Bulls si udrželi teoretickou naději na play off NBA, zbývají dva zápasy

Basketbalisté Chicaga porazili ve čtvrtek 114:102 Toronto a udrželi si teoretickou naději na postup do předkola play off NBA. Tomáš Satoranský strávil na hřišti bezmála dvacet minut a k vítězství nad Raptors přispěl šesti body, dvěma doskoky a dvěma asistencemi.

Bulls před sebou nicméně stále mají těžký úkol: dvě zbývající utkání v Brooklynu a doma proti Milwaukee musejí vyhrát. Zároveň jim nezbývá než doufat, že Washington, momentálně desátý tým Východu s náskokem dvou duelů, doma prohraje jak proti Clevelandu, tak proti Charlotte.

"Nemáme to ve svých rukou, neřídíme svůj vlastní osud. Ale ukázali jsme to nejlepší, co v nás je, a přežili další den," uvedl trenér Chicaga Billy Donovan, jehož tým v utkání vedl až o 24 bodů.

Mužstvo táhli s 24 body a pěti doskoky Zach LaVine a s 20 body a sedmi doskoky Lauri Markkanen. Chicagu pomohlo, že střílelo z pole s úspěšností 54 procent a proměnilo 47 procent všech trojkových pokusů. Nejúspěšnější byl v tomto směru Fin Markkanen, který trefil šest z devíti střel z perimetru. Torontu, které už šanci na předkolo ztratilo, nestačilo ani 35 bodů a 10 doskoků Stanleyho Johnsona.

Důležitý krok směrem k první příčce na Západě udělal Phoenix, který udolal Portland těsně 118:117. O výhře rozhodl šestkami Devin Booker sekundu před koncem. Po nich sice Blazers stihli vystřelit, ale na otočení skóre to už nestačilo.

Hvězdou zápasu byl Damian Lillard se 41 body a pěti asistencemi. Opoře Portlandu sekundoval s 27 body včetně pěti trojek C.J. McCollum. Na straně vítězů se blýskl 26 body a sedmi asistencemi Chris Paul a double double za 21 bodů a 11 doskoků nasbíral Mikal Bridges. Phoenix ztrácí jediný zápas na první Utah, Portland je šestý s náskokem výhry na Lakers.

Skvělý výkon předvedl úřadující dvojnásobný nejlepší hráč ligy Janis Adetokunbo, který pomohl Milwaukee k výhře 142:133 nad Indianou 40 body, 15 doskočenými míči a šesti asistencemi. Kromě něj Bucks táhli s 22 body Khris Middleton, s 21 Brook Lopez a 20 bodů a 14 asistencí nasbíral Jrue Holiday. "Cítil jsem spoustu adrenalinu, který zkrátka musel ven," řekl Adetokunbo.

Pacers, kteří se museli obejít bez Carise LeVerta nebo Aarona Holidaye, nestačilo 26 bodů Justina Holidaye ani 23 bodů T.J. McConnella. Tým si drží náskok půl zápasu na desátý Washington.

Šanci na třetí příčku Západní konference stále drží Denver, který porazil 114:103 Minnesotu. Spolehnout se mohl na Nikolu Jokiče: jeden z kandidátů na ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže zaznamenal 31 bodů, 14 doskoků a čtyři asistence za něco málo přes 32 minut.

Sekundovalo mu pět dvouciferných střelců. Dobrým výkonem se prezentoval JaVale McGee, který přispěl za 24 minut 12 body a 13 doskočenými míči. Wolves, již šanci na vyřazovací boje už dávno ztratili, táhlo duo Anthony Edwards s 29 body a sedmi asistencemi a Karl-Anthony Towns s 20 body a 11 doskoky.

Neslavný rekord vyrovnalo Sacramento, které po porážce 110:116 v Memphisu získalo jistotu, že se do play off nepodívá už popatnácté za sebou. Stejně dlouhé neúspěšné období měli na kontě v historii ligy pouze Clippers, a to v letech 1977-1991. Kings nepomohlo ani 31 bodů Justina Jamese.

Výsledky NBA:

Atlanta - Orlando 116:93, Charlotte - LA Clippers 90:113, Chicago - Toronto 114:102 (za domácí Satoranský 6 bodů, 2 asistence a 2 doskoky), Indiana - Milwaukee 133:142, Memphis - Sacramento 116:110, Miami - Philadelphia 106:94, Minnesota - Denver 103:114, New York - San Antonio 102:98, Phoenix - Portland 118:117.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Philadelphia 70 47 23 67,1 2. x-Brooklyn 70 46 24 65,7 3. x-New York 70 39 31 55,7 4. p-Boston 70 35 35 50,0 5. Toronto 70 27 43 38,6

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 70 45 25 64,3 2. p-Indiana 70 33 37 47,1 3. Chicago 70 30 40 42,9 4. Cleveland 70 22 48 31,4 5. Detroit 70 20 50 28,6

Jihovýchodní divize:

1. x-Atlanta 71 40 31 56,3 2. x-Miami 70 39 31 55,7 3. p-Charlotte 70 33 37 47,1 4. Washington 70 32 38 45,7 5. Orlando 70 21 49 30,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 70 41 29 58,6 2. p-Memphis 70 37 33 52,9 3. p-San Antonio 70 33 37 47,1 4. New Orleans 70 31 39 44,3 5. Houston 70 16 54 22,9

Severozápadní divize:

1. y-Utah 70 50 20 71,4 2. x-Denver 70 46 24 65,7 3. Portland 71 41 30 57,7 4. Minnesota 70 22 48 31,4 5. Oklahoma City 70 21 49 30,0

Pacifická divize:

1. x-Phoenix 70 49 21 70,0 2. x-LA Clippers 70 47 23 67,1 3. LA Lakers 70 40 30 57,1 4. p-Golden State 70 37 33 52,9 5. Sacramento 70 31 39 44,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "p" znamená účast v předkole, "y" prvenství v divizi.