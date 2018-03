Hamilton v první kvalifikaci sezony deklasoval soupeře, Räikkönen ztratil šest desetin vteřiny

před 13 minutami

Obhájce titulu Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci v Melbourne popáté za sebou celkově už posedmé.

Melbourne - Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie formule 1. Pilot Mercedesu vyhrál o 667 tisícin vteřiny před Kim Räikkönenem ve Ferrari, třetí byl v druhém voze z Maranella Sebastian Vettel.

Obhájce titulu získal pole position v Melbourne popáté za sebou celkově už posedmé. "Lidé si možná myslí, že to je vzhledem k předchozím výsledkům něco obyčejného. Ale je to pořád intenzivní závodění, které prožívám srdcem. Takže jsme s tím rychlým kolem spokojený. Co mě ale překvapilo, byla rychlost Ferrari," řekl Brit krátce po skončení boje o místa na startu nedělní Grand Prix.

V první části kvalifikaci neuspěli oba letošní nováčci, Sergej Sirotkin (Williams) a Charles Leclerc (Sauber), stejně jako oba jezdci Toro Rossa, které doplnil Marcus Ericsson v druhém Sauberu.

Druhá část boje o pole position znamenala kromě jiných konečnou pro dvojici monopostů Force India a také pro Fernanda Alonsa v McLarenu, který obsadil konečné 11. místo. Naopak slavit mohli v boxech Haasu, který překvapivě dostal do top 10 oba své vozy.

Třetí část byla krátce po startu přerušena kvůli havárii Valtteriho Bottase, který doslova rozebral monopost Mercedes. Fin z havárie vyvázl bez problémů, ale jeho mechaniky čeká hodně práce s opravou.

Závod v Melbourne startuje v neděli v 7:10 našeho času. Sledovat ho můžete v našem online přenosu ZDE, Velkou cenu vysílá stanice Sport 2.

Aktualizujeme…