Taxík za 43 000 se vyplatil. Muirová po hektické jízdě na HMS bere bronz

před 3 hodinami

Nevídanou anabázi musela podstoupit britská atletka Laura Muirová, aby se dostala na halové mistrovství světa v atletice.

Birmingham - Britská atletka Laura Muirová stihla start na halovém mistrovství světa v Birminghamu jen díky jízdě taxíkem za 1500 liber (téměř 43.000 korun). Za takovou cenu se spolu s trenérem přepravila do dějiště šampionátu z Glasgow, poté co přívaly sněhu způsobily na ostrovech chaos v dopravě, její let byl zrušen a použít nemohla ani vlak. I taxi mělo dvouhodinové zpoždění, na cestě s ním strávila šest hodin a dorazila před středeční půlnocí. A druhý den si doběhla ve finále závodu na 3000 metrů pro bronzovou medaili.

"Včera touhle dobou jsem seděla v taxíku na půli cesty," řekla čtyřiadvacetiletá skotská běžkyně. "A chvílemi jsem si myslela, že to nezvládneme. Bylo tolik sněhu, taxík měl zpoždění a vůbec jsme nevěděli, jestli vůbec přijede. Cestou jsme pak neviděli ani na kapotu, stěrače zamrzaly…" popsala domácí naděje dobrodružný přesun.

Necelých 24 hodin poté se dvojnásobná halová mistryně Evropy z loňského šampionátu v Bělehradě dočkala první medaile z globální akce. Nestačila jen na obhájkyni titulu Genzebe Dibabaovou z Etiopie a Sifan Hassanovou z Nizozemska. Stejně jako vloni na HME absolvuje i v Birminghamu dvojboj a bude závodit i na poloviční trati.