Nejhorší letošní závod, láteřil Staněk po životním úspěchu

před 12 hodinami

Tomáš Staněk vybojoval na halovém MS v Birminghamu bronz, se svým výkonem ale spokojený nebyl.

Birmingham - Navzdory bolavým zádům a prodělané nemoci vybojoval koulař Tomáš Staněk na halovém mistrovství světa v Birminghamu životní úspěch. Z bronzové medaile měl radost, i když do soutěže šel jako vedoucí muž světových tabulek. Zároveň trochu litoval, že zaostal za výkony z dosavadního průběhu sezony, které by mu zajistily druhé místo.

"Je to největší úspěch v mé kariéře, i když to byl nejhorší závod letos. Bohužel taky jediný, do kterého jsem nastupoval skoro nemocný. A ještě s bolavýma zádama," řekl Staněk v rozhovoru pro Českou televizi.

Český rekordman si na posledním tréninku před vrcholem halové sezony hnul zády a bolest mu rozhodila techniku. "Nedokázal jsem to nakopnout dopředu. Ani jeden pokus jsem netrefil. I těch 21,44 byl takový paskvil, hozený přes malíček, ale zaplať pánbůh za něj. Jsem strašně rád," komentoval svůj nejlepší pokus ze čtvrté série.

"Věděl jsem, že kdybych jeden pokus trefil, určitě bych si pojistil stříbrnou medaili. Walshe bych asi neohrozil," uvedl s úsměvem na adresu úspěšného obhájce titulu Novozélanďana Tomase Walshe. Ten na úvod soutěže vylepšil vlastní oceánský rekord na 22,13 metru a na závěr své skvělé představení ozdobil rekordem šampionátu 22,31. O sedm centimetrů překonal výkon reprezentanta někdejší NDR Ulfa Timmermanna z roku 1987.

Před šampionátem dokázal vedle Staňka (22,17) pokořit hranici 22 metrů jen Polák Konrad Bukowiecki (22,00).

Souboj o stříbro prohrál Staněk s Němcem Davidem Storlem, který rovněž předvedl 21,44 metru, kvůli horšímu druhému pokusu. "Hlavně, že jsem prošel do užšího finále. S těma metrama, co se naházelo, to nebylo jednoduchý," konstatoval český atlet po nejkvalitnější halové soutěži všech dob, v níž sedm koulařů překonalo 21 metrů.

Na čtvrté místo Staněk odsunul o sedm centimetrů Brazilce Darlana Romaniho, kterému nepomohl ani dvakrát zlepšený kontinentální rekord. "Jsem strašně rád, že jsem porazil Romaniho, který házel skvěle," oddechl si šestadvacetiletý svěřenec Petra Stehlíka. Romani na něj útočil v samém závěru, ale čtvrté místo z loňského světového šampionátu pod širým nebem si Staněk nakonec zopakovat nemusel.

"Říkal jsem si, že jestli skončím čtvrtý jako v Londýně, tak tam asi rozmlátím hlavou kruh. To štěstí, co jsem v Londýně neměl, se ke mně asi obrátilo teď tady o kousek vedle," prohlásil halový vicemistr Evropy z loňska, jemuž na MS v Londýně chybělo k bronzu pět centimetrů.