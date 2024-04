Hokejistky třetí bronz na MS nezískaly, s Finskem prohrály po nájezdech

České hokejistky třetí bronzovou medaili za sebou na mistrovství světa nezískaly. Na šampionátu v Utice prohrály v zápase o třetí místo s Finskem 2:3 po samostatných nájezdech a skončily tak na turnaji čtvrté.

Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové dokázaly zásluhou přesilovkových branek Michaely Pejzlové a Denisy Křížové dvakrát srovnat s Finkami krok, v nájezdech se ale prosadily pouze jednou. Českou brankářku Kláru Peslarovou, která si v utkání připsala 46 zákroků, překonaly Michelle Karvinenová a Petra Nieminenová.

"Bojovaly jsme a nechaly jsme na ledě všechno. Jsem opravdu hrdá na to, jak jsme hrály," řekla Natálie Mlýnková webu Mezinárodní hokejové federace. "Byla to týmová práce a všechno jsme dokázaly společně. Myslím, že když se podíváme zpět na čtvrtfinále a jak jsme tam daly srdce, bylo to skvělé. A Klára je podle mě nejlepší brankářka na světě," doplnila Mlýnková a ocenila výkony Peslarové na turnaji.

Český tým byl v úvodu střelecky aktivnější, výraznější šance si ale vytvářely Finky. Otevřít skóre mohla Tapaniová, brankářka Peslarová ale byla připravená. Překonat ji po vyjetí zpoza branky nedokázala ani Vainikkaová, která se dostala i k nebezpečné dorážce.

Bezbrankový stav se změnil po 20 sekundách druhé třetiny, kdy se po rychlém protiútoku prosadila Karvinenová. Vyrovnat mohla Hymlárová, poté i Křížová, gólmanka Aholaová ale svůj tým podržela.

Následně byla vyloučena Savolainenová a Češky podruhé na turnaji využily přesilovou hru. Střelu Vanišové od mantinelu si do branky srazila Laitinenová, která byla v souboji s Pejzlovou.

I Finky se mohly prosadit v početní výhodě, 49 sekund hrály dokonce v pěti proti třem, Peslarovou ale překonat nedokázaly. Po vyrovnání počtu hráček na ledě měla velkou příležitost Nieminenová, Peslarová byla pozorná. Na druhé straně se individuálně prosadila Vanišová, v gólovém zakončení jí ale zabránil faul Rantalaové.

Češky druhou přesilovku nevyužily a Finsko se následně opět dostalo do vedení. První přečíslení tři na jednu ještě Seveřanky ideálně nezakončily, v 37. minutě už však uspěly, když Vainikkaová dokázala ze vzduchu trefit letící puk po zblokované přihrávce Holopainenové.

Na začátku třetí části mohla zvýšit vedení finského výběru Vanhanenová, Peslarovou ale nepřekonala a Česko v 45. minutě vyrovnalo. V přesilové hře potrestala faul Yrjöläovové Křížová, která tečovala střelu Radové.

Ústřední postavou zápasu byla Peslarová, která čelila dvojnásobnému počtu střel než Aholaová. Poté co ani jeden z týmů nedokázal vstřelit v základní hrací době třetí gól, se ale role brankářek otočily. Peslarová dokázala zlikvidovat samostatný nájezd Karvinenové, poté se musela činit Aholaová. Hned dvakrát byla blízko rozhodnutí Mlýnková, finskou gólmanku ale nepřekonala.

O držitelkách bronzových medailí tak rozhodly samostatné nájezdy. Na české straně se dokázala prosadit pouze Hymlárová, Peslarovou překonaly Karvinenová a Nieminenová. Finsko tak získalo čtrnáctou medaili v historii MS, mezi trojici nejlepších se prosadilo poprvé od roku 2021.

Mistrovství světa hokejistek v Utice (USA) - o 3. místo:

Česko - Finsko 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Pejzlová (Vanišová), 45. Křížová (Plosová, Radová) - 21. Karvinenová (Tapaniová, Nieminenová), 37. Vainikkaová (Holopainenová), rozhodující nájezd Nieminenová. Rozhodčí: Hillerová (USA), Nearyová - Gatauskasová (obě Kan.), Saarimäkiová (Fin.). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 2014.

Sestava ČR: Peslarová - Pejšová, Tejralová, Radová, Čajanová, Kosinová, Trnková - Vanišová, Pejzlová, Křížová - Mlýnková, Hymlárová, Šapovalivová - Neubauerová, Přibylová, Plosová - Pištěková, Čabelová, Kalová. Trenérka: MacLeodová.