druhém koši.

K jakým změnám dojde v porovnání s mistrovstvím světa v sestavě?

Nejvíc bude samozřejmě chybět Satoranský, nemůžeme počítat ani s Veselým a dále pak s Balvínem a Pumprlou. Nastal však čas, aby šanci dostalo hned několik mladých basketbalistů, kteří zatím neměli moc možností se do týmu plně zapracovat.

Ve skupině vás čekají tři soupeři. Co od nich čekáte?

Dánsko postoupilo z předkvalifikace a je to pro nás neznámý soupeř. Jen víme, že nepatří mezi evropskou elitu a mělo by v té naší skupině být nejslabší. Belgičanům se v poslední době moc nedaří, ale určitě budou chtít dokázat, že nemají špatné mužstvo. A pokud jde o Litvu, tak to je bez komentáře špičkový soupeř a asi i největší favorit. Navzdory tomu, že jí budou chybět hráči z Euroligy a NBA. Nebudou tedy tak silní, ale i tak jistě potvrdí svoji kvalitu.

Jedna ze čtyř skupin závěrečného turnaje se uskuteční pražské O2 aréně. Čím pro vás budou zápasy před vlastními fanoušky?

Něčím nádherným. Každý sportovec si přeje představit se ve vrcholné soutěži v domácím prostředí. Snad se nám do té doby podaří "vyrobit" několik pěkných výsledků a fanoušky na naše zápasy přilákáme. A kdyby se nám dařilo a dokázali jsme třeba tuto pražskou arénu vyprodat, byl by to vrchol našeho snažení.