Masarykův okruh jim nepatří, přesto opravy zaplatí Brno a kraj, vyplývá ze smlouvy

Opravu dráhy na Masarykově okruhu v Brně, na kterém se jezdí motocyklová Grand Prix, je podle smlouvy povinen uhradit pořadatelský spolek Jihomoravského kraje a města.

Vyplývá to z uzavřené smlouvy, řekla dnes novinářům primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) v reakci na kritiku stavu tratě ze strany některých závodníků po nedělních závodech mistrovství světa silničních motocyklů. Vlastníkem okruhu je Automotodrom Brno. Podle Vaňkové se bude jednat o tom, jestli nepostačí částečná oprava. Celková oprava trati by stála desítky milionů korun.

Na financování opravy ze strany spolku upozornila Mladá fronta DNES. Spolek letos pořádal závody popáté. Podle Vaňkové se původní smlouva i s podmínkou hrazení nákladů opravy ze strany spolku podepisovala před lety.

"Nepodepisovala jsem ji tehdy ani já, ani pan hejtman (Bohumil) Šimek," uvedla Vaňková. Před ní byl primátorem Brna Petr Vokřál (ANO) a před Šimkem hejtmanem Michal Hašek (ČSSD). Vaňková poznamenala, že letos s Šimkem podepsala totožnou smlouvu jen se zastropováním nájmu a vypuštěním ujednání, které znemožňovalo odstoupení od smlouvy, z důvodu vyřešení krize v souvislosti s koronavirem a neúčasti diváků.

Stále tak platí, že opravu povrchu okruhu by měl platit spolek, který na něm pořádá závody jednou ročně, přestože dráha patří Automotodromu.

Vaňkovou víkendové upozornění závodníků na špatný stav překvapilo. "Už když jsem se stala primátorkou, řešila se kvalita dráhy a mluvilo se o potřebné rekonstrukci. Vyjádřili jsme se, že kraj ani město na to nejsou finančně připraveny, proto došlo jen k částečné úpravě dráhy. Loni to bylo dostačující a nyní se objevily hlasy, že je to silně horší. Přitom jiná Grand Prix se tam od loňska nejela," řekla Vaňková.

Podle ní se bude muset o situaci jednat. "Musíme si říct, jestli je nezbytné dráhu opravovat v celkovém rozsahu za desítky milionů až 100 milionů, nebo bude stačit menší oprava jako před rokem," dodala Vaňková. Spolek je vázaný pořádat pouze příští ročník, o dalších se bude jednat. V minulosti se spekulovalo o tom, že promotér závodů Dorna chce až na dvojnásobek navýšit poplatek za zisk licence, což by podle Vaňkové nebylo v silách města ani kraje pokrýt.

Město a kraj založily spolek, protože Velké ceně v Brně hrozil zánik. Automotodrom už ji nechtěl pořádat pro její ztrátovost vlivem zalistovacího poplatku. Dříve činil desítky milionů, v posledních letech překročil 100 milionů. Spolek měl smlouvu na pět ročníků, letos se mělo jet popáté původně za poplatek 120 milionů.

Kvůli koronaviru ale nemohli na akci diváci, a proto se Vaňková se Šimkem dohodli s Dornou, že se letos závody bez diváků pojedou za jeden milion eur (asi 27 milionů Kč) a ročník s diváky se pojede příští rok za šest milionů eur (asi 162 milionů Kč). Na oba ročníky město i kraj shodně odsouhlasily, že každý přispěje po 60 milionech na obě akce. Stát by měl na obě akce dát 85 milionů.