Maslák je potřetí v řadě halovým mistrem světa, pomohly mu dvě diskvalifikace

Pavel Maslák sice doběhl do cíle závodu na 400 metrů až třetí za Španělem Oscarem Husillosem a Luguelínem Santosem z Dominikánské republiky, ale po přísných diskvalifikacích soupeřů, kteří během závodu vyšlápli z dráhy, získal potřetí v řadě zlatou medaili z halového MS. "Jsem z toho trochu smutný, protože ten závod jsem s nimi běžel a lepší jsem nebyl," řekl České televizi Maslák, který nakonec doběhl do cíle s časem 45,47.

Birmingham - Čtvrtkař Pavel Maslák se stal potřetí za sebou halovým mistrem světa. Na šampionátu v Birminghamu sice doběhl třetí za Španělem Óscarem Husillosem a Luguelínem Santosem z Dominikánské republiky, ti však byli po závodu diskvalifikováni.

Maslák, který je v běhu na 400 metrů i trojnásobným evropským šampionem v hale, předvedl ve finále nejlepší výkon v sezoně 45,47 sekundy. Na dva soupeře přesto nestačil. Jeho přemožitelé se však z medailových příček radovali jen chvíli

Husillos se vypjal k životnímu výkonu a časem 44,92 sekundy by býval překonal rekord šampionátu i letitý evropský rekord reprezentanta NDR Thomase Schönlebeho 45,05. Santose připravila diskvalifikace o nový národní rekord 45,09.

Maslák navázal na tituly ze Sopot 2014 a Portlandu 2016, ale jako vítěz se necítil. "Mám z toho radost, ale jsem trochu smutný z toho, že je diskvalifikovali, protože vím, že ten závod jsem s nimi běžel a neporazil jsem je. Nemyslím si, že by si pomohli nějak o hodně," řekl České televizi sedmadvacetiletý český rekordman.

"Vyšlápnutí z dráhy by je nezrychlilo o tolik. Óscar by běžel evropský rekord, což by bylo super. Doufám, že ho to nakopne pro další roky a ten rekord zopakuje," uvedl Maslák. Nakonec druhý Američan Michael Cherry za ním zaostal o 37 setin, bronz získal Deon Lendore z Trinidadu a Tobaga.

Pavel Maslák se posunul po diskvalifikaci dvou soupeřů na zlatou příčku.🥇 V mixzóně ale zcela upřímně přiznal, že si ze závodu bude pamatovat, že doběhl na třetím místě, nikoliv jako vítěz. Pavle, respekt! (y) Zveřejnil(a) Česká atletika dne 03. Březen 2018

Oba nejrychlejší čtvrtkaři doplatili na nekompromisní přístup rozhodčích, kteří v Birminghamu předvedli smršť diskvalifikací včetně celého jednoho rozběhu mužů na 400 metrů. Ze hry tak poslali i hlavního favorita Bralona Taplina z Grenady.

Svoboda je ve finále

Překážkář Petr Svoboda si na halovém mistrovství světa zajistil přímý postup do semifinále. V posledním pátém rozběhu byl druhý časem 7,68 sekundy. Sprinter Dominik Záleský vypadl v semifinále závodu na 60 metrů. Výkonem 6,67 sekundy skončil celkově sedmnáctý.

Navzdory hladkému postupu nebyl Svoboda se svým prvním vystoupením v Birminghamu spokojený. "Běželo se mi strašně. Nevyšel mi start, lítal jsem nad překážkou. Mrzí mě, že se necítím jako na začátku sezony, ale budu bojovat," řekl České televizi trojnásobný medailista z halových evropských šampionátů, který v lednu zaběhl šedesátku překážek za 7,51 sekundy.

Na jeho současné formě se podepsala nedávná nemoc. "Mám tupý kotníky, není v tom ta síla, dravost. Věřím, že tělo se do zítra nějak probere a bude dobře," prohlásil.

Nejrychlejší v rozbězích byl s výkonem 7,53 sekundy domácí Andrew Pozzi, úřadující halový mistr Evropy.

Záleský na šedesátce oproti rozběhu zrychlil o sedm setin, i tak skončil ve třetím semifinále předposlední sedmý. Na postup do finále by mu nestačilo ani osobní maximum 6,61 sekundy ze začátku roku.

Dvaadvacetiletý běžec si premiéru na velké seniorské akci užíval. "Ten čas 6,67 není špatný, takže super. Start nebyl takový jako v rozběhu, asi od třicítky mě chytaly křeče do obou lýtek, takže se mi neběželo úplně dobře," komentoval semifinálový běh Záleský.

Semifinále zvládl nejlépe americký favorit Christian Coleman, čerstvý držitel světového rekordu 6,34 předvedl výkon 6,45. Jedním ze dvou evropských zástupců ve finále bude Slovák Ján Volko.

Sedmiboj ovládl Mayer

Halovým mistrem světa v sedmiboji se stal poprvé v kariéře Francouz Kévin Mayer. Úřadující světový šampion a stříbrný olympijský medailista v desetiboji porazil po velké bitvě v závěrečném běhu na 1000 metrů o pět bodů Kanaďana Damiana Warnera. Český reprezentant Jan Doležal skončil devátý jako poslední z těch, kdo dvoudenní soutěž dokončili.

O vítězi sedmiboje rozhodla až poslední disciplína. Warner sice vyhrál v osobním rekordu 2:37,12 minuty, ale manko na Mayera se mu zlikvidovat nepovedlo. Francouz zvítězil v nejlepším výkonu roku 6348 bodů, Kanaďanovi nepomohl k titulu ani nový národní rekord 6343. Doležal nasbíral 5775 bodů a výrazně zaostal za vítězným součtem z domácího šampionátu (6021).

Polský půlkař Adam Kszczot se po bronzu z roku 2010 a stříbru z roku 2014 dočkal na halovém MS nejcennější medaile. V Birminghamu vyhrál suverénně časem 1:47,47 minuty a také v osmém závodu sezony si udržel letošní neporazitelnost.

Etiopanka Genzebe Dibabaová zkompletovala běžecký double. Po závodě na 3000 metrů ovládla i finále na poloviční trati a získala už pátý halový titul v kariéře.

Závěr třetího dne šampionátu patřil Američanům, kterým přibývaly zlaté medaile jedna za druhou. Postarali se o to trojskokan Will Claye, čtvrtkařka Courtney Okolová, překážkářka Kendra Harrisonová, tyčkařka Sandi Morrisová a Christian Coleman v běhu na 60 metrů. Coleman vyhrál v novém rekordu šampionátu 6,37 sekundy, jímž zaostal jen o tři setiny za svým nedávným světovým rekordem. Nejlepší výkon v historii halových MS předvedla i Morrisová, která skočila 495 cm a neuspěla až na 504 cm. Také Harrisonová vyhrála v rekordu šampionátu 7,70 sekundy. Claye předvedl nejlepší světový výkon roku 17,43.

Halové mistrovství světa v atletice v Birminghamu:

Muži:

60 m: 1. Coleman (USA) 6,37, 2. Su Ping-tchien (Čína) 6,42, 3. Baker (USA) 6,44.

400 m: 1. Maslák (ČR) 45,47, 2. Cherry (USA) 45,84, 3. Lendore (Trin.) 46,37.

800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:47,47, 2. Windle (USA) 1:47,99, 3. Ordóňez (Šp.) 1:48,01.

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 22,31, 2. Storl (Něm.) 21,44, 3. Staněk (ČR) 21,44.

Sedmiboj: 1. Mayer (Fr.) 6348 bodů (60 m: 6,85 - dálka: 755 - koule: 15,67 - výška: 202 - 60 m př.: 7,83 - tyč: 500 - 1000 m: 2:39,64), 2. Warner (Kan.) 6343 (6,74 - 739 - 14,90 - 202 - 7,67 - 490 - 2:37,12), 3. Uibo (Est.) 6265 (7,20 - 741 - 14,30 - 217 - 8,19 - 530 - 2:38,51), …9. Doležal (ČR) 5775 (7,04 - 704 - 14,82 - 196 - 8,20 - 470 - 2:47,99).

Trojskok: 1. Claye (USA) 17,43, 2. Dos Santos (Braz.) 17,41, 3. Évora (Portug.) 17,40.

Ženy:

400 m: 1. Okolová 50,55, 2. Wimbleyová (obě USA) 51,47, 3. Doyleová (Brit.) 51,60.

1500 m: 1. G. Dibabaová (Et.) 4:05,27, 2. Muirová (Brit.) 4:06,23, 3. Hassanová (Niz.) 4:07,26.

60 m př.: 1. Harrisonová 7,70, 2. Manningová (obě USA) 7,79, 3. Visserová (Niz.) 7,84.

Tyč: 1. Morrisová (USA) 495, 2. Sidorovová (Rus.) 490, 3. Stefanidiová (Řec.) 480.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 14,63, 2. Williamsová (Jam.) 14,48, 3. Peleteirová (Šp.) 14,40.

Rozběhy:

Muži:

60 m: 1. Baker (USA) 6,57, …20. Záleský 6,74 - postoupil do semifinále, Stromšík (oba ČR) nedokončil.

60 m - semifinále: 1. Coleman (USA) 6,45, …17. Záleský 6,67 - nepostoupil.

1500 m: 1. Igidír (Mar.) 3:40,13, …10. Holuša (ČR) 3:45,84 - nepostoupil do finále.

60 m př.: 1. Pozzi (Brit.) 7,53, …14. Svoboda (ČR) 7,68 - postoupil do semifinále.

4×400 m: 1. USA 3:04,00, …6. ČR (Desenský, Müller, Šnejdr, Šorm) 3:06,40 - postoupili do finále.

Ženy:

800 m: 1. Niyonsabaová (Bur.) 2:00,99.

60 m př. - semifinále: 1. Harrisonová (USA) 7,79.

4×400 m: 1. USA 3:30,54, …7. ČR (Hofmanová, Pírková, Petržilková, Vondrová) 3:34,90 - vyřazeny.