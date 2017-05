GP2 je mrtvá, ať žije třetí reinkarnace kdysi tak slavné Formule 2

před 1 hodinou

Formule 2 byla už od poválečných let hlavičkou pro závody těsně pod výkonnostní úrovní F1. Posledních třicet let ale hledá své místo na slunci, FIA jí pomohla tím, že přejmenovala seriál GP2.

Barcelona - Jacky Ickx, Clay Regazzoni či Ronnie Peterson. Začátek kariéry těchto slavných pilotů formule 1 je spojen s triumfem v oficiálním šampionátu Formule 2. A právě tato "obchodní značka" se po pěti letech vrací zpět do světa závodních monopostů.

Ovšem tentokrát už ne jako samostatný seriál, ale jako součást deseti závodních víkendů F1 plus jeden jediný samostatný podnik. Ne, že by se už tak našlapaný "jízdní řád" přidružených podniků Velkých cen ještě více zaplnil, Formule 2 je totiž vlastně jen nová nálepka pro známý seriál GP2. Ovšem jméno GP3 pro další šampionát mladíků dál zůstává…

Vize, nebo z nouze ctnost?

Nové vedení promotérské organizace formule 1 totiž ve spolupráci s Mezinárodní automobilovou federací FIA ani ne týden před startem úvodního dvojzávodu v Bahrajnu přejmenovalo teoreticky druhou nejvyšší formulovou kategorii na Formuli 2.

Cílem je podle oficiálních prohlášení naplnit vizi šéfa FIA Jeana Todta, aby byl vytvořen ucelený systém, který by piloty z Formule 4 přes F3 a F2 dovedl až do formule 1. "Série nabízí mladým pilotům fantastickou příležitost dosáhnout svého největšího snu, jezdit ve formuli 1," uvedl Todt před sezonou.

Realita je ovšem trochu jiná. GP2 ztratila po dvanácti letech svoji atraktivitu a stále méně jejích absolventů dostalo šanci startovat mezi elitou. Naopak týmy se začaly poohlížet spíš po velmi mladých talentech z Formule 3. Typickým příkladem je nejmladší pilot a vítěz Grand Prix v historii, Max Verstappen.

Z F3 přišel také letošní nováček Lance Stroll z Williamsu. Naopak z posledních pěti šampionů GP2 se do elitního seriálu dostali jen dva - Jolyon Palmer a Stoffel Vandoorne. Přitom za období let 2005 až 2016 "dovedla" GP2 do světa Velkých cen celkem 30 pilotů včetně takových jmen, jako Lewis Hamilton či Nico Rosberg.

Změny přijdou, ne že ne

Proto se také příští rok čekají mnohem revolučnější změny, než je jen nový název. Přijde úplně přepracované šasi Dallara F2/18 a místo čtyřlitrového motoru bude vozy pohánět turbo o objemu 3,4 litru.

Po tradičním podniku v Bahrajnu čeká jezdce vzkříšené F2 tento víkend první z deseti podniků na evropské půdě, který bude hostit španělská Barcelona. Závěr sezony je naplánovat spolu s finále F1 do Abú Zabí. Na startovním roštu je podobně jako ve formuli 1 dvacet vozů. Zatímco v sobotu se jezdí hlavní závod, v neděli je na programu kratší a bodově méně honovaný sprint.

Jediné, co všechny zúčastněné děsí, je smůla, které Formule 2 nosí. Vždyť druhá reinkarnace tohoto jména z let 2010 až 2014 je dodnes poznamenána tragickou havárií Henryho Surteese,kterého v Brands Hatch zabilo úderem do hlavy kolo utržené po havárii jiného monopostu - video s tragickou nehodou najdete ZDE.