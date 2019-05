Stačila jediná chyba a po Kornfeilových stupních vítězů byla veta

před 21 minutami

Jakub Kornfeil si v nedělní Velké ceně Španělska silničních motocyklů musel přidat jako na houpačce. Po každém postupu vpřed přišla nějaká komplikace. Nakonec z toho ale bylo sedmé místo, nejlepší výsledek v letošní sezoně MS.

Před třemi týdny utrpěl český jezdec v Austinu po nezaviněném pádu zlomeninu klíční kosti. Ale ani operace ho nepřipravila o další závod, který hostil španělský Jerez.

Po startu z dvanáctého místa se jezdec stáje Redox PrüstelGP brzy prodral do vedoucí skupiny. Boje v ní byly těsné a neúprosné. Postupně odpadli Marcos Ramirez, Gabriel Rodrigo, Romano Fenati, Sergio Garcia i Raul Fernandez.

Kornfeil si dával největší pozor na Itala Fenatiho, který byl v Texasu u jeho nešťastného zranění. "S ním je to vždy těžký boj, protože má hodně osobitý styl. Hodně otevírá vnitřní stranu a pak se rychle vrací do stopy. I tak bylo ale tempo velice dobré a časy 1:46 jsou možná vůbec nejrychlejší, jaké jsem kdy během závodu v Jerezu jel," uvedl jezdec s číslem 84.

V nájezdu do posledního kola byl Kornfeil třetí a měl zaděláno na první letošní pódium. Jenže to 26letému závodníkovi po chybě v polovině posledního okruhu uteklo. Osudná byla šestá zatáčka, kterou probrzdil a dal tak šanci svým soupeřům.

"První dva se trošku utrhli, takže jsem si řekl, že na prvním a druhém sektoru to musím udržet a nějak přežít do poslední části okruhu, kde jsem měl trošku navrch. Celý můj záměr byl o co nejpozdějších brzdách do vracečky po dlouhé rovince. Bohužel jsem tam probrzdil a ztratil několik pozic," vysvětlil Kornfeil .

Byť se pak snažil ze všech sil svoji chybu napravit, stačilo to na konečné sedmé místo. I tak to je letos zatím nejlepší výsledek. "V závěrečném sektoru jsem pak ztratil přední kolo a tím se vyřadil z boje o pódium. Je to velká škoda, protože dneska jsme byli opravdu kousíček. Na druhé straně jsme si opět dokázali, že na to máme, a je na nás, abychom to potvrdili za dva týdny v Le Mans," dodal český závodník.

Jeho týmový kolega Filip Salač cíl Velké ceny Španělska neviděl. Kvůli technické poruše motocyklu KTM musel přibližně v polovině závodu odstoupit a dál tak čeká na své první body z MS.

"Motorka úplně ztratila výkon a všichni mě předjeli. Nakonec se vypnula úplně a já musel odstoupit. Přišli jsme na to, že to byla technická závada s elektronikou," uvedl teprve 17letý nováček.