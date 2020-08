Anděl strážný měl moře práce, řekl Rossi po havárii, v níž mu šlo o život

I když Valentino Rossi jede už 25. sezonu ve světovém šampionátu silničních motocyklů, tak děsivý moment na závodní trati jako v neděli na Red Bull Ringu při závodě MotoGP podle svých slov ještě nezažil.

This is how close Valentino Rossi was to a potentially lethal collision. Wow. pic.twitter.com/vQcSx2rJBd

Co se vlastně během Velké ceny Rakouska stalo? Johann Zarco v souboji ve středu závodního pole na táhlé rovince do kopce předjel Franca Morbidelliho. Pak ale svého soupeře prudce "zavřel", na což Ital nedokázal reagovat a francouzského jezdce trefil zezadu.

Obě motorky se při karambolu rozpadly a trosky prolétly Rossimu doslova před nosem. Stačilo, aby byl o několik desetin vteřiny rychlejší, a byl by z trati smeten i se svou Yamahou.To by pak následky byly fatální.

Po závodě Ital nenechal nit suchou na Zarcovi, jenž byl podle jeho mínění jednoznačným viníkem nebezpečné situace. "Havárie Zarca a Morbidelliho? Dost mě to vyděsilo. Byl to nejspíš nejnebezpečnější moment mé kariéry. Byl jsem otřesen a nebylo snadné se vrátit do závodu," uvedl Rossi pro televizi Sky.

"Dneska měl náš motocyklový anděl strážný moře práce. Byl to hodně nebezpečný moment. Ten kluk (Zarco) evidentně ztrácí respekt k soupeřům. Jistě, na trati musíte být tvrdý, ale není to poprvé, co Zarco něco takového provedl. Schválně šel před Morbidellim na brzdy, snažil se ho zničit. Vážně by se mělo se Zarcem něco udělat," dodal populární "Doktor".

41letý veterán MotoGP byl po přerušení závodu v boxech notně zdrcený. Pak se ale oklepal a v restartované zkrácené Grand Prix dojel pátý.

"Říkají, že jsme hrdinové nebo blázni a že máme na výběr. Ale my si vybírat nemůžeme. Posadili mě zpátky na motorku a já řekl 'OK'. Nakonec to byl docela dobrý závod," dodal Rossi po bláznivém rakouském odpoledni, během něhož došlo k vážné havárii i ve třídě Moto2.