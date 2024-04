Hertl už naplno září ve Vegas. Před dětmi dokonal gólem v prodloužení velkolepý obrat

Tomáš Hertl gólem v prodloužení pečetil velkolepý obrat Vegas v duelu s Coloradem, čtvrtým celkem Západní konference NHL. Český útočník se prosadil podruhé za sebou, pomohl Golden Knights k výhře 4:3 a získal ocenění pro největší hvězdu utkání. Jan Jeník připravil jednu branku Arizony a bodoval poprvé v sezoně.

Hertl ve čtvrtém startu po příchodu do Vegas zaznamenal třetí bod. Sedmnáctý gól v sezoně vstřelil poté, co si našel ideální pozici na hranici brankoviště a protečoval za záda gólmana Alexandara Georgijeva střelu Jacka Eichela.

"Rozhodnout v prodloužení je vždycky skvělé. Vždycky jde o vítězný gól, takže to má trochu jiný náboj. Doufám, že mě góly z posledních zápasů nakopnou do play off. Tam bych se chtěl prosazovat ještě častěji," uvedl český útočník, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Hertl se v duelu s Coloradem prosadil již ve druhé třetině, jeho branku ale rozhodčí po trenérské výzvě lavičky Avalanche neuznali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi.

"Zdálo se mi, že gólman nebyl v brankovišti, takže si myslím, že rozhodčí ten gól mohli uznat. Každopádně jsem rád, že se mi nakonec podařilo dát i regulérní branku," řekl odchovanec pražské Slavie.

Pár minut po jeho odvolaném gólu hosté zvýšili na 3:0 a zdálo se, že Golden Knights ztratí čtvrtý z posledních pěti zápasů. Ve třetí třetině ale domácí hokejisté "zamkli" Colorado v obranném pásmu, přestříleli soupeře 11:2 a dokázali vyrovnat.

"Třetí třetina nám vyšla skvěle. Zjednodušili jsme hru, dali jsme dva rychlé góly a nakonec jsme srovnali. Je to pro nás velice důležité vítězství," uvedl Hertl.

Český útočník v prodloužení zužitkoval početní výhodu, kterou domácím 12 sekund před koncem základní hrací doby nabídl Josh Manson. Hokejisté Vegas se díky výhře udrželi v boji o lepší výchozí pozici do vyřazovacích bojů. Aktuálně v Pacifické divizi drží čtvrté místo, které by je v play off poslalo na Dallas, aktuálně nejlepší celek Západní konference.

Arizona na ledě Calgary dvakrát vedla o dva góly, ani jednou ale náskok neudržela a nakonec prohrála 5:6. Vedoucí branku na 4:3 připravil Jeník, jenž vydařenou křížnou nahrávkou přes celou šířku útočného pásma vyzval ke skórování Dylana Guenthera. Výhru Calgary třemi body řídil Nazem Kadri.

Petr Mrázek neodvrátil domácí prohru Chicaga 2:4 s Carolinou. Blackhawks dvakrát vedli, ve třetí třetině ale inkasovali dvě branky v oslabení a náskok ztratili. Obrat dvěma trefami zařídil Seth Jarvis. Chicagu ke skalpu druhého týmu Východní konference nepomohlo ani 31 zásahů českého brankáře.

V zápase bez českého zastoupení St. Louis porazilo Seattle 4:1. Jednoznačná výhra ale nic nezměnila na tom, že play off bude podruhé za sebou bez Blues. Jeden zápas před koncem základní části ztrácejí z devátého místa v Západní konferenci pět bodů na osmé Vegas.

Výsledky NHL:

Vegas - Colorado 4:3 v prodl..(0:2, 0:1, 3:0 - 1:0)

Branky: 47. a 57. W. Karlsson, 43. Barbašev, 62. Hertl - 8. Colton, 11. Makar, 33. Rantanen. Střely na branku: 30:24. Diváci: 18.239. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. W. Karlsson, 3. Barbašov (všichni Vegas).

St. Louis - Seattle 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Branky: 19. Kapanen, 41. Kyrou, 57. B. Schenn, 59. N. Walker - 15. McCann. Střely na branku: 29:20. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Hofer, 3. B. Schenn (všichni St. Louis).

Calgary - Arizona 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)

Branky: 42. a 46. Kadri, 8. Kuzmenko, 10. Coronato, 30. Zary, 37. Šarangovič - 18. a 36. Guenther (na druhou Jeník), 3. Kerfoot, 4. Maccelli, 37. Doan. Střely na branku: 31:35. Vejmelka odchytal za Arizonu 29 vteřin, během kterých si nepřipsal žádný zákrok ani neinkasoval. Diváci: 17.247. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Andersson (oba Calgary), 3. Keller (Arizona).

Chicago - Carolina 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Branky: 11. Nazar, 42. Athanasiou - 47. a 57. Jarvis, 25. J. Staal, 58. S. Aho. Střely na branku: 16:34. Mrázek odchytal za Chicago 59 minut a 40 vteřin, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 18.742. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Svečnikov (oba Chicago), 3. Nazar (Chicago).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 80 47 15 18 266:219 109 2. x-Florida 81 51 6 24 263:198 108 3. x-Toronto 80 46 10 24 297:252 102 4. x-Tampa Bay 80 44 8 28 283:260 96 5. Detroit 80 39 9 32 268:266 87 6. Buffalo 81 38 6 37 242:242 82 7. Ottawa 80 36 4 40 252:276 76 8. Montreal 80 30 14 36 228:279 74

Metropolitní divize:

1. x-NY Rangers 81 54 4 23 278:229 112 2. x-Carolina 81 52 7 22 276:210 111 3. NY Islanders 80 37 16 27 237:258 90 4. Philadelphia 81 38 11 32 234:259 87 5. Washington 80 38 11 31 216:256 87 6. Pittsburgh 80 37 12 31 247:244 86 7. New Jersey 81 38 5 38 263:279 81 8. Columbus 81 26 12 43 231:297 64

Západní konference:

Centrální divize:

1. y-Dallas 81 51 9 21 296:233 111 2. x-Winnipeg 80 50 6 24 251:194 106 3. x-Colorado 81 49 7 25 299:253 105 4. x-Nashville 81 47 5 29 267:244 99 5. St. Louis 81 43 5 33 238:248 91 6. Minnesota 80 38 10 32 245:258 85 7. Arizona 81 35 5 41 251:272 75 8. Chicago 80 23 5 52 174:282 51

Pacifická divize:

1. x-Vancouver 80 49 9 22 273:218 107 2. x-Edmonton 79 48 6 25 282:225 102 3. x-Los Angeles 80 43 11 26 250:208 97 4. x-Vegas 80 44 8 28 263:240 96 5. Calgary 80 37 5 38 247:266 79 6. Seattle 80 33 13 34 210:229 79 7. Anaheim 81 26 5 50 200:294 57 8. San Jose 80 19 9 52 178:317 47

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.