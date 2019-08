Dcera dělá pokroky a jednou bude chodit, věří Bába. Lidé jí na léčbu poslali milion

před 1 hodinou

Dvouletá Rebeka, dcera bývalého výškaře Jaroslava Báby, se narodila s rozštěpem páteře a ochrnutá od pasu dolů. Postupně se jí díky každodennímu cvičení podařilo nohy alespoň částečně rozhýbat, ale další rehabilitace už byla pro rodinu příliš drahá, až neúnosná. Proto se Bábovi rozhodli veřejně požádat o pomoc.

Majitel bronzové olympijské medaile z Atén 2004 s manželkou Martinou zveřejnili příběh malé Rebeky na webových stránkách a zřídili své dceři transparentní účet. Se sdílením na Facebooku jim pomohla další bývalá atletka a Bábova reprezentační kolegyně Denisa Helceletová a během několika dní přesáhla částka na Rebečině účtu milion korun.

Takovou pomoc Bábovi nečekali. "Pořád se na to koukáme s otevřenou pusou a hledáme správná slova, jak vyjádřit náš dík. Překvapilo nás, že se v médiích a na sociálních sítích strhla taková lavina. Všem jsme za to hrozně vděční," děkuje bývalý úspěšný reprezentant.

"Lidé také píšou vzkazy a posílají různé nabídky na pomoc. Snažíme se všem odepisovat, moc toho teď nenaspíme, ale strašně si vážíme jejich podpory," pokračuje Bába. Jeho dcera přišla na svět na podzim roku 2016 a manželé si dobře uvědomovali, že se jim život dočista změní.

Lékaři diagnostikovali malé Rebece vážnou vývojovou vadu a ještě před narozením dcery musela Bábova manželka na operaci za specialisty do Belgie. Rebeka se pak narodila už v 26. týdnu těhotenství, a k základní diagnóze rozštěpu páteře přibyla navíc extrémní nezralost.

Už v inkubátoru musela Rebeka cvičit třikrát denně, učila se přitahovat nohy k tělu a ohýbat je v kolenou. Později musela podstoupit další dvě operace, pokaždé spojené s náročnou a dlouhou rekonvalescencí.

"Snažili jsme se co nejvíc využívat léčebných procedur hrazených pojišťovnou, ale každý měsíc, ve kterém jsme skončili v mínusu, byl pro nás finančně hodně těžký. Věděli jsme, že takhle by to dál dlouho nešlo, a tak jsme požádali o pomoc na léčbu veřejnost," vysvětluje Bába.

Léčba stojí zhruba 250 tisíc ročně

Nedávno začala jeho dcera s novou terapií na pražské neurorehabilitační klinice Armandi Therapy Clinic. Pacient se tam snaží rozhýbat své svaly na základě souboru pohybových technik, vytváří si a osvojuje správné pohybové vzorce. Pro děti ve věku Rebeky je vhodné cvičit čtyři hodiny denně po dobu jednoho měsíce, a to celkově čtyřikrát za rok.

"Je to nový způsob léčby, o kterém jsme se dozvěděli před čtvrt rokem. Manželka s dcerou byly v lázních v Teplicích, kde si maminky a rodiče navzájem vyměňují poznatky a zkušenosti. I podle recenzí jsme se pak rozhodli pro léčbu na pražské klinice," popisuje bývalý atlet.

Z Kralup nad Vltavou, kde Bábovi žijí, to do Prahy nemají daleko, jenže problém jim činí nákladnost rehabilitace. "Měsíčně to vychází na 65 tisíc korun, přičemž doporučená frekvence je čtyřikrát ročně. Podle toho, jaký bude mít to cvičení pro Rebečku přínos a jak ho bude snášet, mohla by případně cvičit i častěji," přibližuje vítěz 11 republikových šampionátů.

Příběh rodiny Bábových sdílela bývalá překážkářka Denisa Helceletová:

Myslím si, že mám tady hlavně fanoušky atletiky a tak budete mít ještě v živě paměti Jaroslava Bábu. Medailistu z Oh a jiných akcích. Určitě vám částo vytvořil úsměv pomoci medaile, teď by ho potěšilo, kdybyste mu mohli pomoci a vytvořit na oplátku úsměv mu. Jarda má dceru Rebeku, které bohužel osud moc nepřál. V době těhotenství jeho manželky, Rebece diagnostikovali rozštěp páteře. Rodiče se nedali a začali bojovat! Ještě ve 24 týdnu těhotenství odjeli do Belgie, kde Rebeku operovali. Rebeka přišla na svět o dva týdny později. Nyní na první pohled vypadá jako zdravá holčička, bohužel tomu tak není. Po několika operacích zůstala Rebeka od kolínek ochrnutá úplně, od kyčlí to není 100%. Musí podstupovat řadu rehabilitací, které bohužel nejsou nejlevnější. Jeden rok vyjde cca na 250tisic. Může se zdát, že Jarda jako medailista a úspěšný atlet bude mít vystaráno. Tak to bohužel není, atletika prostě není sport, kde se točí miliony a jakmile skončíte nezbývá nic jiného, než nastoupit do práce jako každý jiný. Proto i já budu velice vděčná, když se rozhodnete pomoci i vy jemu. Transparenční účet jeho dcery je 4038394023/0800 IBAN: CZ66 0800 0000 0040 3839 4023 BIC: GIBACZPX Celý příběh najdete na www.rebekababova.eu Moc děkuji! Zveřejnil(a) Denisa Rosolová dne 20. August 2019

Vzhledem k tomu, že dceřina léčba stojí ročně zhruba 250 tisíc korun, je milionová injekce na transparentním účtu mimořádně vítanou pomocí. "Je to neuvěřitelné. Díky tomu teď víme, že je o Rebečku a její léčbu na několik let dopředu postaráno," těší Bábu.

Společně se přes laťku přeneseme, věří Bábovi

Rebeka zanedlouho oslaví třetí narozeniny a podle Báby dělá v léčbě pokroky. "Po narození to vypadalo mnohem hůře, její stav se zlepšuje, ale chce to čas. Jde o to, abychom to nevzdali a dali jí maximální péči. Teď je ve věku, kdy má šanci na další zlepšení," tvrdí rodák z Karviné.

"Dokud se člověk vyvíjí a roste, má šanci končetiny rozhýbat," pokračuje Bába. Velkým snem, který ho s manželkou v péči o dceru pohání, je, že malá Rebeka bude jednou chodit. "Vůbec o tom nepochybuju," dodává.

"Víme, že to ještě může být dlouhá cesta. Možná bude chodit už za rok, možná až za pět let. Ale věřím, že jednou určitě. Potřebuje si navyknout na správné pohybové vzorce," konstatuje medailista z mistrovství světa i Evropy, který ukončil kariéru výškaře vloni v srpnu v 33 letech.

Sportovní terminologie se s manželkou drží pořád. "Přestože byla naše laťka nastavena možná o něco výše, společně se přes ni přeneseme a v tom spočívá naše síla," píšou na Rebečiných webových stránkách.