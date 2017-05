Komentář: Fackuje se Alonso každé ráno před zrcadlem? S Vettelem by prý neměnil, ale ty výhry…

před 19 minutami

Zatímco Sebastian Vettel ve Ferrari vítězí a vede šampionát, Fernando Alonso přemýšlí, kde se při podpisu kontraktu u McLarenu stala chyba. Jako viníka jasně vidí Hondu a její pokašlávající motory. Japonci se ho pokusí uchlácholit startem ve "Staré cihelně".

Soči, Praha - Není snad rozdílnějších osudů současných největších hvězd formule 1, jako tomu je u Sebastiana Vettela a Fernanda Alonsa. Zatímco ten první po nalezení společné řeči se svéráznými boxy Ferrari letos útočí na titul mistra světa, jeho španělský rival se třetí rok trápí s motory Honda v jinak prý skvělém McLarenu.

Přitom to byl právě Alonso, kdo německému jezdci umožnil v roce 2015 senzační přestup z Red Bullu, v jehož kokpitu vybojoval čtyři tituly mistra světa po sobě. Jenže zatímco Vettel od té doby vyhrál už pět Grand Prix (z toho dvě letos - a to se jely zatím jen čtyři Velké ceny), pro Alonsa jsou vrcholem tři pátá místa.

Roky havárií a zápasů s Hondou

A to rodák z Ovieda může být rád, že ho splašený monopost rovnou neubezdušil. Při testech v Barceloně předloni a loni v GP Austrálie k tomu při divokých bouračkách nebylo daleko. Pokaždé ho to pak stálo start v jednom závodě.

Tradici neporušil ani letos, když v neděli v Soči sice vyjel do zaváděcího kola, ale kombinace McLaren-Honda ho opět zradila. Porouchaný vůz zůstal stát na trati, aniž by se jezdec vůbec pokusil odstartovat do vlastního závodu.

Alonso se v důsledku toho znovu pustil do vedení své stáje, že nepřemýšlí do budoucnosti a že by se mělo Hondy nejlépe už včera zbavit. Kdo ví, co si po tomto extempore pomyslí v Hinwilu, v sídle týmu Sauber. Ten totiž právě v Rusku s velkou slávou oznámil, že od příští sezony vymění agregáty Ferrari právě za Hondu…

Zahojí Indianapolis šrámy na duši?

I když frustrace stoupá, v jednom si 35letý Španěl stojí za svým: že by se prý do Ferrari už nevrátil ani za nic a že v McLarenu je co do stránky osobní naprosto spokojený.

Jenže co je to platné, když jste závodní pilot a vaším životním cílem je vítězit? Proto také Alonso už dlouhé roky hledá další seberealizaci. Starty v 24 hodin Le Mans mu zatrhly Ferrari i Honda, ale japonská značka nabídla jinou alternativu. Díky tomu se letos postaví na start nejslavnějšího amerického formulového závodu - 500 mil Indianapolis.

Uvidíme, co bude říkat po americké anabázi, která startuje tento týden prvními privátními testy a vyvrcholí 28. května vlastním závodem na více než 800 kilometrů. Už teď mu obětoval jeden z nejvýznamnějších podniků sezony F1, v Monaku ho na jeden závod zaskočí jiný šampion, Jenson Button.

autor: Radek Vičík

