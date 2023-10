Noví lídři a štěstí na posily, vysvětluje kouč euforii Litvínova. Zažil i delší sérii

Hokejisté Litvínova prohráli na startu extraligy v Pardubicích, od té doby ale nashromáždili hned deset výher v řadě. Nový klubový rekord rozjel ve městě hokejových legend euforii, kterou si Verva užívá, ale nechce jí podlehnout. "Pokora a pracovitost," opakuje trenér Karel Mlejnek, který pamatuje i delší vítěznou šňůru.

V sezoně 2016/17 jste s Libercem vyhráli dvanáctkrát v řadě. Tehdy jste byl asistentem Filipa Pešána a zastavila vás až Kometa ve finále extraligy.

Máte pravdu. Ta sezona byla navíc protkaná zápasy v Lize mistrů, což týmu velmi pomáhalo. Často se hrálo třikrát v týdnu, byl to zásadní faktor. Měli jsme pokorné a pracovité mužstvo s výbornými lídry ve svém středu. Mladší lídry oproti Liberci máme v týmu tady v Litvínově, ale věřím, že jako vůdčí osobnosti povedou ostatní ke konzistenci výkonů.

Balancujete teď mezi tím, jak v týmu udržet pohodu, ale zároveň klást hráčům na srdce, že je to teprve začátek?

Rozhodně. Opravdu je to začátek sezony, ještě neskončila ani první čtvrtina. Stabilita výkonů se ukáže v dalších měsících, to je teď hlavní téma od nás trenérů směrem k týmu. Hráči musí i od nás vidět, že je to o každodenní práci a píli.

Vlastně je to opačný "extrém", než kdyby tým zabředl do série porážek, že? Není to něco, co trenér zažívá v každé sezoně.

Pevně věřím, že těm dlouhodobým výpadkům se vyhneme. Vím, že historicky byly v Litvínově sezony, kdy tým odstartoval velice slibně, ale nakonec z toho horko těžko bylo jen předkolo.

Generální a sportovní ředitel klubu Pavel Hynek říkal, že postavení v tabulce mezi Pardubicemi a Spartou možná úplně neodpovídá realitě. Souhlasíte s tím, že je to překvapení?

Samozřejmě, pro nás je to příjemné překvapení. Na druhou stranu ne náhoda. Musím vyzdvihnout i své kolegy Roberta Reichla, Davida Kočího a Zdeňka Orcta. V rámci realizačního týmu dělají svou práci skvěle. Tomu, kde jsme v tabulce, napomáhají výborné výkony brankářů i speciálních formací.

Jste druzí, před čtvrtými Karlovými Vary máte polštář jedenácti bodů. Jak cenné je, že během vítězné série se vám povedlo i několik obratů? Tým našel cestu za výhrou, i když se třeba nedařilo.

Souvisí to s vyrovnaností extraligy. Týmy jsou extrémně vyrovnané, v tabulce je to vidět třeba od čtvrtého po jedenácté místo. Byly zápasy, kdy se nám vstup povedl a dotáhli jsme to. A byly těžké zápasy, které jsme třeba o branku překlopili na naši stranu. Vypovídá to o charakteru mužstva.

Brankář Matej Tomek dosud čelil 321 střelám, jen karlovarský Dominik Frodl byl v trochu větším zápřahu. Pracujete na tom, aby na vaši branku nešlo tolik střel, nebo to zkrátka vyplývá z vašeho stylu hry?

Pracujeme na tom dennodenně. Ano, střel na nás jde hodně a některé mají vysokou váhu nebezpečnosti. Brankáři chytají velice dobře. Musím ale říct, že řada zakončení soupeře tak nebezpečná není. Byly zápasy a momenty, kdy nám defenziva fungovala výborně.

Jaký vliv na tým mají David Kaše (4+11) a jeho bratr Ondřej (6+7)? David vede bodování celé extraligy, oba se hned stali tahouny.

Jednoznačně pozitivní. Už v minulé sezoně jsme po podpisech Matúše Sukeľa a Andreje Kudrny pracovali na doplnění kádru, věděli jsme, že nám někteří hráči odejdou do zahraničí. David Kaše byl první volba, od počátku jsem byl o něm přesvědčený. Že přišel i Ondra, to je obrovské štěstí.

Důležité pro vás je, že to není jen o nich, že?

Vstup do sezony se výborně podařil i Jindrovi Abdulovi a Petru Koblasovi. Je to všechno jen zatím, ale jak už jsem říkal, každodenní práce nás snad dovede k tomu, že takové výkony budeme podávat dlouhodobě. Zapadl k nám Liam Kirk, vzadu se daří Marku Barankovi s Kevinem Czuczmanem. Příchody hráčů do klubu se opravdu povedly.

Musel jste si oddechnout, když byl Ondřej Kaše před týdnem po tvrdém zákroku Ondřeje Mikliše ze Sparty schopný nastoupit i do dalšího zápasu, viďte?

Jasně, naprosto. Když jsem viděl opakované záběry, bylo to strašně nepříjemné. Jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Už se s odstupem nechci vracet k tomu, jaký trest Mikliš dostal, a hodnotit to. To si raději nechám pro sebe.

Od titulu v roce 2015 se Litvínov v extralize spíše trápil. Teď město žije hokejem, na stadion chodí v průměru skoro o tisíc diváků více než v minulé sezoně. Jak vám to pomáhá?

Chtěl bych fanouškům vzkázat, že si ohromně vážíme jejich podpory doma i při venkovních výjezdech. Doufám, že budou za týmem stát, i pokud se zrovna úplně dařit nebude. Už to dokázali v minulé sezoně. Chceme jim co nejdéle a dlouhodobě přinášet radost.