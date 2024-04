Komentář: Ani smůla, ani nepřízeň bohů. Sparta ztratila postup vlastní neschopností

Je to rána, kterou bude sparťanská hokejová obec kousat ještě hodně dlouho. Sparta jako první tým v historii extraligového play off promarnila náskok 3:0 a semifinálovou "mega sérii" s Třincem ztratila. Strašidelně dlouhé čekání na titul se protáhne. Ne však kvůli smůle či nepřízni hokejových bohů. Pražané prohráli svou neschopností udržet nervy a soupeře dorazit.

Semifinále Sparty s Třincem nabídlo jednu z nejlepších sérií v dějinách extraligy. Sobotní konec ve čtvrtém prodloužení sedmého duelu to jen podtrhl.

Gigantické vypětí obou táborů, opravdová bitva na krev. A se svěšenými hlavami končili znovu sparťané. Na titul budou čekat déle než 17 let.

Ačkoliv Třinec od roku 2019 vybudoval neporazitelnou dynastii, Sparta byla proti němu silou kádru jasným favoritem už vloni ve čtvrtfinále.

Tehdy jí ale oproti soupeři scházela větší dávka obětavosti, tvrdosti před bránou. Pražané kroužili, kombinovali, nechodili však do prostorů, kde to bolí. Letos svůj hvězdný tým tímto směrem ještě více vyladili.

Po třech zápasech semifinále vedla Sparta 3:0 a po právu si libovala, jak tentokrát zvládá klíčové momenty. Skutečně, v Praze ukázala charakter vyrovnáním v čase 59:52, dvě výhry urvala v prodloužení.

Zdálo se, že Třinec je odepsaný. Zatímco silná Sparta si mohla dovolit nechat sedět třeba Nicolase Beaudina, kanadského světového šampiona z roku 2021, Oceláři z velké části přišli o přínos střelce Martina Růžičky, jenž se v play off potýká se zraněním ramene.

V tu chvíli stačilo slezského soupeře "jen dorazit".

Sparta mu místo toho podala pomocnou ruku. Kapitán Michal Řepík v závěru čtvrtého zápasu nesmyslně sekl Patrika Hrehorčáka do žeber a odstartovala vřava.

Hala vestoje aplaudovala Tomáši Kundrátkovi, který v bitce řádně naložil Michalu Kempnému, a obhájci titulu získali novou energii. Podobně jako v roce 2011, kdy semifinálovou sérii Třince proti Slavii pomohla zvrátit legendární bitka Václava Varadi s Jiřím Vašíčkem.

Něco takového Třinec znovu potřeboval. Jeho "bad boy" Daniel Voženílek se pak v médiích Řepíkovi ještě vysmál, že se po neférovém zákroku odjel schovat na střídačku.

Semínko možného obratu bylo zaseto. Získanou energii přenesl Třinec do Prahy a Sparta jako by páté utkání podcenila, byť její hráči a trenér Pavel Gross pokorně opakovali, že jsou připraveni na dlouhou sérii.

Vinou slabého nástupu prohrávali sparťané po první třetině 0:2 a už se nestihli dotáhnout. Přestože si v závěru vytvořili mohutný tlak a o gól na 3:3 přišli až kvůli třinecké trenérské výzvě. Zabrali zkrátka příliš pozdě.

Nejblíže k postupu měla Sparta v duelu číslo šest. Zkraje třetího dějství odskočila do vedení a Třinec mlela. Tři tyčky udržely Oceláře ve hře. Ano, v tu chvíli při nich stáli všichni svatí.

Soubor kouče Zdeňka Motáka vypadal, že je úplně vyždímaný. Že si ani nevytvoří závěrečný nápor. Pražané tomuto zdání podlehli a poslední sekundy úplně vypustili.

Stačilo zahustit prostor kolem brány a postup by byl jejich. Namísto toho nechali Voženílka nahodit, i když z takřka beznadějné pozice, puk prošel brankáři Jakubu Kovářovi škvírkou a finále uteklo o dvě desetiny.

A znovu - neuvěřitelná euforie v třinecké hale, která se už smiřovala s koncem zlaté šňůry. Obrovská psychická vzpruha pro Třinec. Je chyba Sparty, že tohle dopustila. Následně ztratila i prodloužení.

A klíčové okamžiky sobotního thrilleru číslo sedm?

Zbytečný faul Aarona Irvinga na Adama Helewku po třineckém ofsajdu. Irving neudržel nervy a Oceláři potom v přesilovce vyrovnali na 1:1.

Dále samozřejmě srovnání na 2:2 v čase 59:05. Předcházel mu faul Vojtěcha Mozíka a další obrovské pochybení Irvinga, který zůstal po souboji s Markem Daněm ležet za brankou a doufal, že sudí zapíská. Třinecký útočník si sjel před bránu a nerušeně zařídil prodloužení.

Pak už to byla loterie. Mimořádně vyčerpávající a nervy drásající.

Ale opět - je chyba Sparty, že tohle dopustila. Nebyla to smůla, co jí vzalo perfektně rozehranou sérii. Byl to řetězec větších nebo menších zkratů a zaváhání. Plus samozřejmě extrémně odhodlaný soupeř s vítěznou DNA.

Sparta se k ní pořád nedostala. I když vypadá její mužstvo na papíře na poměry české extraligy dokonale, na ledě tomu pokaždé něco chybí. Vítězná mentalita v šatně není.

Jan Buchtele (33 let) se po 11 sezonách ve Spartě rozloučil se slzami v očích. Miroslav Forman (33) je v klubu ještě déle, příští sezonu budou o rok starší také další současné opory Řepík (35), Vladimír Sobotka (36), Kempný (33) nebo gólman Kovář (35).

Letos promarnila Sparta skutečně obrovskou příležitost. Není samozřejmé, že další taková přijde hned v nejbližších letech.