Talentovaný Bottas chytil svoji šanci za pačesy. Mercedes z toho může mít paradoxně problém

Valtteri Bottas dokázal jako náhradník za Nica Rosberga, že si Mercedes vybral správně. V Soči byl v cíli o půl minuty dříve než týmová jednička Lewis Hamilton.

Soči - Krátce poté, co byl oficiálně prohlášen týmovou dvojkou u Mercedesu, Valtteri Bottas dokázal vyhrát v Soči svoji první Grand Prix formule 1.

Navíc úspěch v nedělní Velké ceně Ruska nebyl jen souhrou náhod. Finský jezdec hned na startu překonal oba vozy Ferrari stojící před ním a s výjimkou Vettelových taktických hrátek s pozdní zastávkou v boxech si držel vedení. V závěru závodu navíc udržel nervy na uzdě, když měl německého čtyřnásobného šampiona doslova nalepeného na svém zadním spoileru.

"Čekal jsem na to víc než osmdesát Velkých cen. Je to báječný pocit," liboval si na stupních vítězů 27letý pilot., který dostal šanci k životnímu přestupu do Mercedesu jako náhrada za mistra světa Nica Rosberga. Ten po loňské vítězné sezoně nečekaně ukončil kariéru.

Sleva za novou hvězdu

Bottas přitom nebyl pro Stříbrné šípy volbou číslo jedna. Dlouho to vypadalo, že se po bok Lewise Hamiltona zařadí dlouholetý chráněnec Mercedesu Pascal Wehrlein. Jenže nakonec vyhrála potřeba mít ve špičkovém týmu místo nováčka zkušeného jezdce. A tím usměvavý Fin určitě je.

"Valtteri je skvělý závodní pilot, obrovský talent," chválil svého krajana historicky nejúspěšnější Fin v F1, dvojnásobný mistr světa Mika Häkkinen.

A moc dobře věděl, co říká. Během pěti sezon ve Williamsu stál devětkrát na stupních vítězů. Nejúspěšnějším rokem byla sezona 2014, kdy s novým hybridním motorem Mercedes bodoval v 17 z 19 závodů a v celkovém pořadí obsadil čtvrté místo před šampiony Sebastianem Vettelem i Fernandem Alonsem.

To, že Mercedes dodává agregáty Wililamsu, se ukázalo i klíčovým bodem zimního "trejdu". Stříbrné šípy totiž nabídly za Bottase velice slušnou finanční kompenzaci v podobě údajně až padesátiprocentní slevy na dodávku motorů. A protože v dnešní formuli 1 se počítá každé euro, Frank Williams na to kývl a rychle povolal z nejkratšího důchodu v historii seriálu zpět do kokpitu veterána Felipeho Massu.

Budou si jezdci Mercedesu brát body?

Bottasovi chvíli trvalo, než si na nový vůz i tým zvykl. Po promarněné pole position v Bahrajnu přišel jeho velký den v neděli v Rusku. Ale to, jakým suverénním způsobem v Soči vyhrál, může Mercedesu paradoxně způsobit problém.

"Bottas dvakrát porazil Hamiltona v kvalifikaci a v Soči ho v závodě jasně porazil. Mercedes má teď problém, jaký netrápí Ferrari. Jeho jezdci si v boji o titul navzájem berou body, zatímco Vettel si i druhým místem v cíli navýšil náskok v čele," uvedl bývalý pilot F1 a nyní komentátor Martin Brundle pro televizi Sky Sports.

Světový šampionát má za sebou sice za sebou teprve pětinu, ale 13bodový náskok Vettela v čele nemůže Mercedes podceňovat. O to zajímavější bude, jak se dvojce šéfů Toto Wolff - Niki Lauda postaví k situaci, pokud by byl Bottas i nadále rychlejší než jeho týmový kolega.

autor: Radek Vičík

