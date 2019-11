Nemá naše srdce, kritizovali Vaughnovou. Američanka je nečekaně znovu v českém týmu

V širší nominaci českých basketbalistek na první dva zápasy kvalifikace o postup na mistrovství Evropy je po roční pauze i Kia Vaughnová.

Dvaatřicetiletá naturalizovaná Američanka se přitom před letním evropským šampionátem v Rize za zvláštních okolností z reprezentace na poslední chvíli omluvila.

"Papír nebo e-mail snese všechno. Já jsem jí několikrát volal a ani jednou mi to nevzala. Pouze po agentce vzkázala, že má po sezoně zdravotní potíže. Ale kde je pravda, to už asi nezjistíme," prohlásil tehdy kouč Štefan Svitek.

"Nám bylo nejprve sděleno, že měla úmrtí v rodině. Druhá verze byla, že doléčuje zranění ze sezony a že nepřijede," přidala se jedna z opor týmu Kateřina Elhotová. "Rodilý Čech se k tomu staví jinak, ona je přece jen Američanka a nemá takové srdíčko jako my. Nijak se sem nehrnula, takže i když je to smutné, tak se to dalo předpokládat," doplnila.

Jenže v osmnáctičlenném výběru trenéra Svitka pro úvodní zápasy kvalifikace pro další ME proti Itálii a Rumunsku Vaughnová, hráčka tureckého Elazigu, překvapivě nechybí. "Z toho, co vím, tak se výrazně zlepšila její komunikace s týmem a těším se na její návrat," uvedl v tiskové zprávě Svitek.

"Vždy, když byla s námi, tak odváděla maximum a byla velmi platná. Doufám, že nám pomůže i tentokrát, protože se mi s ní velmi dobře spolupracovalo," prohlásil kouč.

Vaughnová patřila k oporám týmu, který vybojoval účast na šampionátu, naposledy za národní tým nastoupila před rokem v závěrečném utkání minulé kvalifikace.

V nominaci nechybí ani dvacetiletá Veronika Voráčková, která kvůli problematickému odchodu z USK do zámořské univerzitní soutěže nemůže ani v této sezoně hrát.

"Veronika je jeden z největších talentů českého basketbalu a je velká škoda, že takhle mladá hráčka už druhou sezonu nemůže hrát ostré soutěžní zápasy," posteskl si Svitek.

"V jejích letech můžete hráčku hodně formovat a je to velké minus, že nemůže hrát. Věřím, že za krátkou dobu chytí herní rytmus," přidal slovenský kouč. Radost mu naopak udělal návrat Záplatové. Rozehrávačku Žabin Brno o účast na šampionátu v Rize připravilo zranění achilovky.

Svitek také povolal několik novicek včetně mládežnických reprezentantek Veroniky Šípové se Simonou Sklenářovou. "Chceme zapojit mládežnické reprezentantky, které hrály na mistrovství Evropy do dvaceti let v Klatovech. Možná se nedostanou do dvanáctky pro zápasy, ale i tak přičuchnou k seniorské reprezentaci a tím rozšíříme náš záběr," uvedl Svitek.

Poprvé také pozvánky dostaly Klára Břicháčová s Klárou Pochobradskou, která působí v Itálii a podle trenéra by mohla pomoci s přípravou na největší favoritky skupiny Italky. "Hodně reprezentacím včetně nás chybí podkošové hráčky, proto chceme vyzkoušet některé nové pivotky, a tak máme v týmu obě Kláry," řekl Svitek.

Kromě Itálie a Rumunska se české basketbalistky v kvalifikaci utkají ještě s Dánskem. Na mistrovství postoupí vítězové devíti skupin a pět nejlepších týmů z druhých míst. Proti Itálii nastoupí reprezentantky v Cagliari od 20:30, zápas v pražské hale Královka v neděli začne v 18:00.

Nominace českých basketbalistek na první dva kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy:

Beáta Adamcová, Petra Záplatová (obě Žabiny Brno), Gabriela Andělová, Sarah Beránková (obě KP Brno), Lenka Bartáková (Minsk/Běl.), Renáta Březinová (Cegeledi/Maď.), Klára Břicháčová (Charleroi/Belg.), Romana Hejdová (Landes/Fr.), Klára Pochobradská (Pistoia/It.), Julia Reisingerová (Valencie/Šp.), Tereza Vyoralová, Kateřina Elhotová, Simona Sklenářová, Veronika Šípová (všechny USK Praha), Kamila Štěpánová (Empoli/It.), Kia Vaughnová (Elazig/Tur.), Klára Vojtíková (Hradec Králové), Veronika Voráčková (Rhode Island/USA).