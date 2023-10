Češi, hokejoví věrozvěsti. Naučit Brazilce bruslit, pak budou mít šanci, míní Ščerban

Lední hokej v Brazílii. Že vám to zní nereálně? Jistě, také Bedřich Ščerban si ťukal na čelo, když z Jižní Ameriky přilétla netradiční prosba o pomoc s rozvojem. Přesto šéf jihlavské Dukly a bývalý reprezentační obránce nakonec kývnul a v září už absolvoval první návštěvu Sao Paula v roli hokejového věrozvěsta.

Když měl Bedřich Ščerban hovor z Brazílie týkající se ledního hokeje, nejdříve ho vůbec nebral vážně. "Myslel jsem si, že si ze mě v telefonu někdo dělá legraci," usmívá se jednatel Dukly Jihlava a dlouholetý člen výkonného výboru Českého hokeje.

"Volal mi pan Miloš Sklenka, český generální konzul v Brazílii, že by se rád sešel. Že by v Brazílii chtěli začít hrát hokej a potřebují metodickou a manažerskou pomoc. Když za mnou přijel do Jihlavy, přesvědčil mě, že je to míněno vážně," pokračuje.

Brazílii považuje za zemi fotbalu, karnevalu nebo legendárních pilotů formule 1, ale pro roli ambasadora hokeje se Ščerban rychle nadchnul.

Jihlava podepsala s hokejovým svazem Ice Brasil memorandum o spolupráci a Ščerban vyrazil koncem září do Sao Paula. Tam mají Brazilci jedinou permanentní ledovou plochu v zemi, je však menší a rozměrově neodpovídá hokejovým regulím.

"Zrovna tam hráli domácí šampionát v hokeji tři na tři. Jinak jsem měl na ledě hokejové workshopy a setkal jsem se s obrovským zájmem dětí i dospělých. Viděl jsem velké nadšení a zápal," popisuje Ščerban.

V jihoamerických zemích se těší popularitě alespoň in-line hokej, a tak dovednosti s hokejkou nevypadaly podle Ščerbana špatně. "S bruslením na ledě je ovšem problém. Je to jako když přivedete na led malé dítě, v tomto směru začínají od píky. Pokud se bruslit naučí, mají šanci," říká.

Ani verzi hokeje na kolečkových bruslích zřejmě neznali celníci, kteří se Ščerbanem v Brazílii přišli do styku, protože se velmi podivovali, co že to s sebou přivezl.

"Na hokejky se dívali stylem, že na golf je to moc dlouhé, na skok o tyči krátké. Úplně stejně se divili výstroji nebo báglu s věcmi pro brankáře," vypráví majitel pěti bronzů z mistrovství světa a jednoho z olympiády.

Brazilský hokej má podle Ščerbana zelenou od vlády a jednoznačným úkolem pro nejbližší roky je výstavba regulérního stadionu. Co se týče sportovních cílů, chtěli by Brazilci do deseti let naskočit do systému mistrovství světa, tedy do jeho nejnižších úrovní.

Jihlava i český hokejový svaz jim v tom pomohou formou vzájemných návštěv, stáží a hokejových kempů. Už v tomto týdnu absolvují hokejisté z Brazílie kemp v Benátkách nad Jizerou, dnes navštívili i Jihlavu a večer budou v Pelhřimově sledovat prvoligový duel Dukly proti Zlínu.

"V Mezinárodní hokejové federaci IIHF jsou Brazilci už dlouhá léta, ale jen jako přísedící. Aby se stali plnohodnotnými členy, musí mít regulérní stadion a domácí mistrovství," vysvětluje Ščerban.

"Se základnou problém nebude. Sao Paulo má s příměstskými oblastmi 22 milionů obyvatel a při mojí návštěvě byla ledová plocha od rána do večera plná zájemců," doplňuje.

Dva brazilští rodáci si v minulosti zahráli v NHL. Zatímco gólman Mike Greenlay se na blyštivém jevišti mihnul jen ve dvou zápasech, obránce Robyn Regehr získal v roce 2014 s Los Angeles dokonce Stanley Cup a včetně play off nasbíral v NHL úctyhodných 1157 duelů.

Oba se ale v Brazílii jen narodili a pak vyrostli v Kanadě.

Tak vysoko současný hokej v Brazílii samozřejmě hledět nemůže, je na startu cesty. "Nicméně představa, že jdete na hokej v žabkách, tričku a kraťasech, k tomu si dáváte zmrzlinu, je příjemná," směje se Ščerban.