Ve finále byl znovu horší než v kvalifikaci. Juška bude hledat příčinu nezdaru u videa.

před 1 hodinou

Stejně jako na loňském MS v Londýně či na univerziádě nedokázal český dálkař Radek Juška vymáčknout ve finále maximum ani na ME v Berlíně.

Berlín - Dálkař Radek Juška očekává, že až s odstupem času bude schopen najít příčinu, proč se mu v dnešním finále mistrovství Evropy tak nedařilo. Letošní maximum měl díky výkonu 827 centimetrů nejlepší z finalistů, ale v boji o medaile to nedokázal prodat a přidal se do čím dál delší řady českých zklamání na šampionátu v Berlíně.

Podobně jako řadě jeho reprezentačních kolegů mu při rozhovoru s novináři nebylo do řeči. Ve finále mu nepomohla ani komunikace s trenérem Josefem Karasem. "Snažil se mi poradit, abych nebyl nervózní, ale já jsem nějak nervozitu ani necítil. Fakt nevím, co se stalo, ani jak to popsat. Tu příčinu budeme teprve hledat, koukat na videa," řekl.

První pokus dlouhý 763 centimetrů ho nerozhodil. "Možná ten druhý, protože tím třetím už jsem musel zajišťovat, ale jak říkám, moc jsem to nepociťoval, že by mě něco svazovalo, nebo že by se mělo něco dít," líčil.

Prý na něj nedolehla ani dřívější finále, v nichž nedokázal navázat na výkon z kvalifikace. "Moc jsem nad tím nepřemýšlel. Ani si nemyslím, že by to někde v hloubi duše bylo," poznamenal. Podobně jako na loňském MS a univerziádě byl i tentokrát ve finále horší než v kvalifikaci, v Berlíně ale ani jednou nepřekonal osmimetrovou hranici.

Rád by dnešní nezdar ještě letos napravil. "Budu dál trénovat, atletická sezona pokračuje. Nerad bych takovým výsledkem ukončil sezonu," řekl český rekordman.