V hlavní roli Red Bull. Ricciardo v Číně vyhrál, Verstappen trefil Vettela

V Šanghaji nabídli piloti formule 1 velké drama okořeněné strategickými hrátkami a kolilzemi.

Šanghaj - Daniel Ricciardo v Red Bullu triumfoval ve Velké ceně Číny formule 1 před Valtterim Bottasem s Mercedesem a pilotem Ferrari Kimim Räikkönenem.

"Nevypadá to, že bych vyhrával nudné závody. Dneska to bylo vhodně nečekané," řekl po závodě šťastný Australan.

Red Bull využil výjezdu zaváděcího vozidla ve 31. kole, podruhé vyměnil pneumatiky a na nových směsích se oba jeho jezdci prodírali kupředu.

Nejprve byl velkým favoritem na vítězství Max Verstappen. Ten ale 13 kol před koncem nezvládl předjížděcí manévr a dostal se do kontaktu s vítězem prvních dvou závodů sezony Sebastienem Vettelem. Místo boje o třetí pozici se oba jezdci roztočili, Němec se propadl až na sedmou příčku.

Za způsobení kolize dostal mladý Nizozemec deset vteřin ke svému času a nakonec byl klasifikován pátý za Lewisem Hamiltonem. Vettel dojel osmý.

"Viděl jsem ho na poslední chvíli nechal mu trochu místa. Neměl jsme chuť mu nějak bránit, nechtěl jsem si pokazit závod. Udělal chybu a zablokovaly se mu brzdy. Špatně to odhadl a pokazil výsledek nám oběma. Už to není žádný mladíček, ale to se stane, i když máte odjeto 300 Velkých cen. Měli jsme pak i štěstí, taky mě mohl vzít předním křídlem a byl by to konec pro nás pro oba," byl nečekaně smířlivý Vettel, který si udržel vedení v šampionátu.

Ricciardo zažil víkend jako na horské dráze. Po problémech s motorem v tréninku vyjel do první části kvalifikace na poslední chvíli. Od té chvíle šla křivka jeho výkonu nahoru a všechno gradovalo radostí v cíli. Tam si neodpustil svoji tradiční oslavu, kdy si šampaňské nalil do boty, v níž absolvoval Grand Prix.

Úvodní dvě třetiny závodu přitom hrály do karet týmů Ferrari a Mercedes, které stínovaly své strategie v boxech. Italský tým poslal vedoucího Vettela pro nové gumy o něco později, než bylo třeba, takže se do vedení dostal Bottas.

Jenže pak došlo ke zbytečnému kontaktu dvou pilotů Toro Rossa, při němž Pierre Gasly trefil Brendona Hartleyho a z monopostů létaly karbony.

Kvůli tomu muselo na trať vyjet zaváděcí vozidlo, čehož Red Bull využil k taktickému tahu a místo tvrdých nasadil prostřední směs gum. Po restartu začal Verstappen svoji cestu kupředu, která skončila kolizí s Vettelem.

Žezlo "stíhače" od Nizozemce převzal jeho týmový kolega. Ricciardo na novějších pneumatikách postupně předjížděl jednoho jezdce za druhým a ve 45. kole se dostal i před vedoucího Bottase.

Australan si v klidu dojel pro šesté vítězství v kariéře. Naposledy stál na nejvyšší stupínku loni v Baku.

"Před 24 hodinami jsme počítal s tím, že budu na konci startovního roštu, takže nejdřív musím poděkovat klukům, dneska je to odměna za jejich práci. Bylo to hektické. O safety car jsem slyšel v zatáčce číslo 14 a z týmu mě okamžitě povolali do boxů. Proběhlo to rychle, rozhodlo to závod a já jsem vyhrál," radoval se Ricciardo.

