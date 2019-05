Po operaci Kornfeil bojoval o stupně vítězů, dojel si pro nejlepší výsledek v sezoně

Aktualizováno před 1 hodinou

MotoGP - Spanish Grand Prix - Circuito de Jerez, Jerez, Country - May 5, 2019 SIC58 Squadra Corse Honda's Niccolo Antonelli during the Moto3 race REUTERS/Jon Nazca | Foto: Reuters

Jakub Kornfeil obsadil sedmé místo v nedělním závodě třídy Moto3 v rámci Velké ceny Španělska silničních motocyklů. Nováček Filip Salač závod nejslabší třídy nedokončil. V MotoGP byl Karel Abraham šestnáctý a stále tak čeká na první letošní bod.

Kornfeil, který po dubnovém závodě v Austinu absolvoval operaci zraněné klíční kosti, sice startoval až ze čtvrté řady, ale hned v prvním kolech se probil dopředu. 16 okruhů před koncem byl v Jerezu již v čelní skupince bojující o stupně vítězů.

Po zaváhání v táhlé pravotočivé zatáčce a mírném propadu pořadím se brzy vrátil do první desítky a dál bojoval o přední pozice. To se mu dařilo a v jízdě plné pádů se rázem ocitl na šesté pozici.

V nájezdu do poslední kola byl dokonce v souboji o první příčku. V závěru ale v boji o stupně vítězů neuspěl. Ale i tak si Kornfeil sedmým místem dojel pro nejlepší výsledek v sezoně.

"Je to velká škoda, protože dneska jsme byli opravdu kousíček od bedny. Na druhé straně jsme si opět dokázali, že na to máme a je na nás, abychom to potvrdili za dva týdny v Le Mans, kam se moc těším. Moje klička bude zase o něco lepší, takže do toho dám všechno," uvedl Kornfeil.

Pro první letošní vítězství si dojel Ital Niccolo Antonelli, za ním český závodník zaostal o 1,187 vteřiny. Salač závod vzdal 12 kol před koncem.

Jubilejní 300. podnik MotoGP ovládl stylem start - cíl obhájce titulu Marc Marquez. Španěl se tak vrátil do čela průběžného pořadí. Podobně jako v Austinu byl Abraham jen krůček od prvního letošního bodu, skončil znovu na první nebodované pozici.

Závod třídy Moto2 se musel opakovat po hromadném pádu krátce po startu. V cíli slavil triumf podobně jako v Moto3 Ital. Vyhrál lídr seriálu Lorenzo Baldassarri.

Pád po startu Moto2:

Velká cena Španělska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Jerezu:

Moto3: 1. Antonelli (It./Honda) 39:30,327, 2. Suzuki (Jap./Honda) -0,242, 3. Vietti (It./KTM) -0,305, 4. Canet -0,472, 5. Arenas (oba Šp./KTM) -0,563, 6. Toba (Jap./Honda) -1,133, 7. Kornfeil -1,187, …Salač (oba ČR/KTM) nedokončil.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 19 závodů): 1. Canet 58, 2. Antonelli 57, 3. Masiá (Šp./KTM) 45, 4. Toba 41, 5. Dalla Porta (It./Honda) 40, 6. Vietti 36, …16. Kornfeil 15.

Moto2: 1. Baldassarri (It./Kalex) 25:33,841, 2. Navarro (Šp./Speed Up) -0,359, 3. Fernández (Šp./Kalex) -1,091, 4. Lüthi (Švýc./Kalex) -2,428, 5. B. Binder (JAR/KTM) -3,767, 6. Vierge (Šp./Kalex) -4,955.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 19 závodů): 1. Baldassarri 75, 2. Lüthi 58, 3. Schrötter (Něm./Kalex) 48, 4. Navarro 44, 5. Gardner (Austr./Kalex) 38, 6. Á. Márquez (Šp./Kalex) 36.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 41:08,685, 2. Rins (Šp./Suzuki) -1,654, 3. M. Viňales (Šp./Yamaha) -2,443, 4. Dovizioso -2,804, 5. Petrucci (oba It./Ducati) -4,748, 6. Rossi (It./Yamaha) -7,547, …16. Abraham (ČR/Ducati) -36,858.

Průběžné pořadí MS (po 4 z 19 závodů): 1. M. Márquez 70, 2. Rins 69, 3. Dovizioso 67, 4. Rossi 61, 5. Petrucci 41, 6. M. Viňales 30.