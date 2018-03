Další změna v F1: Kvůli "svatozáři" mění umístění startovních světel, jezdci se museli vyklánět

před 28 minutami

Formule 1 má od letoška další novinku. Bezpečnostní kryt nad hlavami pilotů přezdívaný "svatozář". Kvůli němu se mění postavení světel na startu.

Melbourne - V nadcházející sezoně formule 1, která začne nedělní Velkou cenou Austrálie, bude pozměněno umístění startovních světel. Vedení šampionátu tak reagovalo na stížnosti, že semafor je špatně vidět přes ochranný kruh kolem kokpitu.

Tzv. svatozář (anglicky halo) je novinkou letošní sezony a má za úkol ochránit hlavy pilotů před letícími pneumatikami nebo jinými předměty. Většina jezdců zavedení uvítala, ale s připomínkami, že na vozech nevypadá dobře a hlavně může omezovat výhled z kokpitu.

"Požádali jsme všechny organizátory závodů, aby změnili umístění světel nad dráhou," citovala agentura AP ředitele závodů Mezinárodní automobilové federace FIA Charlieho Whitinga. "Nejhůř byla vidět z pole position. Jezdci asi neviděli světla vůbec, nebo jen částečně, nebo se museli příliš vyklánět," dodal.

V pátečních trénincích kvůli změnám FIA také stájím netradičně dovolila, aby si vyzkoušely rozjezd ze startovních pozic. "Normálně to neděláme, protože na to není čas. Ale teď to bylo na místě, protože jinak by se piloti před semafor postavili poprvé až v nedělním závodě," dodal Whiting.

Změněno bylo také umístění bočních startovních světel. "Zavedli jsme je někdy v roce 2009, kdy se na vozech objevila vyšší zadní křídla. Ale teď jsou křídla zase nižší, takže jsme je zhruba z poloviny startovního roštu posunuli víc dopředu," uvedl Whiting.