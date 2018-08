Kuriózní inzerát zabral, Vsetín má gólmana se zkušenostmi z KHL

před 43 minutami

V loňské sezoně si Vsetín jako nováček první ligy zahrál play off, nyní by se tradiční klub rád posunul zase o něco blíže ke splnění extraligového snu. S gólmanem Janem Šelepněvem, kvůli jehož národnosti podal Vsetín neobvyklý inzerát, či dvěma posilami z Finska cílí Valaši na semifinále a pošilhávají po účasti v baráži.

Vsetín - Když vsetínský hokejový klub v dubnu zveřejnil na úřadu práce inzerát s nabídkou pro brankáře, způsobil tím solidní poprask. Copak lze najít gólmana pro druhou nejvyšší soutěž takovým způsobem? Aktuálně se Vsetín připravuje na blížící se sezonu a brankáře má v kádru dva.

Tím druhým vedle Čecha Davida Gáby je Jan Šelepněv z Běloruska, kvůli němuž Vsetín inzerát podával. "Aby jako Bělorus, občan ze země mimo Evropskou unii, dostal pracovní povolení, museli jsme to vyřešit takhle," vysvětluje vsetínský manažer Radim Tesařík.

Angažmá Šelepněva měl Vsetín na jaře už rozjednané a inzerát sloužil jen jako prostředek k dosažení cíle. Medializace nevšední a úsměvné nabídky Vsetínu nevadila, alespoň se jako klub zviditelnil a připomněl.

Pětadvacetiletý běloruský gólman má za sebou osm startů za Dynamo Minsk v KHL (což byla jedna z podmínek uvedených v inzerátu) a vloni chytal Asijskou ligu za ruský Sachalin. "Zatím mám z jeho výkonů velkou radost, snad to jemu i Davidu Gábovi nadále vydrží," přeje si Tesařík.

Valaši se o Šelepněvovi dozvěděli prostřednictvím Romana Peschouta, který ve Vsetíně trénuje brankáře. Peschoutův bývalý kolega z Jihlavy a někdejší kouč brankářů české reprezentace Petr Jaroš totiž Šelepněva zažil při svém angažmá u Dynama Minsk. A pochvaloval si ho.

"Potvrdil nám, že je to kvalitní brankář, sami o něj měli v Jihlavě zájem. A tak jsme se rozhodli, že do toho půjdeme," říká Tesařík. V inzerátu se psalo o mzdě 12,5 tisíce korun, zaslouží si Šelepněv na základě svých výkonů více? "To ještě nevím, projednáme to," usmívá se manažer.

Skalp Vítkovic v přípravě a zemětřesení v kabině

Před zápasem proti Přerovu měl Šelepněv úspěšnost zákroků nad 97 procent. Udržel čisté konto proti Třebíči a vychytal Nitru ze slovenské extraligy. S Gábou v brance Vsetín přetlačil zase Vítkovice. "Mužstvo v přípravě plní očekávání, jeho projev se mi líbí," raduje se Tesařík.

"Výsledky jsou hezké, ale nevíme, v jaké fázi přípravy naši soupeři byli. Hlavní je předvedená hra, a v té se už teď objevují prvky, které bychom tam rádi viděli," pokračuje bývalý obránce a pětinásobný vítěz extraligy.

S brankáři Gábou a Šelepněvem se před odletem do Nashvillu chystá také vsetínský odchovanec Miroslav Svoboda. Ten Valachům v sezoně nepomůže, zato bude Vsetín spoléhat rovnou na 11 nových hráčů. Ještě více hokejistů přitom z klubu po loňské sezoně odešlo.

Vsetín splnil hlavní cíl po postupu do první ligy, dostal se do play off (kde vypadl ve čtvrtfinále s Českými Budějovicemi), ale pochopil, že z hlediska vyšších ambicí je potřeba mužstvo posílit. "Se všemi hráči jsme byli delší dobu v kontaktu a proklepli jsme si je ze všech stran," přibližuje Tesařík.

Do Vsetína přišel Kanaďan Mitchell Theoret, jenž prošel draftem NHL v roce 2011, Antonín Pechanec z Frýdku-Místku nebo útočníci Luboš Rob a Vít Jonák z Českých Budějovic. Z jižních Čech s nimi odešel také už zmiňovaný brankář Gába. Vsetín dostal přednost před Motorem.

"Kdyby Luboš neodešel před začátkem minulého ročníku do Chomutova, myslím, že by už byl u nás. Víťa u nás byl v základní části na hostování, v play off už hrál proti nám a jeho výkony se mi líbily. Je to nepříjemný a důrazný hráč, jsme rádi, že jsme ho získali," říká Tesařík.

S výběrem a přesvědčováním Finů pomohl Hovi

Ve Vsetíně se v roce 2005 českým fanouškům poprvé představil finský brankář Sasu Hovi, kterého Tesařík pamatuje ještě jako spoluhráče. A právě Hovi teď Vsetínu pomáhal s výběrem posil. I díky němu zlákali Moravané obránce Williama Mäkinena a útočníka Mikaela Kuronena.

"Měli jsme kontakt asi na sedm hráčů a Mäkinen byl v popředí. Sledovali jsme ho v zápasech a líbil se nám ze všech nejvíce. Za pár týdnů měl zájem o angažmá u nás také jeho kamarád Kuronen," popisuje Tesařík.

Mäkinen přišel z druhé finské ligy, Kuronen z druhé nejvyšší soutěže ve Švédsku. Znají se z Lappeenranty, kde spolu hráli finskou Liigu, Kuronen si špičkovou evropskou soutěž vyzkoušel také v dresu Ilves Tampere.

Hovi oběma hráčům přiblížil vsetínské podmínky a zázemí. "Vysvětlil jim, jak to tady vypadá, ti hráči naše prostředí neznají. U Kuronena si myslel, že ho sem nedostane, ale když Mikael zjistil, kolik chodí ve Vsetíně lidí, táhlo ho to k nám," pochvaluje si vsetínský manažer.

Početnou základnu fanoušků by v nové sezoně rád potěšil zlepšením čtvrtfinálového výsledku. "Máme nejvyšší cíle. Chceme se dostat mezi nejlepší čtyřku a nejlépe hrát baráž," předesílá Tesařík. Jinými slovy: "Rádi bychom se zase o krůček přiblížili extralize."

V loňské sezoně se šestinásobní čeští šampioni etablovali v první lize po postupu, teď by rádi prohnali nejsilnější barážové aspiranty. Bude Vsetín konkurentem Jihlavě, Kladnu nebo Českým Budějovicím? První liga se rozjede už za necelé dva týdny v sobotu 8. září.