Diváci by se při formuli 1 měli bát, říká expert Turek. Teď mu dává křídla Red Bull Air Race

před 1 hodinou

I když Pavel Turek vyměnil svět formule 1 za působení v letecké sérii Red Bull Air Race, pracovní povinnosti ho stále občas přivedou na Grand Prix. Jako znalec zákulisí čeká, že majitel práv Liberty Media začne velké změny. On by rád uchoval DNA F1 a do šampionátu vrátil prvek napětí. "Neznamená to, že by byl jezdec v nebezpečí, ale fanoušek by měl cítit a vnímat to riziko," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz, který proběhl v rámci předsezonní prezentace Autodromu Most.

Čeští fanoušci vás znají jako experta na formuli 1, nyní se však věnujete prestižní sérii letecké akrobacie. Co v ní máte konkrétně na starosti?

Už pět let funguju jako komerční ředitel série Red Bull Air Race se sídlem v Salcburku. Mám na starosti veškerý obchod. To jsou věci jako je zařizování závodů, veškerý sponzoring, prodej televizních práv, prodej vstupenek, merchandising, licence a tak dál. Jak jsem byl vždycky specialista na marketing a komunikaci v rámci formule 1, teď jsem na opačné straně a starám se o prodej. To je trošku jiná činnost.

S formulí 1 už v kontaktu nejste?

S tou jsem se samozřejmě nerozloučil. Každý rok navštěvuju tak dva, tři závody. Podstata byznysu je velmi podobná a to, co potřebuju pro Air Race, tedy sponzoři, televizní stanice a podobně, se tam pohybují. Jezdím na Grand Prix nejen udržovat kontakty, ale také dělat obchod.

Red Bull Air Race se v posledních letech etablovala jako obdoba formule 1 ve vzduchu. Jaké jsou další plány soutěže? Je možné, že se v blízké budoucnosti bude létat i v Praze?

V tuzemsku máme velkou fanouškovskou základnu, závodí dva velmi nadaní a úspěšní čeští piloti. Českou základnu cítíme, když se konají podniky v Německu, Rakousku nebo Maďarsku. Všichni by si přáli, aby byl závod tady, ale vždycky je to několik parametrů. Je třeba najít správnou lokalitu a financování.

Martin Brundle, bývalý pilot F1 a dnes televizní komentátor, před sezonou prohlásil, že formuli 1 čeká nejdůležitějších šest měsíců její existence. Myslíte se, že vzhledem k působení nového majitele přichází pro seriál velký zlom?

Stoprocentně. Liberty Media měla dlouhé období na to, aby analyzovala sport jako takový z různých pohledů: technická pravidla, smlouvy s pořadateli, komunikace, marketing, sportovní pravidla. Analyzovali dlouho, dvanáct, osmnáct měsíců. Vím, že byli velmi pilní, bavili se s různými odborníky i s veřejností. Změny, které jsme viděli dodnes, jako je nové logo nebo konec grid girls, jsou jen takové kosmetické úpravy. To jsou věci pro sport méně podstatné, ale navenek tím chtěli demonstrovat, že jsou noví majitelé a že se něco děje.

A ty podstatné změny?

Ty se budou implementovat během této a příští sezony. Uvidíme ještě hodně velké inovace. Dojde na změnu formátu kvalifikace, délky závodu a samozřejmě technických regulí. Bude se předělávat celý byznysmodel, a právě proto se ozývají třeba z Ferrari, protože jde o přerozdělování velkých peněz. Určitě bych to neomezil na těch šest měsíců. V zákulisí při vyjednávání možná ano, ale koncový divák, fanoušek a "uživatel" bude největší změny vnímat v roce 2018 a 2019.

Velké týmy jako Ferrari, Mercedes a Red Bull se vlivem činnosti Liberty Media začaly sdružovat. Nehrozí obdoba sporu týmů a mezinárodní federace z počátku 80. let, která vedla až k bojkotu Velké ceny San Marina 1982 ze strany některých stájí?

Týmy budou používat veškeré instrumenty a nástroje na to, aby ukázaly svoji moc, a budou k tomu využívat i média. Je vidět, že to není obchodní jednání, jinak by si to vyřídili za zavřenými dveřmi. Využívají masmédia k tomu, aby si vytvořili tlak. Je to taková silová hra. Na to jsou jiné instrumenty. Budou se tvořit různé koalice, aby jednotliví aktéři prosadili svoje cíle.

Vaše jméno bylo vždy hodně spojované s týmem McLaren. Cítíte, že po třech letech trápení s motory Honda znamenají výsledky na začátku sezony blýskání na lepší časy a McLaren se zařadí tam, kam historicky patří?

Je to jeden z nejúspěšnějších týmů všech dob. A pokud vidíte, že nedokončuje závody, tak to zabolí. Myslím si, že s motorem Renault budou mít bázi na to, aby mohli závodit. To shrnul Alonso v cíli v Melbourne, kdy do týmového rádia řekl "Jsme zpět a můžeme závodit." Jak ho známe, určitě podá několik nadlidských výkonů a skončí ještě o pár příček výš, než na co to auto má.

Letos lze očekávat tvrdý boj o titul mistra světa. Kdo podle vás uspěje?

Nepřijdu s nějakým konformním tipem, ale spíš zariskuju. Myslím si, že největší progres ještě během loňské sezony a v mezisezoně udělal Red Bull. Takže bych na zisk titulu tipoval jednoho z jeho jezdců, spíš Maxe Verstappena. A neříkám to proto, že mám nějaké spojení s Red Bullem.

Pokud byste měl tu moc a mohl rozhodovat o budoucnosti formule 1, co byste změnil?

Teď budete ode mě očekávat nějakou technickou specifikaci vozu a tak. Ale já si myslím, že by se neměla měnit DNA. Tedy jakékoliv zásahy typu halo a podobně. Já to chápu, beru to. Jestli to má zachránit život hlavně v nižších sériích, tak ano. Ale tím a také třeba přestavbami okruhů chybí napětí, obava a strach diváka, ať už na tribuně nebo doma u televize. Ten musí být v neustálém napětí. Anglicky se tomu říká "perceived danger". To neznamená, že by byl jezdec v nebezpečí, ale fanoušek by měl cítit a vnímat to riziko. To mi tam chybí.