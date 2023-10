Rusové mají svůj svět, nesuďte ostatní, vyzývá Slovák. V Tatarstánu válku nevnímal

V českém hokejovém prostředí vyvolal příchod Samuela Bučka do Třince před rokem vlnu kritiky. Slovenský útočník přišel do extraligy z Ruska, kde podepsal navzdory válečnému konfliktu, který vede prezident Vladimir Putin na Ukrajině. Nyní je zpět doma v Nitře a divokou minulou sezonu popsal v rozhovoru.

"Těžko se mi k tomu vyjadřuje, sport by se neměl míchat s politikou," pronesl čtyřiadvacetiletý Buček v rozhovoru pro slovenskou Pravdu klasickou formulku.

Na startu minulé sezony odehrál v Kontinentální hokejové lize šest duelů za Nižněkamsk. Do Ruska odešel poté, co se rozhodl zabalit boj o NHL na farmě Seattlu, který ho tehdy představil vůbec jako první letní posilu.

Do klubu sídlícího v ruském Tatarstánu zlákal Bučka jeho někdejší trenér Marcel Ozimák. Morální otázku vzhledem k dobyvačné válce, kterou KHL několikrát propagovala, rodák z Nitry neřešil.

"Chtěl bych všechny poprosit, buďme k sobě lidé a nesuďme ostatní za jejich rozhodnutí, pokud nejsme v jejich botách," vyzval Buček.

"Rusové jsou jiní, mají svůj svět. Fungují ve své bublině a moc věcí okolo je nezajímá. Tři měsíce, co jsem tam byl, byly hlavně o trénincích a zápasech," pokračoval.

Daleko od ukrajinské fronty válku nepociťoval. "Lidé tam žili svůj život, i hráči v klubu fungovali normálně. Měl jsem jediný problém s připojením na sociální sítě, musel jsem použít VPN," zmiňoval Buček.

Jenomže v KHL se neprosadil, v šesti zápasech nebodoval a novou práci našel v Třinci. Oceláři se jako první extraligový celek domluvili s hráčem, který po začátku války podepsal smlouvu v KHL, což okamžitě vyvolalo vlnu hlasité kritiky.

"Oceláři, jste ostudou českého hokeje," psal hokejový expert a bývalý útočník Jakub Koreis. "Kdyby ještě v klubu byl trenér Vašek Varaďa, s celým Bučkem by vás poslal do řiti," reagoval vítěz Stanley Cupu a někdejší reprezentant Jiří Hrdina.

"Když jsem chtěl mít místo v sestavě, musel jsem být stoprocentní. Hrálo se o titul, chyby nebyly dovolené," vzpomněl Buček a popsal, že nejblíže mu v šatně byli krajané Libor Hudáček a Vladimír Dravecký.

V 36 zápasech základní části zapsal sedm gólů a tři asistence, v play off odehrál osm utkání bez bodu. Z Třince si odvezl zlatou medaili, výraznou stopu v klubu ale nezanechal.

Oklikou se potom vrátil do mateřské Nitry, kde se mu zkraje aktuálního ročníku vede o poznání lépe. Za 12 zápasů nastřílel devět branek a přidal osm nahrávek. Je třetí v produktivitě slovenské extraligy a zvedá tým českého trenéra Antonína Stavjani ze spodních pater tabulky.

"Minulá sezona byla poučná, v týmech jsem měl jiné role, než na co jsem byl předtím zvyklý. Uvědomil jsem si, že hokej není všechno. Zjistil jsem, jaké je to hrát pod tlakem," vyjmenoval Buček.

Nadále však platí, že zatímco v Nitře vždy zářil a třeba v sezoně 2021/22 vyhrál v jejím dresu bodování základní části i play off, mimo domácí klub nedokázal takové výkony podávat nikde jinde. V Rusku, v Třinci ani dříve ve finském KooKoo Kouvola nebo ve Slovanu Bratislava.

"Pořád jsem ještě mladý, i když už jsem toho zažil dost. Stále věřím, že vesmír a hvězdy vždy posunou hráče nebo člověka tam, kde by měl být," poznamenal hokejista, jenž by se rád vrátil do slovenské reprezentace.