Neviděli ve mně člověka, chtěli měnit moje tělo, říká Semenyaová ve své zpovědi

Po Usainu Boltovi byla Caster Semenyaová zřejmě největší atletickou osobností poslední dekády. Jenže o ní se nemluvilo hlavně kvůli výkonům na dráze. "Nikdo neřekl, že jsem první černoška z Jižní Afriky, která vyhrála mistrovství světa. Ani ve mně neviděli člověka," vyznává se 28letá africká půlkařka.

Semenyaová je nejznámější obětí pravidla Mezinárodní atletické federace IAAF o zákazu startu atletek s vyšší hladinou testosteronu bez hormonální léčby, a na probíhajícím MS v Dauhá tedy nezávodí.

Stejně jako Francine Niyonsabaová z Burundi nebo Margaret Wambuiová z Keni. Se Semenyaovou kompletní trio medailistek z olympiády v Riu.

"Podle mě tady nemají co dělat. Spousta lidí Caster fandila, protože to byla zvláštnost, ale celkově to atletice moc dobrý obrázek neudělalo. Bez těch slečen s testosteronem a některých Rusek se to aspoň pročistilo," prohlásila česká běžkyně na středních tratích Diana Mezuliáníková.

Naopak legendární tenistka Martina Navrátilová se Jihoafričanky a ostatních závodnic na tratích mezi distancemi 400 metrů a míle, jichž se pravidlo týká, dříve zastala. "Verdikt je příšerně nefér a v principu špatný. Kvůli výjimečným případům by se neměla vytvářet obecná pravidla," podotkla v reakci na rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který v květnu zamítl odvolání Semenyaové proti IAAF.

Semenyaová se pak ještě odvolala ke švýcarskému nejvyššímu soudu, který platnost pravidla nejdříve dočasně zrušil, ale po vyslechnutí IAAF znovu obnovil a definitivně rozhodl o tom, že na šampionátu v Kataru Semenyaová a další atletky startovat nebudou.

Jsem skvělá. Chtějí mě mít pod kontrolou

Dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa v běhu na 800 metrů však opáčila, že se nevzdává a bude za rovnost lidských práv dále bojovat. "Ještě jsem neskončila," potvrzuje také ve zpovědi pro web The Players' Tribune, jenž přináší příběhy sportovců jejich slovy.

Příběh Semenyaové s podtitulem "Chtěla jsem být vojačka" byl zveřejněn symbolicky v první den MS v Dauhá.

Ženskou osmistovku na světovém šampionátu v pondělí vyhrála Halimah Nakaayiová z Ugandy. V národním rekordu 1:58.04, ale zároveň s časem o tři sekundy a šest setin pomalejším, než je letošní maximum Semenyaové rovněž z Dauhá, z květnové Diamantové ligy.

Hormonální léčbu, jež by Semenyaové umožnila startovat na závodech IAAF, atletka nepřijala. "Chtěli testovat mé tělo, změnit ho. Ale já nechci. Nevím, jaké následky by léčba měla pro zbytek mého života," popisuje.

"Znám důvod tohohle povyku. Zkrátka jsem skvělá. Kdybych nevítězila a měla vysokou hladinu testosteronu, koho by to zajímalo? Vím, že je to způsob, jak nade mnou držet kontrolu," dodává majitelka čtvrtého, šestého a osmého nejlepšího času v historii běhu na 800 metrů.

Semenyaová už léky na snížení hladiny testosteronu užívala v roce 2011 a tehdy ve svých výkonech podstatně stagnovala. Poprask způsobila o dva roky dříve na MS v Berlíně, kde vyhrála půlku v 18 letech ve skvělém čase 1:55.45. Pochybnosti budil její náhlý progres a mužská muskulatura.

"Byla jsem nejlepší na světě, ale lidé mě neoslavovali. Říkali, že jsem muž a že mám výhodu. Nevnímali mě jako 18letou ženu, jako dívku z buše, která se právě stala mistryní světa. Dokonce ve mně vůbec neviděli člověka," vzpomíná Semenyaová na dobu před deseti lety.

Svým dcerám by tohle nikdy neudělali

Následně se podrobila testům a skoro rok nezávodila. IAAF rozhodla, že na základě výsledků dlouhého zkoumání a lékařských zpráv může atletka z města Polokwane zase na dráhu. Média mezitím referovala o tom, že je Semenyaová podle výsledků testů hermafrodit.

"Vím, že lidé ve vedení (IAAF) mají manželky a dcery. Nic takového by jim nikdy neudělali. Ale mě by chtěli změnit? Abych podstoupila ponižující testy, když jsem jim řekla, kdo jsem?" zlobí se běžkyně, která byla na olympiádě v Londýně vlajkonoškou jihoafrické výpravy.

"Jako malá jsem si přála být v armádě. Chránit naši zemi a reprezentovat ji. To teď svým způsobem plním. Peru se za rovná genderová práva. To je úkol pro dívku, protože jako opravdový voják už se nemusíte nikdy vrátit domů," pokračuje Semenyaová.

Před dvěma lety se oženila s bývalou atletkou Violet Raseboyaovou a plánují založit rodinu. "Jeden den budu svým vnoučatům vyprávět o životě. Řeknu jim, že rodina je to nejdůležitější a jak oproti ní zbytek světa nic neznamená. Budu je učit respektu," má jasno.

Podle právničky Semenyaové Dorothee Schrammové nemá rozhodnutí o zákazu startu atletek vliv na samotné odvolání. Proces dále pokračuje.

Nicméně Semenyaová už našla případnou sportovní náhradu. V září podepsala smlouvu s fotbalovým týmem JVW FC a v příštím roce by mohla nastupovat v nejvyšší jihoafrické lize. Na soupisce družstva je napsaná jako útočnice.

"Jsem Caster Semenyaová. Dívka z jihoafrické buše a nejlepší běžkyně na světě," uzavírá příběh na The Players' Tribune. Významné triumfy z MS a olympiády už jí nikdo nevezme, ale světový rekord Jarmily Kratochvílové nepřekonala. Přiblížila se mu na 97 setin sekundy.

Svým osobním maximem 1:54.25 je Semenyaová v historických tabulkách půlky za Kratochvílovou, Sovětkou Naděždou Olizarenkovou a Keňankou Pamelou Jelimovou.