I když Pavel Turek vyměnil svět formule 1 za působení v letecké sérii Red Bull Air Race, pracovní povinnosti ho stále občas přivedou na Grand Prix. Jako znalec zákulisí čeká, že majitel práv Liberty Media začne velké změny. On by rád uchoval DNA F1 a do šampionátu vrátil prvek napětí.